Jill Biden deelt lief en leed om verdeeld Amerika bijeen te brengen

Dr. Biden. Ook als First Lady wil Jill Biden, sinds 1977 de vrouw van aankomend president Joe Biden, proberen om te blijven werken. Ze hield ook haar baan tussen 2009 en 2017, de jaren dat haar man vicepresident was onder Barack Obama. Ze bleef als docent Engels verbonden aan een community college, een instelling voor hoger beroepsonderwijs vlakbij Washington. De Secret Service zat in burgerkleren in de gang. Jill Biden keek proefwerken na voordat ze ’s avonds op recepties en bijeenkomsten moest verschijnen. Als Second Lady bleef ze destijds op de achtergrond. Wel spande ze zich, als dochter en stiefmoeder van een militair, in voor de gezinnen van militairen, en breidde ze een eerder initiatief voor voorlichting over borstkanker uit.

Jill Jacobs, geboren in 1951, groeide op in de buurt van Philadelphia als de oudste van vijf zussen. Ze studeerde Engels en promoveerde in 2007 in de onderwijskunde. Behalve op een gewone middelbare school gaf ze ook les op een psychiatrische instelling voor jongeren.

Het afgelopen jaar was Jill Biden juist wel heel zichtbaar in de campagne, en was ze betrokken bij beslissingen. Volgens Amerikaanse media was de keuze voor Bidens running mate, die op Kamala Harris viel, een besluit van het echtpaar Biden. „Het is een huwelijk” zegt ze, als wordt gevraagd naar de reikwijdte van haar invloed.

De dood van zoon Beau

Voor de Democratische conventie nam Jill Biden een video op in het klaslokaal waar ze jaren had gewerkt, maar waar nu door Covid-19 geen „verwachtingsvol rumoer” te bekennen was. Haar betoog zat vol persoonlijke details – ze beschreef onder meer hoe haar echtgenoot zich vier dagen na de dood van zijn zoon Beau in 2015 voor de spiegel probeerde te herpakken terwijl hij zich schoor.

Haar boodschap: het lukte de toenmalige senator Joe Biden om na het auto-ongeluk waarbij zijn eerste vrouw en éénjarige dochter om het leven kwamen, een gezin te vormen met de negen jaar jongere Jill, zijn nog jonge zoons, en hun in 1981 geboren dochter Ashley. Het lukte het gezin vervolgens in het reine te komen met de dood van Beau Biden, die stierf aan hersenkanker op 46-jarige leeftijd.

De naar eigen zeggen gereserveerde Jill Biden lijkt er geen moeite meer mee te hebben om deze pijnlijke en persoonlijke geschiedenis als campagnemetafoor uit te venten. Dat dit betekent dat het haar man ook zal lukken het door onderlinge haat en Covid-19 gepijnigde Amerika bijeen te brengen.

De Democraten hopen dat deze nadruk op universeel familie-lief-en-leed een brug kan zijn over de diepe politiek-culturele kloof die de VS splijt. In die strategie kan de montere, goedlachse werkende eega, moeder en grootmoeder Jill Biden een belangrijke troef zijn. „Hij zal een president zijn voor al onze gezinnen”, twitterde ze zaterdag.

