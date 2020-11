De Verenigde Staten zwalken tussen wrok en verzoening

„Wij komen in opstand”, zeggen ze in Pennsylvania. „Wij vechten voor onze jongen, Trump”, zeggen ze in New Hampshire. „Laten we in de spiegel kijken en onszelf vragen: wat zijn wij bereid te doen om te voorkomen dat we onder een communistisch bewind komen te leven”, zeggen ze in Arizona. „Wij gaan Trump herkozen krijgen”, zeggen ze in Idaho.

„Je bent ontslagen”, zeggen hun tegenstanders in diezelfde staten. „Je bent een loser!” Een vrachtwagenchauffeur in Wilmington, Delaware, steekt zijn hoofd uit zijn raampje en roept: „Donald, ik kan je komen helpen verhuizen!”

In heel Amerika gingen mensen zaterdag de straat op na het nieuws dat Democraat Joe Biden voldoende kiesmannen heeft verzameld om de zittende president te verslaan. De Democratische kiezers dansten in de straten, toeterden vanuit hun auto’s en hoonden de verliezer.

De zittende president Donald Trump heeft met aanhoudende tweets over stembusfraude en verkiezingsdiefstal zijn aanhangers op hun beurt in het geweer gebracht. Met borden ‘Stop de diefstal’ ‘Stop de fraude’ en ‘Tel alleen de wettige stemmen’ – frasen die Trump in omloop bracht – trokken ze naar de bestuurskantoren in de hoofdsteden van de verschillende staten, of naar de stemlokalen in staten waar nog altijd wordt geteld. In Phoenix, Arizona, namen de stemmentellers knuppels mee naar hun werk. In veel staten droegen Trumpaanhangers vuurwapens.

De definitieve uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen is nog altijd niet bekend. De uitslagen in de staten North Carolina, Georgia en Arizona zijn nog altijd ongewis. Maar doordat dit weekeinde Nevada en Pennsylvania aan Biden toevielen, was hij zeker van de steun van 279 kiesmannen en kon de zege de Democraat niet meer ontgaan. Ook in de Senaat blijft de exacte krachtsverhouding nog onzeker. De Democraten en Republikeinen zijn elk zeker van 48 zetels. Voor de resterende zetels hebben de Republikeinen de beste papieren. Het gaat om twee zetels in Georgia, waarover op 5 januari in een tweede ronde opnieuw wordt gestemd. In Alaska, waar de telling nog niet afgerond is, wint waarschijnlijk een Republikein een zetel. Ook in North Carolina wordt nog geteld, daar ligt de Republikeinse kandidaat eveneens licht voor. Wat betreft de zetels in het Huis van Afgevaardigden liggen de Democraten ruim voor: 216 tegen 196.

Relletjes en vechtpartijen

Hier en daar zijn dit weekend relletjes en vechtpartijtjes uitgebroken en werden mensen gearresteerd, maar de protesten bleven over het algemeen vreedzaam. Het roept wel de vraag op welk sentiment in de komende dagen, weken en misschien wel jaren zal prevaleren: wrok of verzoening? In het tweepartijenstelsel dat de Verenigde Staten in feite regeert, is weinig ruimte voor iets tussen winnen of verliezen in. En nu zijn er twee partijen waarvan de leidsman zegt dat hij gewonnen heeft.

Bij de hekken rond het gefortificeerde Witte Huis drommen zaterdag en zondag tienduizenden mensen samen. De sfeer is uitgelaten. „Een uitbarsting van vreugde”, zo omschreef Biden het tijdens zijn toespraak. Maar het is in Washington soms lastig te zien welke emoties in die uitbarsting de boventoon voeren: blijdschap of leedvermaak. Aan het hek heeft iemand een reusachtig ‘Uitzettingsbevel’ vastgemaakt. ‘Uit naam van: We the people’.

Veel mensen dragen Biden/Harris-bordjes, maar wat wordt er ook hard gevloekt op Donald Trump en diens aanhangers. Een zo te zien aangeschoten Trump-supporter die met vlag en T-shirt in de deinende menigte staat, wordt door een man met een megafoon toegeroepen: „Fuck you, Donald Trump! And fuck you, Trump supporters!”

Matt, een softwareontwikkelaar voor de immigratiedienst die zijn achternaam niet in de krant wil zien, is meteen nadat het nieuws bekend werd in het naburige Arlington op de fiets gestapt. „Fuck Donald Trump”, roept hij meerdere malen hard achter elkaar. Een koortje echoot hem na. Niet erg verzoenend, geeft hij toe. „Maar Donald Trump symboliseert de tirannie van de minderheid. Amerikanen die de restanten van de slavernij omarmen. Door hun landgenoten bij de stembus weg te houden bijvoorbeeld.”

Foto’s AFP / Reuters

Geen blauwe of rode staten

„Verzoenen”, zei Joe Biden op de avond dat hij werd uitgeroepen tot verkiezingswinnaar. „Helen”, „samenwerken”, „een eind aan de duistere dagen van demonisering”. Hij sprak zijn aanhang toe op een parkeerplaats in zijn thuisstad Wilmington, Delaware. Hij bezwoer dat hij als president „geen blauwe of rode staten” zal zien, maar uitsluitend „Verenigde Staten”. „Ik begrijp dat jullie teleurgesteld zijn”, zei Biden over de hoofden van zijn eigen aanhangers heen tegen degenen die op Trump hadden gestemd. „Maar laten we naar elkaar proberen te luisteren.”

