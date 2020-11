VS wacht een lang en onvoorspelbaar machtsvacuüm

Covid-19. De coronarecessie. Institutioneel racisme. Klimaatverandering. De uitdagingen die president in spe Joe Biden en zijn toekomstig vicepresident Kamala Harris zaterdag opsomden in hun overwinningstoespraken, zijn enorm. Toch zullen ze nog ruim twee maanden moeten wachten voordat ze werkelijk aan de slag kunnen. De overgangsperiode tussen verkiezingsdag en de beëdiging van de nieuwe president, om noen op 20 januari, is in de Verenigde Staten elf weken lang. En dat kan vooral dit jaar problematisch blijken.

1 Waarom is de lange transitie dit jaar mogelijk problematisch?

De verkiezingsstrijd drukte het de afgelopen weken enigszins naar de achtergrond, maar het land zit midden in zijn derde coronagolf. Momenteel verdubbelt het dagelijks aantal vastgestelde nieuwe besmettingen elke twee weken, tot nu circa 120.000 per dag. Als die groei in hetzelfde tempo doorzet, zitten de VS half januari op vier miljoen besmettingen per dag. Dat zijn aantallen die, ook als maar een klein deel van de mensen ziekenhuisopname behoeft, het Amerikaanse zorgstelsel totaal niet aankan. Tijdens het laatste tv-debat waarschuwde Biden al dat de VS een „duistere winter” wacht.

De overdracht van de macht duurt zo lang omdat politici vroeger per paard naar de hoofdstad reisden

In 1933 gingen de VS óók door een grote nationale crisis: de Grote Depressie. De vers gekozen Franklin D. Roosevelt (FDR) wilde niet maanden wachten om de macht over te nemen van Herbert Hoover, die – net als Trump, overigens – na één termijn weggestemd werd. Om FDR snel te laten beginnen met puinruimen, werd het Twintigste Amendement op de grondwet aangenomen. Dit vervroegde de inauguratiedag van maart naar 20 januari. (Behalve als die datum op een zondag valt, dan is de beëdiging en petit comité op de 20ste en de ceremonie de maandag erna.)

2 Waarom is de Amerikaanse machtsoverdracht zo lang?

De reden hiervoor is historisch. Toen de Framers (de opstellers van de Grondwet) eind achttiende eeuw de regels voor een presidentiële transitie vormgaven, was Amerika een land van paard en postkoets. Congresleden en leden van transitieteams moesten genoeg tijd hebben om uit de verste uithoeken van het land naar de hoofdstad te reizen. In 1789, na de eerste presidentiële verkiezing (van George Washington) kwamen zelfs zoveel politici te laat, dat er pas eind april een inauguratie was. Lees ook: Joe Biden erft drie gelijktijdige en elkaar versterkende crises

De VS hielden deze regels intact, ook ná de komst van treinen, auto’s en vliegtuigen. Het land kent nu een van de langste transitieperiodes ter wereld. Buurland Mexico doet er met vijf maanden nog langer over, maar in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk kost het maar een etmaal. Wordt een Britse premier weggestemd, dan komt de volgende dag de verhuiswagen voorrijden op Downing Street 10.

3 Kan de transitieperiode net als in 1933 nu nog worden ingekort?

In principe wel. Maar om de regels te wijzigen, zou het Huis of de Senaat daartoe met tweederde meerderheid moeten besluiten. Bij de huidige verhoudingen in het Congres en de animositeit tussen beide politieke partijen lijkt een grondwetswijziging op dit moment geheel niet aan de orde. Het wordt alleen door opiniemakers geopperd, onder wie Financial Times-columnist Edward Luce. Hij pleitte ervoor de transitieperiode in te korten tot drie etmalen via een nieuw You’re fired!-amendement (naar Trumps congékreet in zijn tv-show The Apprentice). Waarschijnlijker is dat Trump de volle elf weken in het Witte Huis kan volmaken, als hij daar althans zelf voor kiest.

4 Zal Trump de pandemie inderdaad ongehinderd laten voortwoekeren?

Trump voerde campagne met de belofte het land niet opnieuw in lockdown te gooien. Hij waarschuwde dat Biden dit wel van plan was en zo de heroplevende economie weer in depressie zou duwen. Ook is hij tegen een nationale mondkapjesplicht, zoals die bijvoorbeeld wel door Anthony Fauci, de bekendste infectieziektenexpert van het land, is geopperd. Dit alles maakt het onwaarschijnlijk dat Trump, die mogelijk een doorstart in de politiek of media overweegt, ineens van koers zou veranderen.

