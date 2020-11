De renovatie van de Afsluitdijk loopt flinke vertraging op door problemen met spuisluizen

Zesendertig witte torens heten je welkom als je vanuit Noord-Holland de Afsluitdijk op rijdt. Dit zijn de Stevinsluizen – de spuisluizen die zorgen dat ze in Hoorn, Volendam en elders langs het IJsselmeer droge voeten houden als het water te veel stijgt. De spuisluizen lozen op de Waddenzee.

Die spuisluizen zijn niet alleen een rijksmonument uit 1932, maar ook een nieuw hoofdpijndossier voor minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD).

Problemen bij het werk aan de spuisluizen zorgen voor forse vertraging bij de renovatie van de Afsluitdijk. De latere oplevering was al bekend sinds afgelopen zomer. Maar Van Nieuwenhuizen meldde pas vorige week aan de Tweede Kamer hoeveel vertraging het gehele project oploopt: minstens drie jaar. In plaats van in 2022 is de waterkering nu pas in 2025 klaar. Van Nieuwenhuizen bespreekt de zaak woensdag in de Tweede Kamer.

Na miljoenen kostende fiasco’s als de zeesluis in IJmuiden, het project Zuidasdok in Amsterdam en de zuidelijke ringweg in Groningen dreigt de Afsluitdijk nu weer een groot infrastructureel probleem te worden voor Van Nieuwenhuizen. De renovatie van de 32 kilometer lange waterkering is een van de grootste bouwprojecten in Nederland van dit moment.

Nu liggen veel deelprojecten wel degelijk op schema, schreef de minister vorige week. De verzwaring van de dijk zelf bijvoorbeeld, met innovatieve en milieuvriendelijke ‘legoblokken’; de herinrichting van snelweg A7 met een bredere vluchtstrook en een smallere middenberm; de nieuwe gemalen; de ‘vismigratierivier’ voor zalm, bot en zeeforel. Die zullen allemaal wel klaar zijn in 2022 of 2023, belooft de minster. Maar de spuisluizen dus niet.

Prijsduiken

De vertraging zou 200 miljoen euro extra gaan kosten, schreef vakblad Cobouw vorige week op basis van anonieme bronnen „in de markt”. Het gehele project van opdrachtgever Rijkswaterstaat ging in 2018 voor 550 miljoen euro naar bouwcombinatie Levvel (‘Lely’s erfgoed veiliggesteld’) van bouwbedrijf BAM, baggeraar Van Oord en adviesbureau Rebel. Dat was fors onder het ‘plafondbedrag’ van 630 miljoen euro, maar volgens de bouwers zou onder meer het gebruik van de innovatieve blokken om de dijk te versterken de prijs drukken. Concurrenten twijfelden destijds of Levvel voor dat bedrag de dijk kon renoveren en repten van prijsduiken.

Voor die 550 miljoen regelt het consortium niet alleen het ontwerp en de bouw, maar ook de financiering en het onderhoud gedurende 25 jaar. De vernieuwde Afsluitdijk moet helpen om Nederland beter te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering en zeespiegelstijging. Als het harder regent in de buurlanden, stroomt meer water vanuit de grote rivieren richting IJsselmeer. Dat moet worden afgevoerd naar de Waddenzee.

De minister noemde de werkzaamheden aan de bijna negentig jaar oude Afsluitdijk eerder „de grootste bouwput van Nederland”. Wie er deze zomer overheen reed, zag inderdaad dat volop werd gewerkt op allerlei plekken. Maar je zag ook de rust rond de Stevinsluizen bij Den Oever. De opknapbeurt van de oude sluizen ligt al enige tijd stil, net als de bouw van nieuwe extra sluizen. Door extra rekenwerk, zei Van Nieuwenhuizen eerder tegen de Kamer.

Er is geen sprake van een ontwerpfout, benadrukte bestuursvoorzitter Ruud Joosten van BAM donderdag tijdens een toelichting op de kwartaalcijfers tegen analisten. „Dit is een heel andere situatie dan de zeesluis in IJmuiden.” Bij de sluis kostten tekenfouten bouwers BAM en VolkerWessels tientallen miljoen euro’s. Bij de Afsluitdijk is sprake van een „verandering in de eisen van de opdrachtgever”, aldus Joosten. „De wijziging, belangrijk om dat te benadrukken, komt van Rijkswaterstaat.”

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat legt uit dat er aanvullend ontwerpwerk nodig bleek om te waarborgen dat de vernieuwde spuisluizen ook bestand zouden zijn tegen de combinatie van relatief laag water en hoge golven vanaf het IJsselmeer. Daartoe moesten de ‘hydraulische randvoorwaarden’ van het project worden aangepast. Meer waterstanden, meer golfhoogtes, meer technische data hadden de ontwerpers nodig om hun werk door te rekenen. De vernieuwde Afsluitdijk moet een extreme storm kunnen weerstaan die een keer in de tienduizend jaar voorkomt.

Mogelijk 200 miljoen euro extra publiek geld voor een situatie die misschien nooit zal plaatsvinden? „Het is nu te vroeg om uitspraken te doen over de meerkosten”, zegt de woordvoerder van Rijkswaterstaat. „Naar verwachting is er komend voorjaar meer duidelijkheid over de financiële gevolgen.” Waarom de randvoorwaarden niet eerder in het ontwerp zijn opgenomen, blijft onduidelijk.

Met vertraging in de bouw van de nieuwe spuisluizen moet de renovatie over een langere periode worden gepland, mede omdat er in de wintermaanden niet gewerkt wordt vanwege de kans op storm.

Wie betaalt?

Wie het meerwerk moet gaan betalen is onderwerp van discussie tussen ministerie, Rijkswaterstaat en de bouwbedrijven. De Kamer zal er woensdag opnieuw naar vragen, net als in de zomer, maar Van Nieuwenhuizen schreef vorige week al dat over de financiële afwikkeling nog wordt onderhandeld. Wel meldde ze dat „het projectbudget moet worden aangevuld vanuit het Deltafonds”. Dat fonds voor waterwerken (bouw en onderhoud) bevat tot en met 2032 circa 1,25 miljard euro per jaar.

Een woordvoerder van BAM zei vrijdag dat de zaak rond de spuisluizen verder wordt onderzocht. Hij suggereert dat de kans klein is dat het bouwconcern gaat betalen voor het verwerken van nieuwe hydraulische randvoorwaarden. Volgens vakblad Cobouw is in de Nederlandse bouw de opdrachtgever verantwoordelijk voor de hydraulische voorwaarden.