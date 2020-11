Armenië tekent deal met Rusland en Azerbeidzjan over einde oorlog

Armenië heeft een overeenkomst getekend met Rusland en Azerbeidzjan om de oorlog te beëindigen, die zal ingaan op dinsdag. Dat maakte de premier van Armenië Nikol Pashinyan maandagavond laat bekend, meldt persbureau Reuters.

De premier zal in de komende dagen Armenië toespreken, waarbij hij verdere toelichting zal geven over de voorwaarden van de deal. „Het is geen overwinning, maar iets is pas een verlies als je dat zelf zo ziet,” schrijft de premier op zijn Facebookpagina.

Het Kremlin bevestigt dat er inderdaad een overeenkomst is ondertekend. Onderdeel daarvan is volgens hen het plaatsen van Russische soldaten langs de frontlinies in de Armeense enclave Nagorno-Karabach. Poetin zei te hopen dat de overeenkomst „de voorwaarden biedt voor een oplossing op de lange termijn voor het conflict”.

Sjoesja

Rusland probeerde al langere tijd een vredesplan geaccepteerd te krijgen, waarmee de strijd tussen Armenië en Azerbeidzjan om Nagorno-Karabach zou kunnen stoppen. Zondag leek het er al op dat het akkoord uitonderhandeld was. Intussen maakte Azerbeidzjan een opmars in de Armeense enclave, waarbij zij op maandag de stad Sjoesja innamen.

Maandag werd er nog een Russische helikopter neergehaald boven Armenië, volgens Azerbeidzjan per ongeluk. Het conflict om de regio is al meerdere weken bezig, waarbij al duizenden doden zijn gevallen aan beide kanten.

