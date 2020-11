Turkse minister van Financiën en schoonzoon Erdogan plots afgetreden

De Turkse minister van Financiën Berat Albayrak is zondag plotseling afgetreden. Dat heeft hij bekendgemaakt op Instagram. De 42-jarige minister zegt dat hij zijn werkzaamheden om gezondheidsredenen moet neerleggen en meer tijd met zijn familie wil doorbrengen. Albayrak is getrouwd met de dochter van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en werd gezien als mogelijke opvolger van de president. Erdogan moet Albayraks vertrek volgens persbureau Reuters nog goedkeuren.

Albayraks aankondiging volgt een dag na het plotselinge ontslag van de president van de centrale bank van Turkije Murat Uysal. Uysal werd zaterdag per direct ontslagen vanwege de aanhoudende val van de Turkse lira. Vanwege het korte tijdsbestek tussen Uysals ontslag en Albayraks aankondiging, wordt gespeculeerd dat die laatste ook vanwege de slechte economische situatie moet vertrekken.

Erdogans schoonzoon was in het verleden minister van Energie en bekleedt sinds 2018 de functie van minister van Financiën. In die tijd is de Turkse lira in waarde gehalveerd, het gevolg van hoge inflatie en werkloosheid in het land. Op het moment is de munt de slechtst presterende in alle opkomende economieën.

De afgelopen jaren vertrouwde Erdogan Albayrak steeds zwaardere taken toe. Ook geldt de minister als belangrijke adviseur van de president en is hij de enige die mag meereizen in de presidentiële limousine. Albayrak is bovendien een charismatische verschijning en doorgaans goedgebekt, waardoor hij door sommigen werd afgeschilderd als ‘kroonprins’ van Erdogan.

Lees ook dit profiel: Erdogans kroonprins moet de crisis oplossen