Priester in Lyon neergeschoten vanwege buitenechtelijke affaire

De 40-jarige verdachte die vorig weekend een Grieks-Orthodoxe priester neerschoot in de Franse stad Lyon, had geen terroristisch motief. De verdachte heeft verklaard dat hij wraak wilde nemen, omdat de priester een affaire had met zijn vrouw. Dat heeft de procureur van Lyon zaterdag bekendgemaakt, melden Franse media.

De 52-jarige Nikolaos Kakavelakis werd op zaterdag 31 oktober neergeschoten voor de Grieks-Orthodoxe kerk van Lyon, waar hij tien jaar priester was geweest. De schutter sloeg direct na de daad op de vlucht en Kakavelakis werd naar het ziekenhuis vervoerd. Na enkele dagen in kritieke toestand te zijn geweest, kwam het slachtoffer woensdag uit zijn coma. Op basis van het gesprek dat hij met de politie voerde, werd vrijdag een verdachte opgepakt.

Het motief van de schutter was eerder onduidelijk, al vreesden sommigen voor terrorisme. Twee dagen eerder had een aanslag plaatsgevonden in Nice, waarbij in een basiliek drie mensen werden gedood. President Emmanuel Macron noemde deze mesaanval een „islamistische, terroristische aanslag”.