De winnaar heeft werk te verrichten

Veel lastiger dan Joe Biden kan een aantredende Amerikaanse president het nauwelijks krijgen. Hij moet drie gelijktijdige en elkaar versterkende crises bestrijden: de Covid-19-epidemie, de ingestorte economie en de sociale spanningen door de structurele ongelijkheid tussen witte en niet-witte Amerikanen. Er is een gerede kans dat hij dat moet doen met een meerderheid van zijn politieke tegenstanders in de Senaat; dat kan bijvoorbeeld betekenen dat hij niet eens de leden van zijn eigen kabinet benoemd krijgt. Het is onduidelijk of hij tot aan zijn inauguratie geholpen gaat worden door de scheidende regering. En intussen zal een grote minderheid van de bevolking wantrouwig toekijken of hij eigenlijk niet een vermomde socialist is, zoals hun favoriete presidentskandidaat maandenlang heeft beweerd.

Hoe oplosbaar dat laatste probleem wordt, is lastig in te schatten. De meeste inwoners van de Amerikaanse voorsteden zullen op 21 januari wakker worden en zien dat ze niet in brand zijn gezet door linksradicalen en antiracisten. De meeste oliebedrijven zullen merken dat hun boorputten en fracking-installaties gewoon olie en gas blijven opleveren. De beurs zal niet instorten, net zo min als dat gebeurde toen Trump president werd. Maar de armste delen van de werkende bevolking, die hun banen in de afgelopen decennia zagen verdwijnen naar het buitenland of hun bedrijfjes moesten sluiten door de Covid-19-epidemie, zullen niet ineens opbloeien onder president Biden. Op het platteland zullen ze zich niet ineens minder ‘vergeten’ voelen. En aangezien hij niet, zoals Trump wel, elke dag zal zeggen dat het geweldig gaat, dat hun land het grootste ter wereld is en hun ‘favoriete president’ de allerbeste is, kan er een chagrijn over de verloren verkiezingen blijven woekeren dat Biden niet een, twee, drie kan uitdoven.

Verdachtmakingen

Wat daarbij zeker niet helpt, is de aanhoudende stroom verdachtmakingen die uit de Trump-campagne blijven komen. Onder aanvoering van de president zelf verspreiden zijn familieleden, zijn advocaten en zijn politieke bondgenoten deze berichten over stembusfraude en belemmering van toezicht op het tellen van de stemmen. Per mail en sms-berichten blijven zij zijn aanhangers vragen om geld om ,,de verkiezingen te beschermen”. Maandag, zo kondigde Trumps advocaat Rudy Giuliani zaterdag aan in Pennsylvania, zal de campagne nieuwe rechtszaken aanspannen. De meeste van de eerdere zaken werden door rechtbanken in verschillende staten van tafel geschoven wegens gebrek aan bewijs. Met deze handelwijze houdt Trump, anders dan verliezende Amerikaanse presidentskandidaten doorgaans doen, twijfel over de uitslag in stand. Trump heeft zijn nederlaag zaterdag niet toegegeven. Hij liet integendeel een verklaring uitgaan waarin hij schreef: ,,Deze verkiezingen zijn verre van voorbij.”

Het roept de vraag op hoe de komende maanden zullen verlopen. Normaal gesproken legt de aftredende president een rode loper uit voor zijn opvolger. De president-elect is wettelijk verplicht een transitieteam aan te stellen om zich goed voor te bereiden op de machtsoverdracht. Trump besteedde er in 2016 nauwelijks aandacht aan. In verschillende boeken, onder meer van de leider van Trumps transitieteam, valt te lezen dat geen lid van Trumps regering de eerste weken na de verkiezingen zich vertoonde op de ministeries om zich voor te bereiden op het werk. Dat voorspelt voor deze transitie weinig goeds. Een kwaadwillige Trump kan tot aan 20 januari nog behoorlijke schade aanrichten. Na de verkiezingen van dinsdag werden drie hoge ambtenaren van cruciale diensten zonder publiekelijke opgaaf van redenen ontslagen. Hij beloofde zijn kiezers tijdens een rally al min of meer dat hij de belangrijkste medische adviseur, immunoloog Fauci, tijdens de Covid-19-crisis zou ontslaan.

