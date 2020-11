Azerbeidzjan haalt Russische helikopter neer boven Armenië, 2 doden

Bij gevechten tussen legertroepen uit Armenië en Azerbeidzjan is maandag een Russische gevechtshelikopter uit de lucht geschoten. Dat bevestigt het Russische ministerie van Defensie na berichten van persbureau TASS. Twee bemanningsleden zijn omgekomen; de derde raakte gewond.

De helikopter zou per ongeluk uit de lucht zijn geschoten door Azerbeidzjaanse militairen. Het Azerbeidzjaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in een verklaring verontschuldigingen aangeboden aan Rusland en gezegd bereid te zijn een schadevergoeding te betalen. Ook werd er benadrukt dat de aanval niet tegen Moskou gericht was.

Het incident vond plaats boven Armenië, op zo’n zeventig kilometer van Nagorno-Karabach, de Armeense enclave in Azerbeidzjan waar de twee landen al weken om vechten. Het gebied ligt in Azerbeidzjan maar wordt sinds de jaren negentig bestuurd door een onafhankelijke overheid, gesteund door Armenië. Beide landen kunnen rekenen op de steun van machtige landen: in Armenië zijn Russische strijdkrachten aanwezig, terwijl Turkije het overwegend islamitische Azerbeidzjan steunt.

Ondanks een vredesplan van Rusland en een eerder afgesproken staakt-het-vuren gaan de gevechten door in de regio. Zondag werd de strategische stad Sjoesja ingenomen door Azerbeidzjaanse strijdkrachten. De troepen zijn de hoofdstad Stepanakert nu genaderd, waarmee een overwinning van Azerbeidzjan in het gewapende conflict een kwestie van tijd lijkt.