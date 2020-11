Biden geeft toespraak over corona na briefing door eigen taskforce

President in spe Joe Biden heeft maandag vanuit zijn woonplaats Wilmington een toespraak gehouden over de coronapandemie, melden Amerikaanse media. Hij benadrukte het belang van het dragen van een mondkapje en waarschuwde ervoor dat een vaccin nog zeker maanden op zich kan laten wachten. „Ik smeek je, draag een masker. Doe het voor jezelf. Doe het voor je buurman”, aldus de verkiezingswinnaar. „Een masker is geen politiek statement.”

Ook stelde Biden dat hij er na zijn beëdiging aan zal doen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Hoewel hij pas op 20 januari aantreedt als president, heeft de Democraat beloofd ook voor die tijd een publieke rol in te nemen in de strijd tegen de pandemie. Biden heeft zijn voorganger Donald Trump er meermaals van beschuldigd te weinig te hebben gedaan om de crisis te bezweren.

Eerder op de dag presenteerde Biden een taskforce van dertien artsen en gezondheidsdeskundigen die hem de komende tijd zullen adviseren over de beste aanpak van de crisis. Een van de leden is immunoloog Rick Bright, de man die eerder onder Trump werkte en als klokkenluider bekendmaakte dat de president eerste waarschuwingen over de pandemie aan de kant had geschoven.

