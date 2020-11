‘We kennen hier maar twee seizoenen: carnaval en voor carnaval’

Opnieuw klimt Luc van Riel (64) een trap op. Hij is op zoek naar de knop van de tl-balken, die wat licht moeten brengen in de industriehal. Wie goed kijkt, ziet in het schemerdonker een paarse olifant, een manshoge verjaardagstaart en een giraffe in een jeep.

Hier, in een hal van zo’n vijfduizend vierkante meter op een industrieterrein in Tilburg-Noord, bouwen twaalf carnavalsverenigingen ieder jaar hun praalwagen. Iedere vereniging heeft een eigen plek om de wagen neer te zetten, een eigen rek voor bouwmaterialen, een eigen kantine en een eigen wc.

Het tweede hokje van het toiletblok – met op de deur een plaatje van drie houten tonnen – is van carnavalsvereniging De Tunnukus, de vereniging waar Van Riel sinds 1981 lid van is. Met zijn collega-bouwers is hij normaal gesproken van september tot carnaval regelmatig in de hal te vinden. Eerst twee avonden per week, later drie en als de optocht dichtbij komt vaak wel vier.

Maar nu is het donker en stil in de bouwhal. Alle praalwagens zijn al sinds februari af, maar hebben het terrein nooit verlaten. Afgelopen jaar kon de Tilburgse carnavalsoptocht door stormachtig weer niet doorgaan. Een maand later werd de uitgestelde optocht afgelast, dit keer vanwege het coronavirus dat zich snel had verspreid in Brabant.

En ook komend jaar moeten de praalwagens binnen blijven. Alle activiteiten voor carnaval 2021 zijn in Tilburg – tijdens carnaval Kruikenstad – geschrapt.

„Nee, dat is niet leuk”, zegt Van Riel schamper. „Je bouwt om de Tilburgers een mooie wagen te laten zien.”

Prins Carnaval niet uitgeroepen

Ook in andere Brabantse en Limburgse steden en dorpen besluiten steeds meer carnavalsorganisaties om evenementen af te blazen, te beginnen met het uitroepen van Prins Carnaval op de Elfde van de Elfde, aankomende woensdag, maar ook optochten en liedjeswedstrijden worden geschrapt.

In Limburg gaan alle vergunningsplichtige evenementen niet op de normale manier door. En in Brabant concludeerden de voorzitters van de drie veiligheidsregio’s half september dat carnaval „niet gevierd kan worden zoals we dat gewend zijn te vieren”.

Hoe carnaval er wel uit zal zien, is echter aan de plaatselijke carnavalsorganisaties en gemeenten, en afhankelijk van de noodverordening op dat moment.

Daarom denken sommige carnavalsorganisaties nog na over alternatieve activiteiten, zegt Raymond Vlecken, voorzitter van de Samenwirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge (SLV). „Het kan best zijn dat men iets online gaat organiseren, bijvoorbeeld via Facebook. Maar het zal nooit vergelijkbaar zijn met andere jaren.”

En dat doet pijn. „We kennen hier in het zuiden maar twee seizoenen: carnaval en voor carnaval”, zegt Rob van de Laar, voorzitter van de Brabantse Carnavals Federatie. „Je leeft er een heel jaar naartoe, en nu gaat het niet door.”

‘De stad op zijn kop’

Voor mensen van buiten Brabant en Limburg is het volgens hem soms moeilijk te begrijpen hoeveel carnaval in het zuiden betekent. „Op sociale media zie je soms reacties: ‘Wat is dat voor onzin, las dat vieze feest maar af.’ Die mensen hebben het echte feest nooit meegemaakt.” Carnaval draait volgens Van de Laar niet om zuipen, maar om lokale tradities, elkaar ontmoeten en bijpraten.

„Carnaval zit bij Brabanders en Limburgers gewoon in het hart”, zegt ook Patrick Dewez, voorzitter van Carnavalsstichting Tilburg. „Daarom is het ingrijpend om te zeggen: ‘We stoppen ermee.’”

Bovendien is carnaval volgens Dewez veel meer dan een paar dagen feest in de eerste maanden van het jaar. „Met de Elfde van de Elfde staat de stad op zijn kop, en daarna is er elke week wat te doen.” SLV-voorzitter Vlecken sluit zich hierbij aan: „Het draait om het leven ernaartoe. Het carnavalsseizoen is een periode waarin mensen samen dingen oppakken.”

Bij carnavalsvereniging De Tunnukus bestaat de harde kern van de bouwgroep uit zo’n acht man, onder wie Luc van Riel, zijn zoon Werner (31) en Bernie de Laure (51). Na de zomervakantie komen de bouwers voor het eerst bij elkaar. Dan drinken ze koffie in hun kantine, zetten ze aan de hand van het nieuwe carnavalsmotto ideeën op papier voor een nieuwe wagen en gaandeweg de avond ontstaat er een steeds concreter plan.

