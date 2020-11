Mesut Özil, de sterspeler van Arsenal die uit beeld verdween

Het is een impasse die enkel verliezers kent. De club, de speler in kwestie, de fans. Het voetbal, in bredere zin. Mesut Özil, een van de meest begaafde middenvelders en wereldkampioen met Duitsland in 2014, is van het toneel verdwenen. Letterlijk. Arsenal, waar hij onder contract staat voor een weeksalaris van bijna 390.000 euro, laat hem niet spelen. Trainen doet hij wel. Maar wedstrijden voorziet Özil thuis, via Twitter, van commentaar.

Özil (32), zeven jaar geleden voor 50 miljoen euro – een clubrecord – gekocht van Real Madrid en de best betaalde speler van Arsenal, is in de ban gedaan na een opeenstapeling van incidenten, waarin zijn politieke activisme mede een rol speelt. Het lijkt uitgesloten dat hij ooit nog in actie komt voor de club.

Özil was een van de pijlers onder het nieuwe Arsenal, onder de oude manager Arsène Wenger. Met zijn komst moest een succesvol tijdperk worden ingezet, waarin Arsenal weer structureel zou meedoen om de landstitel. Dat lukte niet. De club raakte gaandeweg verder achterop bij de Engelse top. Özil ontwikkelde zich desalniettemin tot een voortreffelijke spelmaker, hoewel hij ook regelmatig is bekritiseerd.

Hij bleef, ondanks interesse van andere clubs. In 2018 tekende Özil, na maandenlange speculatie wegens zijn aflopende verbintenis, een sterk verbeterd driejarig contract. Hij leek zijn carrière in Noord-Londen af te gaan sluiten. Tot dit jaar, waarin de relatie tussen Özil en de club ernstig verstoord raakte.

Waar ging het mis?

13 december 2019: explosieve tweet

Özil weet wat de consequenties kunnen zijn. Vrienden en adviseurs hebben hem daar al voor gewaarschuwd, schrijft The New York Times. Toch stuurt hij zijn explosieve statement de wereld in. In het bericht op Twitter en Instagram geeft hij vlijmscherpe kritiek op China en de behandeling van Oeigoeren, een etnische minderheid in de westelijke regio Xinjiang. Özil voelt zich sterk verbonden met hen. De Oeigoeren hebben, net als hij, Turkse wortels en de meesten zijn ook moslim.

Volgens mensenrechtenorganisaties zijn zeker een miljoen Oeigoeren in ‘heropvoedingskampen’ geplaatst, om daar Chinees te leren, de islam los te laten en zich de principes van de Communistische Partij eigen te maken. Özil prijst de Oeigoeren, noemt ze „krijgers” die zich verzetten tegen de onderdrukking.

Özil vindt dat het vanuit de moslimgemeenschap „stil blijft” en schrijft over de Chinese repressie: „Ze verbranden hun korans. Ze sluiten hun moskeeën. Ze verbieden hun scholen. Ze doden hun religieuze geleerden. De mannen worden in kampen gedwongen en hun families worden gedwongen bij Chinese mannen te wonen.”

Politiek activisme is niet nieuw voor Özil. In 2018 stapte hij uit de Duitse ploeg, nadat hij, verbitterd, een open brief had geschreven waarin hij sprak van „racisme en gebrek aan respect”. Voor de voorzitter van de voetbalbond „ben ik een Duitser als we winnen, maar een immigrant als we verliezen. Is het omdat ik een moslim ben?”. Özil, geboren in Gelsenkirchen, raakte dat jaar in opspraak omdat hij kort voor het WK op een foto had geposeerd met de Turkse president Erdogan, die juni 2019 ook getuige was op zijn bruiloft.

De uitwerking van zijn uitspraken over de Oeigoeren is groot. Özil wordt in China in zekere zin uit het publieke leven gewist. Als op zijn naam wordt gezocht, verschijnt een foutmelding. Hij wordt geschrapt uit de Chinese versie van de voetbalgame ‘Pro Evolution Soccer 2020’. En het eerstvolgende duel van Arsenal wordt niet uitgezonden op de Chinese staatszender CCTV.

Het is precies waarop zijn omgeving hem heeft gewezen: de Chinese markt voor het ‘merk’ Özil zal verdampen, met onder meer zijn fanclub in China en zijn account op Weibo, de Chinese tegenhanger van Twitter. Straks afbouwen in China tegen een riant salaris? Vergeet het maar. Geen club die hem daar nog zal willen.

Zijn bericht brengt Arsenal in een lastige situatie. China is voor het Europees voetbal een lucratieve groeimarkt. Ook voor Arsenal, dat niet voor niets een directeur Azië benoemde. De club heeft diverse commerciële activiteiten in China, waaronder een keten van restaurants. Bovendien zijn de buitenlandse mediarechten die de Premier League aan China verkocht, van grote waarde.

