Nog vijf besmettingen met westnijlvirus in Utrecht

In de provincie Utrecht zijn nog vijf besmettingen met het westnijlvirus vastgesteld. Dat meldt het Europees Centrum voor ziektepreventie- en bestrijding (ECDC). De nieuwe meldingen van besmetting werden tussen 30 oktober en 5 november bij het ECDC gedaan.

Het virus wordt aan mensen overgedragen via geïnfecteerde muggen, die zich hebben gevoed aan geïnfecteerde vogels. Het virus kan niet zo maar van mens op mens overgedragen worden, enkel via bloed- of orgaantransplantatie. Vier op de vijf mensen besmet met westnijlvirus krijgt geen klachten. De rest krijgt milde griepachtige symptomen, zoals koorts en spierpijn. Bij 1 procent, voornamelijk ouderen en kwetsbaren, kunnen ernstige complicaties optreden, zoals hersenontsteking of hersenvliesontsteking.

In oktober werd in de regio Utrecht de eerste menselijke besmetting van het virus in Nederland vastgesteld. Daarop besloot Sanquin dat alle bloedbanken in de regio Utrecht binnenkomend bloed gingen testen op het westnijlvirus. Of de huidige besmettingen vast zijn gesteld door Sanquin, is niet duidelijk. Evenmin is het duidelijk of de besmette personen (ernstig) ziek zijn geraakt.

Eerdere besmetting van Nederlanders vond altijd in het buitenland plaats. Het virus komt in grote delen van de wereld voor, waaronder in de Verenigde Staten. Ook breidde het zich de afgelopen jaren uit van Zuid- naar Centraal-Europa. De allereerste besmetting met het westnijlvirus in Nederland werd in augustus vastgesteld: een grasmus in de regio Utrecht bleek het virus onder de leden te hebben.