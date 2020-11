Azerbeidzjan claimt inname tweede grootste stad Nagorno-Karabach

President Ilham Aliyev heeft zondag gezegd dat het Azerbeidzjaanse leger de stad Sjoesja heeft veroverd in Nagorno-Karabach. Armenië en de leiders van Nagorno-Karabach ontkennen dat ze de macht over de stad kwijt zijn. Inwoners van de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe vierden zondag op straat feest na de bekendmaking van Aliyev. Dat meldt persbureau Reuters.

Sjoesja ligt hemelsbreed iets meer dan tien kilometer van de hoofdstad van Nagorno-Karabach, Stepanakert. Beide steden zijn van groot historisch en cultureel belang voor zowel de Azerbeidzjanen als de Armenen. Sinds zes weken geleden de gevechten uitbraken om de in de bergen gelegen enclave, zijn zeker duizend mensen omgekomen, onder wie een onbekend aantal burgerdoden. In Sjoesja wonen zo’n vierduizend mensen.

„8 november gaat de geschiedenis in als de dag van de glorieuze overwinning”, schreef president Aliyev op Twitter. De Armenen leggen zich er nog niet bij neer. „Sjoesji”, zoals Armenen de stad noemen, „blijft een onbereikbare droom voor Azerbeidzjan. Ondanks dat zware schade is aangericht, weerstaat de vestingstad de aanvallen van de vijand”, zei de veiligheidsdiensten van Nagorno-Karabach. Ook volgens de Armeense minister van Buitenlandse Zaken gaat het vechten door, maar is de stad nog niet gevallen.

Azerbeidzjan levert de bloedigste strijd in 25 jaar tijd rondom de kleine Kaukasus. De overwegend islamitische oliestaat wordt gesteund door Turkije en is aan de winnende hand. Volgens Reuters zou de inname van Sjoesja de Azerbeidzjanen een sleutelpositie geven om Stepanakert vanuit daar aan te vallen. Nagorno-Karabach wordt omringd door Azerbeidzjaans grondgebied. Sinds 1990 wordt de separatistische regio bestuurd door een door Armenië gesteunde overheid.

