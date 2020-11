Vele arrestaties bij de zondagse demonstratie in Minsk

In Wit-Rusland demonstreren inwoners deze zondag opnieuw tegen het regime van president Aleksandr Loekasjenko. Omstreeks 14.00 uur Nederlandse tijd al waren meer dan driehonderd arrestaties gemeld bij mensenrechtenorganisatie Viasna. In Minsk waren niet alleen demonstranten het doelwit van de gemaskerde ordehandhaving, maar ook journalisten en voorbijgangers, meldt lokaal medium TUT.by.

Sinds Loekasjenko op 9 augustus voor de zesde keer met hele ruime marges de presidentsverkiezingen won, zijn er dagelijks betogingen door het hele land. De oppositie is ervan overtuigd dat niet Loekasjenko, maar kandidaat Svetlana Tichanovskaja de verkiezingen heeft gewonnen. Bij de verkiezingen waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig.

De zondagdemonstraties zijn wekelijks het grootst. Een aantal weken terug liepen er nog honderdduizenden mensen mee. De afgelopen weken zijn dat er nog tienduizenden. Hoeveel mensen er deze zondag de straat op gingen, is nog niet bekend. Door hard ingrijpen van de Wit-Russische handhaving is de mensenmassa opgebroken in verschillende groepen.