Duitsers met moderne ideeën geven Vitesse nieuw elan

Een Duitse student bewegingswetenschappen- en politicologie stapte in 2007 met een laptop onder de arm binnen bij TSG Hoffenheim. Hij luisterde er meer dan hij sprak en gaf vooral zijn ogen goed de kost, in de wetenschap dat hij niet kon bogen op een imposante voetbalcarrière, zoals veel andere video-analisten.

Toch merkten zijn collega’s dat hij het spel goed doorgrondde. Al studerend op beelden, statistieken en diagrammen verstrekte hij analyses en scoutingrapporten die in de smaak vielen bij de trainers van de bekendste dorpsclub van Duitsland. Er werd meer naar hem geluisterd, hij kreeg meer verantwoordelijkheden en op een dag was het anonieme poppetje een voetbalanalist van naam, met een fraai cv: Hoffenheim, RB Leipzig, Hamburger SV.

Johannes Spors (38), de ‘selfmade man’ uit Heidelberg, heeft al zo vaak zijn verhaal moeten vertellen dat hij zijn blik liever op zijn taak als technisch directeur in Arnhem richt. Bij Vitesse, de club die mede dankzij hem een metamorfose lijkt te hebben ondergaan en als een wervelwind door de Eredivisie raast. Pure powerplay.

Zondag zag Spors vanaf de tribune hoe Vitesse door een overwinning op FC Emmen (3-1) een clubrecord vestigde; nooit eerder won Vitesse zeven van zijn eerste acht competitieduels. De club is nu met Ajax gedeeld koploper met 21 punten uit acht wedstrijden.

De enige wedstrijd die verloren ging, was uitgerekend tegen Ajax. Maar dat Vitesse eind september in de Arena tot 25 doelpogingen kwam, vormde voor Spors de bevestiging dat de spelopvatting werkt. Tegenstanders worden afgejaagd en vastgezet op eigen helft. Er is maar één weg: vooruit.

„Ik wil hier een team opbouwen waarin iedereen hetzelfde doel nastreeft”, zegt Spors. „Dat klinkt logisch, maar in de voetbalwereld is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Clubs hebben hun eigen historie, medewerkers en spelers hun eigen meningen. Aan mij om iedereen te verbinden. Om ervoor te zorgen dat Thomas hier goed kan werken.”

Thomas is Thomas Letsch, de Duitse trainer die onder meer bij Red Bull Salzburg en Austria Wien werkte. „Toen Johannes mij belde, dacht ik al snel: dit is een spannende uitdaging. Vitesse is een Traditionsverein en de Eredivisie is een interessant podium. Het technisch niveau in de competitie is erg hoog.”

Overklast

Het spel van Vitesse roept herinneringen op aan de 3-0 overwinning van RB Salzburg bij Ajax, in 2014 in de Europa League. Letsch was destijds assistent-trainer bij de Oostenrijkse club en zag hoe Ajax werd overklast door Red Bull. Vitesse speelt weliswaar op een ander niveau, maar het idee is hetzelfde: de opponent overweldigen.

„Maar noem het alsjeblieft geen revolutie”, zegt Spors. „Ons voetbal spelen ze ook elders.”

De kern van Spors filosofie is dat alles mogelijk is. Door zijn verleden bij clubs als Hoffenheim en RB Salzburg, bekend om hun vooruitstrevende organisaties én succes, is de Duitse directeur allergisch voor het argument dat iets niet kan omdat ‘we het nooit zo doen’. Bij zijn vorige werkgevers, zei hij in VI, was dat reden voor zijn ontslag. „Nieuwe ideeën toepassen zit in mijn DNA.”

Technisch directeur Johannes Spors tijdens een training van Vitesse. Pieter Stam de Jonge

Wat er bij Vitesse precies is veranderd? Lastig te zeggen. De moderne ideeën van de Duitse leiding laten zich niet eenvoudig vertalen voor de leek. De spelers daarentegen begrijpen het wel. Zij hebben een klik met een trainer. Vooral omdat hij eerlijk naar hen is. Zitten ze op de bank, dan horen ze waarom.

„Ik heb twee kernwaarden”, zegt Letsch. „Respect en eerlijkheid. Eerlijkheid is de enige weg naar succes op de lange termijn. Ben je dat niet, dan kun je alleen op korte termijn scoren.”

Wanneer hij het gelukkigst is als trainer? „Als we winnen, maar vooral: als ik zie dat alles op de juiste plek samenvalt. De mentaliteit van de spelers, de tactiek. Eigenlijk zoals we nu spelen.’’

Vitesse overweldigde Emmen. Zelfs na de rode kaart van Riechedly Bazoer na een halfuur kwamen de gasten er nauwelijks aan te pas. Uitblinker in Arnhem: Oussame Tannane, de ongrijpbare dribbelaar die de eerste twee treffers voor zijn rekening nam. Vlak voor rust zorgde Loïs Openda voor de 3-0, waarna Michael de Leeuw namens Emmen nog iets terugdeed: 3-1.

Trots

„Ik ben trots hier trainer te mogen zijn”, zegt Letsch. Hij vertelt dat hij hoopt dat hij niet als Duitser wordt gezien. „Ja, ik kom ervandaan, maar heb in Portugal gewerkt, in Oostenrijk en woon nu in Nederland.” Wijzend naar zijn hoofd: „Het gaat om ideeën.”

Letsch is alleen naar Nederland gekomen. Zijn gezin bleef achter in Oostenrijk. „Dat is nu niet makkelijk”, zegt de trainer. „Zelfs in de schoolvakanties kan mijn familie niet hierheen komen. Maar het hoort ook bij de job. Misschien dat ik daardoor meer voetbal kijk dan anders, maar je moet waken dat je te veel ernaar kijkt. Soms neem ik er bewust afstand van. Ik wandel veel. Kijk naar goede films.”

Voor technisch directeur Spors geldt hetzelfde. Hij ziet elke training van Vitesse, maar zit het gros van de dag in zijn kantoor achter zijn computer, kijkend naar beelden van de wedstrijden en naar potentiële nieuwe spelers. „Door corona kan je elke week met andere problemen kampen. Dat betekent dat je flexibel moet zijn. Je kunt niet op één plan vertrouwen.”