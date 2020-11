Maken de Democraten nog kans op de Senaat?

Voor aankomend president Joe Biden was zijn hard bevochten verkiezingszege op president Donald Trump nog maar het begin van de uitdagingen. Want de kans is groot dat een voortvarende beleidsagenda van zijn regering zal stranden in een Republikeinse Senaat.

Democraten hoopten voor de verkiezingen dat Biden een klinkende zege zou boeken, die gepaard zou gaan met volledige verovering van het Congres. Met zo’n duidelijk mandaat zou Biden na zijn beëdiging op 20 januari grootschalige initiatieven kunnen nemen op het gebied van de coronacrisis, rassenrelaties en klimaatverandering - terreinen waar Trump volgens de Democraten heeft gefaald.

Die hoop is na dagenlang stemmen tellen in meerdere staten met spannende senaatsraces grotendeels vervlogen. Want hoewel de Democraten hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden behouden, stevenen de Republikeinen al dagenlang af op behoud van hun meerderheid in de Senaat. De doorslag zal pas in januari worden gegeven bij tweede stemrondes voor beide senaatszetels van de staat Georgia, waarbij zittende Republikeinen hun zetels verdedigen tegen Democratische uitdagers.

Hoewel voor vier senaatszetels nog geen winnaars zijn uitgeroepen, liggen de Republikeinen, die in de honderd zetels tellende Senaat nu een meerderheid hebben van 53 tegen 47, op koers om in de nieuwe Senaat minstens 50 zetels te bemachtigen. Dat hangt af van een spannende race in North Carolina, waar de zittende Republikein Thom Tillis een nipte voorsprong van 1,8 procentpunt heeft op zijn Democratische uitdager Cal Cunningham, met zaterdagavond 97 procent van de stemmen geteld. Ook in Alaska is nog geen winnaar uitgeroepen, omdat in die staat nog moet worden begonnen met het tellen van poststemmen. Maar het gaat daar om een veilige zetel voor de Republikeinen.

Prominente senatoren

Meerdere Republikeinse senatoren van wie werd voorspeld dat ze hun zetels mogelijk zouden verliezen, onder wie de gematigde Susan Collins uit Maine en Joni Ernst uit Iowa, kwamen toch met relatief gemak als winnaars uit de bus. Ook anderen, onder wie de prominente senatoren Lindsey Graham uit South Carolina en John Cornyn uit Texas, verdedigden hun zetels met succes tegen Democratische uitdagers.

Daarmee zijn de Democraten, die netto minstens vier zetels hoopten te veroveren op de Republikeinen, vooralsnog tekortgeschoten. Ze versloegen weliswaar Republikeinse senatoren in Arizona en Colorado, maar raakten zoals verwacht een zetel kwijt in Alabama. De partij van Biden staat daarom op het moment op een netto zetelwinst van slechts één zetel, en is vooralsnog blijven steken op 48 zetels.

De Democraten hebben nog een sprankje hoop dat ze het tij in de Senaat in de komende paar maanden alsnog kunnen keren. Voor de twee zetels van Georgia worden op 5 januari runoffs gehouden, omdat geen van de kandidaten er afgelopen dinsdag een meerderheid behaalde van minstens 50 procent. Mochten de Democraten erin slagen die twee races te winnen, dan zou de zetelverdeling in de Senaat eindigen in 50 - 50. In dat geval zou Kamala Harris, die als vicepresident voorzitter wordt van de Senaat, de doorslag kunnen geven wanneer de stemmen er staken.

Alle ogen zullen daarom de komende paar maanden zijn gericht op Georgia, als de staat die het oordeel gaat vellen over de vraag wie het in de Senaat voor het zeggen krijgt. Ook bij de presidentsrace ontpopte de zuidelijke staat zich in de afgelopen dagen als een cruciale swing state. Die aandacht zal in de aanloop naar januari alleen maar intensiveren.

Hoe groot is de kans dat de Democraten beide senaatszetels van Georgia in januari in de wacht slepen? Onmogelijk is het niet, maar makkelijk zal het niet worden. Georgia neigt traditioneel naar de Republikeinen. De zittende Republikeinse senator David Perdue haalde net geen 50 procent van de stemmen bij zijn verkiezingsstrijd met zijn Democratische uitdager, Jon Ossoff. Wel haalde hij de meeste stemmen: 49,8 procent tegen 47,9 procent. Een libertijnse kandidaat die de rest kreeg, viel af.