Samenwerking

Spoedig economisch herstel – waarvan de analisten van Moody’s voorspelden dat het onder het bewind van Biden en de Democraten al snel op gang zal komen – zou kunnen helpen de verongelijktheid weg te nemen. Wat ook zou kunnen helpen, is een serieus overheidsinvesteringsplan dat niet controversieel is. Een landelijke aanpak van de verkommerde infrastructuur, bijvoorbeeld. Dat hadden verschillende Republikeinse politici in 2017 ook president Trump aangeraden, als een beleidskeuze die links en rechts Amerika zou bevallen. Trump koos er toch voor eerst Obamacare, het zorgstelsel van zijn voorganger, te ontmantelen. Daarmee zette hij de toon voor een presidentschap waarin hij nadrukkelijk alleen zijn eigen kiezers wilde vertegenwoordigen.

Biden probeerde zaterdagavond, in zijn eerste toespraak als president elect, de Amerikanen die op Trump hebben gestemd, gerust te stellen. Laten we elkaar een kans geven”, zei Biden. ,,Laten we deze duistere tijd van demoniseren achter ons laten.” Hij onderstreepte dat hij weliswaar is gekozen als ,,een trotse Democraat”, maar dat hij ,,een Amerikaanse president” zal zijn. Hij zal niet alleen de Trump-kiezers moeten overtuigen, maar ook het fanatiekere deel van zijn eigen aanhang, die op straat roept om strafvervolging voor Trump en zijn familie. De vurig-linkse parlementariër Alexandria Ocasio-Cortez twitterde vrijdag al dat de tweets en andere publieke uitingen van Trumps medewerkers moeten worden verzameld om hen zo nodig ,,ter verantwoording te roepen”. Het zijn manifestaties van verdeeldheid waar Biden een harde dobber aan kan krijgen.

Hij kan daarbij bogen op zijn politieke verleden. Biden heeft in zijn hele, lange loopbaan in de Senaat en als vicepresident van Barack Obama de samenwerking gezocht met Democraten én Republikeinen. Het is een van de redenen dat de linkervleugel van zijn eigen partij over Biden tijdens de campagne bijna even sceptisch was als over Hillary Clinton. De gedeelde afkeer van Trump was sterk genoeg voor vrijwel unanieme steun uit de partij, inclusief van de onafhankelijke Senator Bernie Sanders.

Politieke patstelling

Biden wist in het verleden ook compromissen te sluiten met de onbuigzame Republikeinse Senaatsleider Mitch McConnell. Dat vermogen zal hij de komende jaren moeten aanboren wil hij de politieke patstelling in Washington doorbreken. Zelfs over een urgente kwestie als het economisch steunpakket voor de Covid-19-crisis konden Republikeinen en Democraten het maandenlang niet eens worden. Het is geen toeval dat Biden deze week in een toespraak de nadruk legde op een briefing die hij had gekregen over de situatie rond het virus. De spanning rond de verkiezingen heeft het enigszins verdoezeld, maar de epidemie rukt almaar verder op in de VS. Terwijl president Trump vorige week zijn aanhangers nog voorspelde dat ,,we niks meer over Covid, Covid, Covid zullen horen na de verkiezingen”, is het aantal nieuwe gevallen vanaf 4 november elke dag boven de 100.000 geweest, hoger dan ooit.

Donald Trump heeft zijn hele presidentschap geklaagd over het moeras Washington dat alles zou proberen tegen te houden van wat zijn ‘beweging’ wilde. In feite heeft hij twee jaar geregeerd met een meerderheid in beide huizen en kon hij álles doen wat hij wilde. De laatste twee jaar kon hij zijn politieke handwerk overlaten aan Senaatleider McConnell, die simpelweg elk Democratisch initiatief smoorde op zijn bureau en geen wetsvoorstel in behandeling nam waarvan hij ook maar vermoedde dat het de Democraten ten goede zou kunnen komen.

Veel van wat de regering-Biden in Washington voor elkaar kan krijgen, zal afhangen van de houding van de Republikeinse Partij. Met hun meerderheid in de Senaat – klein, maar groot genoeg voor serieuze hindermacht – kunnen ze het landsbestuur lamleggen, zoals ze de laatste acht jaar vrijwel onafgebroken hebben gedaan, op de twee jaren 2017-2018 na. Biden is geen Obama. Die was toen hij in 2008 president werd, nog maar drie jaar senator geweest, te kort om diepe betrekkingen aan te knopen, laat staan met politieke tegenstanders. Obama werd als president door zijn tegenstanders gepercipieerd, of afgeschilderd als arrogant. Dat is Joe ‘the scrappy kid from Scranton’ Biden in elk geval niet.