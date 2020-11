België meldt voor het eerst in weken afname ziekenhuisopnames

In België is voor het eerst sinds begin september een afname te zien in het aantal ziekenhuisopnames van Covid-19-patiënten. Gezondheidsinstituut Sciensano heeft zondag bekendgemaakt dat het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames, gemeten over een periode van zeven dagen, afgelopen week 5 procent lager lag dan een week eerder.

Vorige week werden 618 coronapatiënten in België opgenomen in het ziekenhuis. In totaal liggen nu 6.893 mensen die besmet zijn met het virus in het ziekenhuis. Ook dat aantal ligt 5 procent lager dan een week eerder. Het aantal vastgestelde coronabesmettingen is ook afgenomen. Tussen 29 oktober en 4 november hebben 10.512 mensen positief getest op het virus: 35 procent minder dan een week eerder.

Er zijn echter ook cijfers die minder positief stemmen. Afgelopen week stierven dagelijks gemiddeld 173 mensen in België aan de gevolgen van Covid-19; 66 procent meer dan de week daarvoor. In totaal heeft de ziekte in het land aan 12.907 mensen het leven gekost. Vermoedelijk ligt het werkelijke dodental hoger omdat niet ieder overlijden door Covid-19 als zodanig wordt herkend.