In het publiek bevindt zich Julia Lawes die vanuit het open dak van haar Jeep staat te juichen. Volgens haar is Biden al begonnen met het land „te helen door ook naar Trump-kiezers te luisteren, zoals Trump nooit naar ons luisterde. Dat is de enige manier”. Een deel van het Republikeinse electoraat zal dat waarderen, denkt ze, een ander deel niet. „Die hebben hun ware gezicht al laten zien. Maar dat is oké. Wij zijn met ruim 4 miljoen méér gebleken.” In de tellingen staat Biden op zo’n 74 miljoen stemmen, Trump op 70 miljoen – allebei recordaantallen.

Biden wachtte met zijn overwinningstoespraak niet op het traditionele felicitatietelefoontje van zijn tegenstander. Dat is een Amerikaanse ritueel om de vreedzame machtsoverdracht te bezegelen. Doorgaans spreekt de verliezer zijn eigen aanhang toe, prijst dan de winnaar en belooft hem te steunen ten behoeve van het landsbelang.

Maar Trump heeft zijn verlies niet toegegeven, integendeel. Zijn advocaat Rudy Giuliani gaf zaterdag, nadat het nieuws over Bidens overwinning was uitgegaan, een persconferentie waarin hij aankondigde dat team-Trump maandag een rechtszaak zal aanspannen wegens verkiezingsfraude. Op een bedrijventerrein, tussen een tuinderij, een pornozaak en een crematorium presenteerde hij enkele van de Republikeinse toezichthouders die naar eigen zeggen waren geweerd van het stemmentellen.

Ook een groep van bijna duizend demonstranten (‘pissed-off patriots’, volgens een bord) in Harrisburg, de hoofdstad van Pennsylvania, wil zich nog allerminst neerleggen bij een nederlaag van Trump. „We weten toch wat ze van plan zijn”, riep een vrouw zaterdag volgens een opname van een lokale tv-zender. En staats-Senator Mike Regan, een Republikein, zei tegen de menigte dat er nog maar één instantie is waar de Amerikanen op kunnen vertrouwen: het hoogste gerechtshof.

Dat is precies wat president Trump ook zegt. In het hele land worden de punten die Trump steeds naar voren brengt, versterkt en verspreid door demonstranten. Daarbij zijn ook organisaties actief die betrokken waren bij protesten tegen gouverneurs van staten die in hun ogen al te strenge Covid-19-maatregelen hadden getroffen.

Celstraf

Trumps verdachtmakingen hebben onder zijn tegenstanders de frustraties van de afgelopen jaren aangescherpt tot bijtend revanchisme. Op een straathoek in het arme stadscentrum van Wilmington verkneukelen enkele Afro-Amerikaanse mannen zich over de mogelijke juridische problemen waarin de president kan belanden zodra hij geen immuniteit meer geniet. De mannen weten nog wel een paar beruchte gevangenissen op te noemen, waarin ze Trump graag een mogelijk celstraf zien uitdienen, inclusief fantasieën over hoe andere gedetineerden de ex-president zouden bejegenen.

Het zal voor Biden balanceren worden tussen recht doen aan de triomfantelijke vreugde onder zijn aanhang en anderzijds zijn vaak herhaalde belofte om ‘de ziel van het land te helen’, denkt Kanau White. „Als eerste generatie Amerikaan, queer en gedeeltelijk gehandicapte ben ik zo blij dat mijn stem geteld heeft”, zegt de Afro-Caraïbisch-Amerikaanse, staand bij het Riverfront Park, waar Biden zaterdag sprak. Maar ze ziet bij haar progressieve vrienden, artiesten, „ook een alles-of-niets-mentaliteit”. Om die reden stemden sommigen zelfs niet op Biden, maar op een onafhankelijke kandidaat.

White vindt dat linkse en woke Amerikanen zoals zijzelf best „progressief mogen zijn, maar iets minder progressief moeten doen”. Ze moeten hun hang naar morele zuiverheid laten varen en compromissen accepteren om zaken gedaan te krijgen. Joe Biden, die decennia in Washington met collega-senatoren uit beide partijen samenwerkte, acht ze daar zeer geschikt voor. „Joe is misschien geen progressieve politicus, maar hij weet als geen ander dat je moet geven en nemen in de politiek. We zullen soms een beetje moeten geven, om er veel voor terug te krijgen.”

Woede en frustratie bij Trump-aanhangers tijdens een protest tegen de aankomend president Joe Biden in Salem, Ore. Foto Paula Bronstein/AP

Bidden voor iedereen

In Harrisburg filmde een lokale tv-zender een Trump-aanhanger die stond te demonstreren tegen wat zij als een vervalste verkiezingsuitslag zag. Ze zei: „Wij willen voor iedereen bidden. Zelfs voor de mensen die niet op president Trump hebben gestemd.”

Aan de zijkant van de afrastering rond het Witte Huis in Washington staat Tehinde Ogun. Hij is geboren in Brooklyn, zijn ouders in Nigeria. Hij leunt tegen de muur en draagt een T-shirt waarop staat: ‘Trump 45th President’. „Mijn hart is bij Trump”, zegt hij. „Maar ik respecteer de uitkomst van de verkiezingen. We moeten verder.”

Een zwarte man heeft een stoeltje neergezet op H-straat, dichter bij het Witte Huis kun je nu niet komen. Naast hem heeft hij een boodschappenwagentje waarop hij een luidspreker voor zijn muziek vervoert en een bord: ‘Hou op met elkaar te haten, enkel omdat je het niet met elkaar eens bent’.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 9 november 2020