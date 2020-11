Choreograaf Dimo Milev toont de benauwenis van deze tijd

De moeilijkste kunstvorm om via het scherm te beleven is misschien wel dans. Livestreams van een dansvoorstelling hálen het meestal niet bij de beleving in het theater zelf, of de choreografie moet van uitzonderlijke kwaliteit zijn. Soms zijn het dansers die de kijker het scherm inzuigen.

Het Nederlands Dans Theater heeft zulke dansers, ook bij de ‘juniorenclub’ NDT 2. Zij dansen twee nieuwe werken in het programma Dare to say, dat opent met Fusions and confusions van de Bulgaar Dimo Milev. Hij verwerkt de benauwenis van deze tijd in een choreografie waarin het sociale speelvlak steeds kleiner wordt, tot luciferdoosjeformaat aan toe. Daaromheen: onzekerheid, zwalken en zwikken.

Milevs duetten, met name die van Sophie Whittome en Auguste Palayer, zijn sterk en organisch, de bewegingen voor Emmitt Cawley afwisselend amfibisch kronkelend of juist vervreemdend hoekig. Voor de ‘schermbeleving’ is Milevs choreografie op de sfeervol kabbelende muziek van Miguelangel Clerc Parada wel wat te lang.

Four Relations van Aleksander Ekman door NDT 2. . Foto Rahi Rezvani

Aleksander Ekman zorgt altijd voor wat lucht en afwisseling. Ook in Four relations, een bewerking van een ouder stuk, zitten de nodige grappen, al dan niet echt leuk. Met vaste choreografenhand schetst Ekman de speelse lust en vervoering van een beginnende relatie, met commentaar via een voice-over en een uit de nok gevallen baby als bekroning. In een surrealistische (horrorfilm)droomscène, worden dansers door een bed verzwolgen. Twee mannen kibbelen in een komisch bedoelde mimescène over koffie, een ‘ouder’ stel toont grotesk de ups en downs van het samenzijn.

Mooi aan livestream is wel hoe dichtbij de camera kan komen om het dramatisch talent te onthullen van onder anderen Cawley, Palayer, Whittome en Jordan Pelliteri.

Dans ‘Dare to say’ door Nederlands Dans Theater. Gezien (livestream) 7/11. Inl: ndt.nl ●●●●●