Eind september beginnen De Tunnukus met bouwen. Dat voelt volgens De Laure altijd wat onwennig. „Dan staan we hier: de wagen helemaal kaal, met een stukje betonijzer en een lasapparaatje: ‘Nou ja, we gaan maar beginnen.’”

Eerst plaatsen de bouwers grote, ijzeren constructies op de wagen. Daaroverheen komt gaas, papier maché, verf en tenslotte een laklaag. De Laure bemoeit zich meestal met het ontwerp, Werner van Riel ontfermt zich over de geluidsinstallaties en bewegende constructies. „Het plakken en gazen doen we met een grotere groep”, zegt Luc van Riel. „Dat kan iedereen.”

In de hal in Tilburg-Noord klussen nog elf carnavalsverenigingen aan hun wagen Foto Merlin Daleman

Voor een halfjaar bouwen moet je volgens De Laure wel wat over hebben. „Je hebt de hele dag gewerkt, net een bordje warm gegeten, en dan moet je toch weer op je fietsje hiernaartoe, in een koude hal klussen tot een uur of tien, elf. En voor sommigen gaat de wekker om zes uur alweer af.”

Wat vinden ze dan zo leuk aan het bouwen? „Van niets iets maken”, zegt Werner van Riel. „Iets uit je handen zien komen”, vult zijn vader aan. In het bouwen kunnen De Tunnukus hun creativiteit kwijt. Veel bouwers hebben een technische baan. De Laure werkt in de technische dienst bij een betonfabriek, Werner van Riel is automonteur.

„Op het werk moet je je aan allerlei regeltjes houden”, zegt De Laure. „Hier is dat natuurlijk niet zo.” Hoewel het natuurlijk wel veilig moet zijn. „Zolang het niet afbreekt, is het goed”, zegt Werner van Riel lachend.

Afgelopen jaar was het carnavalsmotto in Kruikenstad: „Het moe nie zotter worden.” De Tunnukus bouwden voor dit thema een geel-paarse onderzeeër in een onderwaterwereld. „Wij namen als uitgangspunt: zeedieren die afvalplastic opruimen”, legt De Laure uit.

In de oceaan zwemmen een groene octopus, een blauwe vis met ontblote tanden en een oranje zeester met tong uit de mond rond. Bolletjesplastic en rietjes bedekken de zeebodem. Net als een steeds dikker wordende laag stof.

Geen prijzengeld

Carnaval zal in Tilburg niet alleen worden gemist vanwege de feesten, de tradities en het samenzijn. „Economisch gezien is de impact in de stad ook groot”, zegt Dewez van Canavalsstichting Tilburg. „De horeca ziet de omzet van vijf dagen carnaval en van de feesten in aanloop naar carnaval verdampen.”

Volgens een woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland betekent carnaval voor sommige horecaondernemers „wel 30 procent” van de jaaromzet. „Als het niet doorgaat, betekent dit – zeker gezien de toch al kritische situatie – een enorme strop.”

Het motto voor het carnaval in Kruikenstad (Tilburg) was: „Het moe nie zotter worden.” Foto Merlin Daleman

Ook carnavalsvereniging De Tunnukus heeft door de coronacrisis te maken met financiële kwesties. Jaarlijks is de vereniging zo’n 1.700 euro aan hun wagen kwijt. „Voor het gaas, het papier, de behangselpap, onderdeeltjes en verf – vergis je er niet in hoeveel liters verf erop gaan”, zegt De Laure. Normaal gesproken dekken ze die kosten met het prijzengeld, maar afgelopen jaar was er geen optocht, en dus geen prijsuitreiking.

De vereniging kreeg van Carnavalsstichting Tilburg wel zo’n 900 euro ter compensatie, maar volgens Luc van Riel is het nog steeds onzeker of er genoeg geld is voor een nieuwe wagen in 2022. „De vraag is: kunnen we het verschil ophoesten?”

Een oplossing zou zijn dat de vereniging in 2022 mag meedoen met hun huidige wagen. Enerzijds zouden De Tunnukus daar blij mee zijn, anderzijds willen ze het liefst iets nieuws bouwen zodra dat kan. „Want anders gaan mensen andere sociale activiteiten zoeken”, zegt De Laure. „En wat blijft er dan over van zo’n clubje?”

Ook in Duitsland ziet carnaval er komend jaar helemaal anders uit. In Düsseldorf en Keulen gaan de optochten op Rosen Montag niet door. Henriette Reker, burgemeester van Keulen, maakte afgelopen week bekend dat de consumptie en verkoop van alcohol op de Elfde van de Elfde in de hele stad verboden is – behalve in de restaurants. In België zijn veel carnavalsevenementen afgelast. In Aalst gaat carnaval niet door in februari, maar burgemeester Christoph D’Haese hoopt dat het feest in de zomer van 2021 alsnog kan plaatsvinden.