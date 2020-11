Man schiet op foto Geert Wilders, PVV-leider wil aangifte doen

Op videoplatform Dumpert en weblog GeenStijl is een video opgedoken van een man die schiet op een grote foto van PVV-leider Geert Wilders. Voordat hij de schoten lost, kijkt de man naar de camera en zegt „yo, dit is vrijheid [van] meningsuiting”. Het is niet duidelijk waar het filmpje is opgenomen en of het een echt wapen betreft of een luchtdrukpistool.

Wilders heeft geschrokken gereageerd op de beelden, op Twitter noemt hij de video „ziek”. Tegenover de NOS zegt de PVV-leider aangifte te doen. „Ik hoop dat het Openbaar Ministerie eindelijk eens een keer in actie komt tegen bedreigers”, aldus de politicus die al jaren met bedreigingen te kampen heeft.

De man op de video noemt zichzelf @Koningsait. Volgens de Volkskrant is hij in het verleden veroordeeld tot een korte gevangenisstraf wegens opruiing op sociale media.