Arsenal probeert de mogelijke economische schade te beperken door zich in een verklaring op Weibo te distantiëren van de uitlatingen van Özil. De club stelt dat het om de „persoonlijke mening van Özil” gaat en zij mengen zich niet „in politiek”. Saillant genoeg verwijdert de club Özil van alle promotie-artikelen rond de viering van het Chinese Nieuwjaar, schrijft The New York Times.

Dat Arsenal zich afzijdig houdt in politieke aangelegenheden, blijkt dit jaar niet op te gaan wanneer de club achter de spelers gaat staan die de Black Lives Matter-beweging steunen. En als Arsenal-aanvoerder Pierre-Emerick Aubameyang zich uitspreekt tegen politiegeweld in Afrika, stuurt de club een verklaring uit waarin het de inwoners van Nigeria een hart onder de riem steekt.

Arsenal-fans met clubmascotte ‘Gunnersaurus’. Foto Joseph Nair/AP

20 april 2020: een offer

Het is het offer dat gebracht moet worden: een salarisverlaging als gevolg van de coronacrisis. Arsenal sluit een collectieve overeenkomst met de spelersgroep en de technische staf: zij leveren 12,5 procent in om de club in „deze kritieke tijd” te helpen, verklaart de club.

Wat onvermeld blijft, is dat de topverdiener van de selectie – Özil – niets inlevert. Die vindt dat de club onvoldoende informatie geeft over het hoe en waarom van de salarisverlaging. „We kregen niet genoeg details, we moesten gewoon een beslissing nemen. Het ging veel te snel voor zoiets belangrijks en er was veel druk”, zegt Özil later tegen The Athletic. Volgens hem bestaat er binnen de club een ‘verborgen agenda’, met als doel de aanhang tegen hem te keren. Met zijn weigering maakt hij zich impopulair bij de fans.

De kwestie van het loonoffer verscherpt de spanningen tussen speler en club. Daarvoor was hij onder coach Mikel Arteta nog gewoon basisspeler – tot de corona-uitbraak in het voorjaar. Mede door de pandemie, die het Europese voetbal maanden stillegt, speelt Özil op 7 maart zijn laatste officiële duel voor Arsenal. Tegen West Ham United geeft hij een assist, zijn handelsmerk.

In de zomer wil Arsenal van hem af. Maar hem verkopen lukt niet. Geprobeerd wordt om een deel van zijn doorlopende contract af te kopen. Maar Özil werkt niet mee. Waarom, is niet duidelijk. Voor Arsenal is het probleem dat hij met zijn hoge salaris zwaar op het spelersbudget drukt – helemaal voor iemand die niet speelt. Bovendien kan hij straks, als in de zomer van 2021 zijn contract eindigt, voor niets weg.

6 oktober 2020: hulp voor dinosaurus

Het is een bericht dat alle nieuwssites haalt: Mesut Özil gaat het salaris van de ontslagen clubmascotte ‘Gunnersaurus’ betalen. De man in het grote, groene dinosauruspak is Jerry Quy, die de rol al 27 jaar vervult. De mascotte is populair onder supporters. In een eerdere bezuinigingsronde moest Arsenal al 55 medewerkers ontslaan.

Het vertrek van de mascotte is publicitair onhandig van Arsenal, ook omdat in dezelfde periode nog een speler voor 50 miljoen euro wordt aangetrokken. Özil speelt slim in op het sentiment, door de dinosaurus centraal te zetten in het geëscaleerde conflict met de club. Hij betaalt het salaris van de „grote groene vriend” zolang hij bij de club speelt, twittert hij. Arsenal zou woest zijn over deze actie.

Dat Özil zich onmogelijk heeft gemaakt bij Arsenal, blijkt wanneer de club hem in oktober niet inschrijft voor de Premier League en de Europa League – waardoor hij hoe dan ook niet kan spelen. Volgens coach Arteta is dat een ‘voetbaltechnische’ afweging geweest. Bovendien zegt hij er niet in geslaagd te zijn het beste uit Özil te halen.

Maar dat wordt betwist. De zaakwaarnemer van Özil, Erkut Sogut, vindt dat de speler geen eerlijke kans heeft gehad, vertelt hij tegen sportzender ESPN. De club zou de werkelijke beweegredenen verzwijgen. Sogut: „Hij heeft dit seizoen geen kans gekregen. Zolang hij nog onder contract staat, moet de speler de mogelijkheid krijgen om voor zijn plek te vechten.” Sogut claimt dat vijf teamgenoten zeggen dat Özil goed traint.

Zondagavond speelde Arsenal tegen Aston Villa. Op Twitter schreef Özil, kort voor de aftrap, uit te kijken naar het duel.

Bronnen: The New York Times, The Guardian, The Independent, BBC, ESPN.