Voor de andere senaatszetel van Georgia, nu in handen van de Republikeinse senator Kelly Loeffler, werd eerder in de week al duidelijk dat er een tweede stemronde komt. Loeffler verdedigt de zetel tegen haar Democratische uitdager Raphael Warnock, een pastoor in de doopsgezinde kerk. Warnock eindigde in de eerste ronde als eerste, doordat de Republikeinse stemmen werden verdeeld: de conservatieve Afgevaardigde Doug Collins viel af. Samen haalden Loeffler en Collins bijna 45 procent van de stemmen (25,9 en 20 procent), Warnock kreeg bijna 33 procent.

Verdeelde regering

Als minstens één van de twee zetels van Georgia in Republikeinse handen blijft, en de Republikeinen behouden de zetel in North Carolina, dan gaan de VS opnieuw twee jaar met een verdeelde regering tegemoet. Biden wordt dan de eerste president in 32 jaar die bij zijn aantreden het Congres niet aan zijn kant heeft. Dat zou zijn positie op voorhand verzwakken - en zijn belofte om als gematigde bruggenbouwer samen te werken met beide partijen sterk op de proef stellen.

Met de Republikeinen aan het roer zou Mitch McConnell zo goed als zeker aanblijven als majority leader, voorzitter van de grootste senaatsfractie. De 78-jarige senator uit Kentucky won dinsdag zelf met gemak herverkiezing voor een termijn van zes jaar. Als de machtigste Republikein in Washington krijgt hij dan de kans om de beleidsagenda en benoemingen van de regering-Biden te blokkeren, zoals hij eerder deed in de laatste twee jaar van het presidentschap van Barack Obama.

De 77-jarige Biden, zelf een oud-senator namens Delaware, zal worden gedwongen compromissen te sluiten om iets gedaan te krijgen. De nieuwe president, die grote waarde hecht aan het vermogen om samen te werken met leden van de tegenpartij, heeft een goede relatie met zijn oud-collega McConnell. Hij zal die ook hard nodig hebben, bijvoorbeeld om overeenstemming te bereiken over maatregelen om het coronavirus en de economische crisis als gevolg van de pandemie te bestrijden.

Green New Deal

Andere prioriteiten op de verlanglijst van progressieve Democraten komen bij een Senaat met McConnell aan het roer echter in het gedrang. Zo is een Green New Deal om klimaatverandering aan te pakken, zoals linkse prominenten als de progressieve senator Bernie Sanders en Afgevaardigde Alexandria Ocasio-Cortez voorstaan, waarschijnlijk niet bespreekbaar bij McConnell. Het valt te bezien of Biden met succes de hand kan uitsteken naar gematigde Republikeinen - en of zij bereidwilliger zullen zijn om samen te werken wanneer ze de toorn van Trump niet meer hoeven te vrezen.

Bovendien houden de Democraten een probleem bij de benoeming van federale rechters. McConnell heeft Trump de afgelopen jaren geholpen om een groot aantal conservatieve rechters te benoemen, onder wie drie aan het Hooggerechtshof. Dat heeft daardoor nu een conservatieve meerderheid van 6 tegen 3. De benoeming van een rechter aan het Hooggerechtshof in het laatste jaar van Obama werd door McConnell juist geblokkeerd.

Democraten hebben in de afgelopen weken opgeroepen tot de benoeming van extra rechters aan het Hooggerechtshof door Biden, als hij president zou worden, om de conservatieve meerderheid te neutraliseren - een omstreden aanpak die bekend staat als ‘stacking the court’. Dat kunnen ze met McConnell als majority leader vergeten.

Chuck Schumer, de leider van de Democraten in de Senaat, had voor de verkiezingen aangegeven dat wat hem betreft de remmen los zouden gaan als de Democraten het Witte Huis en het Congres in handen zouden krijgen, en hij majority leader zou worden. „We hebben een morele verplichting aan het Amerikaanse volk om een heleboel dingen gedaan te krijgen als we de meerderheid halen”, zei Schumer. „Niets is dan van tafel.”

Republikeinen waarschuwden juist dat behoud van hun meerderheid in de Senaat een cruciale rem zou zijn op het beleid van een eventuele president Biden, die volgens hun schrikbeeld onder druk zou staan van de linkervleugel van zijn partij. Amerikaanse kiezers lijken gehoor te hebben gegeven aan die waarschuwing. Voor Biden betekent dat een mandaat om toenadering te zoeken.

