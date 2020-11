Portugal stelt in groot deel avondklok in

De Portugese regering heeft voor een groot deel van het land een avondklok afgekondigd. De afgelopen dagen is het aantal nieuwe besmettingen dermate hard gestegen dat er volgens de regering „alles moet worden gedaan om de pandemie in te dammen”. Vanaf maandag zal het daarom in 121 van de 308 gemeenten, waaronder Lissabon en Porto, vanaf 11 uur ‘s avonds tot 5 uur ‘s ochtends verboden zijn om zonder goede reden buiten te zijn.

De maatregel geldt voor ongeveer 70 procent van de Portugezen. Voor restaurants geldt dat ze tijdens de avonduren alleen afhaalmaaltijden mogen aanbieden. Portugal kent, net als veel andere Europese landen, een stijging in coronabesmettingen.

Op zaterdag warden er 6.640 coronabesmettingen gemeld in Portugal, een piek sinds het begin van de pandemie. In het Zuid-Europese land zijn er bijna 174.000 coronabesmettingen en 2.500 doden door de gevolgen van Covid-19.

