De losse golfheup van Donald Trump

Op het moment dat Joe Biden door televisiestations werd uitgeroepen tot ‘president elect’ stond Donald Trump op het gras naar zijn golfballetje te kijken. Op een paar meter zat een chauffeur in een wagentje. Hij wachtte geduldig op de klap van de baas.

Waar wil je zijn bij het horen van slecht nieuws? Thuis bij familie of vrienden wellicht. Of prefereer je een rustige plek waar je in je eentje kunt nadenken?

Trump staat graag op een golfbaan. Om de paar dagen wil hij een paar flinke tikken uitdelen. Net als andere presidenten. Eisenhower en Kennedy deden het ook. George W. Bush vertelde de pers tijdens het golfen dat terroristen gepakt moesten worden om zich vervolgens uit te sloven: ‘Now watch this drive!’ Obama werd in zijn ambtstermijn aangesproken op zijn vele uitjes naar de golfbaan.

Er bestaan veel filmpjes van Trump als hij op de green in de weer is. Hij doet het helemaal niet slecht. Op de golfbaan in vrijetijdskleding zit er meer swing in zijn heupen dan tijdens een wandeling door het Witte Huis. In een pak krijgt Trump de motoriek van een traag voortbewegende rechthoek.

Zo op het oog heeft Trump zijn driften goed onder controle tijdens het golfen. Op politiek gebied is hij een ongeleid projectiel, maar met een club in de hand lijkt hij zich keurig aan de bestaande technieken van de sport te houden.

Ongetwijfeld kreeg hij de call voor Biden door op de baan. In de verte zoomde een televisiecamera zo ver mogelijk in op de golfende president. Hoewel op afstand gefilmd, was toch goed te zien wat hij deed. Met één witte handschoen aan stond Trump naast het golfballetje dat onzichtbaar achter een heuveltje lag. Of was er misschien helemaal geen balletje? Nee, dat zou fake news zijn.

Kort na elkaar oefende hij de slag met een ijzer. Drie keer. Waar dacht hij ondertussen aan? Aan de grijns van Biden? Aan wat hij moest tweeten? Aan die blauwe en rode vlakken op het scherm van CNN? Of aan zijn vriend Rudy Giuliani, die tijdens een haastig belegde persconferentie op een parkeerplaats tussen een dildowinkel en een crematorium gehakt wilde maken van stemfraudeurs?

De wereld kon over zijn schouder meekijken toen Trump klaar was voor de beslissende klap tegen het balletje. Trump zwaaide zijn club naar achteren, naar voren. Pats. Losjes op één heup hangend keek de president het balletje na; nergens een spoor van woede of teleurstelling. Even zat Trump aan zijn gezicht, daarna stapte hij in het golfwagentje.

Waar het balletje landde, kwam niet in beeld.

Het golfen zat erop. Op weg naar de uitgang kletste Trump met een net getrouwd stelletje (‘Have a great time’). Hij nam alle tijd voor een foto met de bruid. Even later vertrok een colonne van zwarte Cadillacs.

Door de geblindeerde ruiten was de president niet te zien.

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.