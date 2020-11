Biden vormt 13-koppig coronateam

Terwijl de Covid-19-epidemie in de VS in de meeste staten op een hoogtepunt is gekomen en het aantal besmettingen de 10 miljoen is gepasseerd, bond president in spe Joe Biden maandag in een korte toespraak de Amerikanen („voor wie u ook heeft gestemd”) op het hart: houd afstand en draag een mondkapje. „We kunnen er tienduizenden levens mee redden.”

Biden, die zaterdag door Amerikaanse media werd uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen, presenteerde een dertienkoppig team om de epidemie te bestrijden. Opvallendste naam: Rick Bright, de immunoloog en vaccin-expert die dit voorjaar onder de regering-Trump van zijn post als directeur van de Biomedische Onderzoeksdienst (onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid) werd ontheven. Bright had een kritisch intern rapport over het beleid van de regering opgesteld, waarin hij onder meer zijn zorgen uitsprak over de inspanningen van zijn ministerie om het antimalariamiddel hydroxychloroquine als remedie tegen Covid-19 te propageren, terwijl de werking niet bewezen was en later ook nadelig bleek te zijn.

Lees ook: Suburb koos Biden, latino mannen stemden op Trump

Het team wordt geleid door drie medische wetenschappers, onder wie de voormalige hoogste gezondheidszorgambtenaar Vivek Murthy. Murthy zei in een interview met NRC eerder dit jaar dat vertrouwen het sleutelwoord is bij de bestrijding van een volksgezondheidscrisis. „Vertel het publiek eerlijk en open wat er aan de hand is. Vertel ook wat er niet goed gaat. Eerste regel in communicatie: geef jezelf geen schouderklopje als het slechter gaat. En in hemelsnaam, neem je beslissingen gebaseerd op wetenschap, op wat wetenschappers je zeggen.”

Grootste brandhaarden

Vice-president Mike Pence, door Trump verantwoordelijk gemaakt voor de bestrijding van het virus, stuurde maandag nog een tweet waarin hij schreef dat „dankzij de door president Trump gesmede publiek-private samenwerking” er nu een veelbelovend vaccin is ontwikkeld. Pfizer, fabrikant van dat vaccin, liet vervolgens weten dat het helemaal geen onderdeel uitmaakte van die samenwerking (Operatie Warp Speed geheten) en ook nooit financiële ondersteuning van Trumps regering heeft ontvangen. Volgens persbureau AP gaat Pence dinsdag voor de rest van de week met vakantie naar Florida.

In de VS trekt het virus intussen gestaag het binnenland in, dat lange tijd gespaard bleef voor de ergste uitbraken. Dunbevolkte staten als Montana, North en South Dakota zijn de grootste brandhaarden. In Utah kondigde de Republikeinse gouverneur zondag de noodtoestand af. „De situatie is onheilspellend en onhoudbaar”, aldus gouverneur Gary Herbert, die met onmiddellijke ingang het dragen van mondkapjes „binnen en buiten” verplicht stelde. In zijn staat werden de laatste week dagelijks gemiddeld ruim 2.300 nieuwe besmettingen geconstateerd. Daarmee staat Utah tiende op de ranglijst van staten met de ergste piek in deze golf.

De regering heeft steeds volgehouden dat de toename van het aantal nieuwe gevallen te wijten is aan de vermeerdering van het aantal testen. Vorige week werd bekend dat een van Trumps naaste medische adviseurs, Deborah Birx, dit in een intern memo weersproken heeft. Het aantal testen, schreef Birx, is „gelijk gebleven of gedaald” in gebieden waar het aantal gevallen stijgt. Terwijl Trump en Pence in campagnebijeenkomsten voorafgaand aan de verkiezingen van vorige week steeds volhielden dat het land „de bocht maakt” naar gunstiger coronastatistieken, schreef Birx dat de „de meest zorgwekkende en dodelijke” periode voor de deur staat. „Dit gaat niet over lockdowns”, aldus Birx. „Dit gaat over een agressieve, afgewogen aanpak die niet wordt doorgevoerd.”

‘Covid, Covid, Covid’

President Trump hield zijn aanhangers tijdens rally’s voor dat de boodschap van „Covid, Covid, Covid” in de media vanaf 4 november, de dag na de verkiezingen, niet meer zouden worden gehoord.

Het aantal nieuwe besmettingen is de afgelopen week steeds stevig boven de 100.000 per dag uitgekomen, een verdubbeling ten opzichte van een maand geleden. In 32 van de 50 Amerikaanse staten is het aantal nieuwe besmettingen niet eerder tijdens de epidemie zo hoog geweest.

In het Witte Huis is ook een nieuwe uitbraak. Volgens The New York Times zijn zeker zes medewerkers deze week positief getest. Een van hen is Mark Meadows, de stafchef van het Witte Huis, rechterhand van de president. Meadows was een van de aanwezigen bij de toespraak die president Trump tijdens de verkiezingsnacht in het Witte Huis hield. Beelden van die bijeenkomst lieten zien dat de East Room gevuld was met dicht opeengezeten familieleden en medewerkers van de president en dat vrijwel niemand van de aanwezigen een mondkapje droeg.

Dinsdag dient voor het hoogste gerechtshof de zaak die de regering-Trump heeft aangespannen om het zorgstelsel van president Obama onwettig te verklaren. Mocht dat lukken, dan staat de verzekering van zo’n 23 miljoen Amerikanen op de tocht.