Het kan dat Trump eerst vrijwillig aftreedt, waarna zijn opvolger Mike Pence hem gratie verleent

Ook maakt Trumps achterban zich volgens opinieonderzoeken minder zorgen over het virus dan kiezers van Biden. Die bereidt zich wel voor op een nieuwe aanpak van de epidemie: deze maandag wil hij een Covid-19-taakgroep presenteren. Die zou bijvoorbeeld alvast richtlijnen kunnen opstellen voor Biden-gezinde lagere autoriteiten, zoals burgemeesters en gouverneurs. Zij gaven de afgelopen maanden al grotendeels het coronabeleid vorm. Maar Biden zal dit alles moeten doen zonder de bevoegdheden van federale overheid, die Trump nog controleert.

5 Wat kan Trump allemaal nog doen in de komende elf weken?

Wetgevend kan een uitgaande president weinig meer uitrichten, nu het nieuw gekozen Congres pas begin januari zal aantreden en het oude alleen nog in een zogeheten aangeschoten-eend-sessie vergadert, oftewel sessies waarin geen grote besluiten genomen worden. Maar Trump kan wel teruggrijpen op executive orders, presidentiële decreten, waartegen rechters en de volksvertegenwoordiging alleen eventueel achteraf in actie kunnen komen.

Trumps voorganger Barack Obama bijvoorbeeld besloot in de slotweken van zijn presidentschap nog enkele natuurgebieden te beschermen. Ook schafte hij de decenniaoude ruimhartige ontvangst van Cubaanse immigranten af. Dit was te politiek beladen om al voor de verkiezingen te doen, vanwege het grote Cubaanse stemmenblok in swing state Florida.

Als spiegelbeeld van Obama zou Trump op de valreep juist milieuregelgeving kunnen afschaffen ten gunste van het bedrijfsleven. Of bijvoorbeeld de Cubanen hun voorkeursbehandeling teruggeven als dank voor hun cruciale electorale steun in Florida, dinsdag.

Ook kan hij topambtenaren ontslaan binnen de federale overheid. Dit zou neerkomen op een strafcampagne tegen wat hij noemt The Deep State: de Washingtonse bureaucratie die hem zijn hele presidentschap zou hebben tegengewerkt. Aan de vooravond van de verkiezingen ontsloeg hij al de hoofden van drie agentschappen, die respectievelijk toezien op nucleaire veiligheid, op elektriciteit en gaswinning, en op buitenlandse hulp. Die ontslagronde werd overschaduwd door de stembusgang en niet toegelicht door het Witte Huis, toen radiozender NPR om opheldering vroeg.

Eerder suggereerde Trump dat na hij na de verkiezingen Fauci zal ontslaan. De arts is echter geen federaal benoemd functionaris. De president kan hoogstens besluiten hem geen adviezen meer te laten geven, maar Trump leek de afgelopen maanden al weinig naar hem te luisteren.

6 Kan Trump zichzelf gratie verlenen nu rechtszaken tegen hem dreigen?

In de VS is het gebruikelijk dat een uitgaande president veroordeelden gratie verleent. Dit kunnen slachtoffers van gerechtelijke dwalingen zijn of mensen die onevenredig hard gestraft zijn. Maar de praktijk heeft in het verleden ook geleid tot omstreden clementie voor vrienden van het staatshoofd. Zo verleende Bill Clinton in 2001 op zijn laatste werkdag gratie aan zijn vriend Marc Rich, die vastzat voor belastingfraude. Er zijn meerdere prominenten uit Trumps entourage veroordeeld in de Rusland-affaire, onder wie zijn oud-campagnechef Paul Manafort, die vanwege corona inmiddels wel uit de cel is en onder huisarrest staat.

In Trumps geval is er daarnaast de president zelf die strafvervolging vreest zodra hij ambteloos is en zijn immuniteit verliest. Om uit de cel te blijven zou hij zichzelf, uit voorzorg, gratie kunnen geven. De vraag is of dit juridisch standhoudt. Nixons advocaat opperde het tijdens het Watergate-schandaal, maar het ministerie van Justitie stelde destijds dat het juridisch niet kon. Het is in elk geval nog nooit geprobeerd en door een rechter getoetst. Er is een alternatief scenario waarin Trump zou aftreden, waarna vicepresident Pence hem opvolgt en hem meteen gratie verleent. Dit zou echter alleen een federaal pardon zijn, dat niet geldt voor de rechtszaken die op niveau van de deelstaten tegen hem worden voorbereid.

Op weg naar de beëdiging van Joe Biden als president passeren de VS deze deadlines: 14 december: in alle staten moeten volksvertegenwoordigingen de uitslag geldig verklaren. Zij kennen de kiesmannen in het Electoral College toe. 3 januari: het nieuwe Congres treedt aan. Georgia stemt 5 januari nog over twee Senaatszetels. 6 januari: Huis en Senaat komen in een gemeenschappelijke sessie bijeen om de stemmen in het Electoral College te tellen en de president-elect aan te wijzen. 20 januari: de president-elect legt de eed af ten overstaan van de opperrechter van het Hooggerechtshof.

