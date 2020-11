Wat is gezond verstand? Een uiteenlopende reeks publieke figuren maakte er de afgelopen maanden aanspraak op

Van wie is het gezond verstand? Een uiteenlopende reeks publieke figuren maakte er de afgelopen maanden aanspraak op. Premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid, CDA) veronderstellen gezond verstand bij de Nederlandse burger; in hun coronapersconferenties deden ze er meerdere keren een beroep op: „houd je aan de regels, gebruik je gezonde verstand”. In de zomermaanden publiceerde Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet een bundeling politieke stukken, getiteld Politiek van het gezond verstand. In zijn voorwoord schrijft hij: „Het jaar 2040 kan er nog steeds schitterend uitzien. […]. Een fundamentele koerswijziging is noodzakelijk. […] ’t Is een kwestie van gezond verstand.”

En eind september kwam een nieuw blad uit onder redactie van complottheoreticus en voormalig NRC-journalist Karel van Wolferen met de naam Gezond verstand, „ter bevordering van een burgerschap met een gezond verstand”. Volgens de artikelen in het blad heeft de vergiftiging van de Russische oppositieleider Navalny niet plaatsgevonden, zijn maatregelen voor de volksgezondheid eigenlijk een „totalitaire machtsgreep”, en leven we, kortom, in een „boosaardig sprookje”.

Gezien de uiteenlopende belangen van bovengenoemde retorici zullen zij verschillende ideeën hebben over wat een ‘gezond verstand’ precies is en tot welke conclusies het zou moeten leiden. Waar doelen zij op?

De Amerikaanse ideeënhistorica Sophia Rosenfeld schrijft in haar boek Common Sense. A Political History (2014) dat er in tijden van voorspoed geen noodzaak is om stil te staan bij dingen die schijnbaar gemeengoed zijn. „Common sense treedt in het algemeen alleen uit de schaduw en trekt de aandacht op momenten van gevoelde crisis of imploderende consensus.” (In het boek behandelt Rosenfeld common sense, het Franse bon sens, het Duitse gesunder Menschenverstand als min of meer synoniem; in dat rijtje past ook het Nederlandse equivalent.)

Over wat ‘gezond verstand’ behelst hoeft, volgens Rosenfeld, onder normale omstandigheden geen discussie te bestaan. Het doelt op een nuchtere, intuïtieve, apolitieke denktrant, die de dingen niet nodeloos ingewikkeld maakt. De meeste mensen kunnen er een beroep op doen, je hebt er geen speciale expertise voor nodig. Het zou bovendien leiden tot een aantal inzichten en principes waar de meerderheid het over eens kan zijn. Totdat, zoals Rosenfeld schrijft, in tijden van crisis en onzekerheid ineens niet meer zo duidelijk is waar de meerderheid het over eens is, en de consensus wankelt.

Dat is het vaatje waar Karel van Wolferen uit lijkt te tappen in zijn artikel in het eerste nummer van Gezond verstand, sinds vorige week verkrijgbaar bij de kiosken, broederlijk in de schappen tussen Vrij Nederland en de Groene Amsterdammer. Van Wolferen maakte de afgelopen maanden naam als een van de leidende figuren van de beweging die in het coronavirus kwade opzet van Bill Gates en de farmaceutische industrie ziet. Ook is hij ervan overtuigd dat het ‘officiële verhaal’ over de aanslagen van 9/11 en die op Charlie Hebdo niet klopt en dat het gaat om ‘false flag-operaties’ van overheden en geheime diensten. Sommige van zijn online lezingen op het platform Café Weltschmerz zijn meer dan 250.000 keer bekeken; met het tijdschrift maakt hij de overstap van de digitale sfeer naar de analoge, „zodat het hele publiek er toegang toe kan krijgen” en omdat „video’s worden weggecensureerd”.

Van het eerste nummer zijn volgens Van Wolferen een miljoen exemplaren verspreid. Hij schrijft in dat eerste nummer: „Waarover kunnen we het eens zijn? Ik denk dat hiervoor een basis bestaat.” Die basis is evenwel, volgens Van Wolferen, uit het lood sinds 9/11: volgens de auteur waren de aanslagen een hoax, en zijn de media vanaf dat moment op het verkeerde, verbloemende pad: „Wat de gevestigde media doen blokkeert gezond verstand en berooft je van kennis”. En Van Wolferen gaat proberen dat „kolossale kennisverlies goed te maken”.

Retorische truc

In 1776, kort na het begin van de Amerikaanse Revolutie, verspreidde een anonieme auteur in Philadelphia een pamflet getiteld Common Sense. Het bleek geschreven door de Engelsman Thomas Paine, die twee jaar eerder naar Amerika was gekomen, en onafhankelijkheid van Groot-Brittannië bepleitte. Paine schrijft hoe Amerika te lijden heeft onder het Engelse juk, en met name de Engelse kroon, die alleen maar voor oorlog zou zorgen en de grondwet zou „vergiftigen”. Een kleine twintig jaar later werd Paine overigens, inmiddels als revolutionair werkzaam in Frankrijk, gearresteerd door Robespierre en wist hij ternauwernood aan de guillotine te ontkomen.

Common Sense is tot op de dag van vandaag een van de oerteksten van de Amerikaanse democratie. Paine schetst hoe een ideale staat kan worden ingericht door de burgers op voet van gelijkwaardigheid, niet gehinderd door emoties en allemaal behept met het gezond verstand, pragmatische beslissingen te laten nemen. Ook wat betreft zijn retorica was Paine invloedrijk. Hij schrijft: „Op de volgende bladzijden bied ik niets meer dan simpele feiten, argumenten, en gezond verstand.” Even later schrijft hij dat zijn argumenten alleen zullen worden verworpen door „geïnteresseerde mannen die niettemin onbetrouwbaar zijn, slappe mannen die niet kúnnen zien, bevooroordeelde mannen die niet wíllen zien”.

Van dezelfde retorische truc maken hedendaagse politici als Rutte, De Jonge en Baudet gebruik wanneer ze een beroep doen op het gezond verstand: je moet, impliceren zij, wel een enorme oen zijn als je deze zogenaamd apolitieke, onideologische redenering niet onderschrijft. Van Wolferen beweert in zijn laatste Weltschmerz-optreden „geen opinieblad” te maken, maar zich te baseren op „feiten en cijfers”. In diens blad schrijft een medewerker in een artikel getiteld ‘Dit is Nederland niet’: „Dit zijn geen meningen. Het zijn feiten.” Zo beschouwd is de politiek van het gezond verstand er een zonder alternatieven.

Thomas Paine schetste in Common Sense ook de verleidingen van het eenvoudige. De Engelse wet, schreef hij, was een gedrocht van complexiteit. Zijn gedroomde staatsvorm ontleent Paine aan een „natuurwet”, namelijk dat „hoe simpeler iets is, hoe minder kans er bestaat dat het ten prooi valt aan chaos, en hoe makkelijker het gerepareerd kan worden wanneer het wel wordt opgeschud”.

Rosenfeld wijst erop dat in de term ‘gezond verstand’ ook een zekere nostalgie schuilt, alsof het een vanzelfsprekende, ongekunstelde manier van kijken en oordelen is, alsof je je met ‘gezond verstand’ nog op een meer natuurlijke en instinctieve manier in de wereld kon bewegen. Vervolgens wordt, aldus Rosenfeld, vaak gewezen naar het establishment met al zijn experts. Zij hebben deze manier van kijken vervormd, met al hun theorieën en moeilijkdoenerij, die als een rookgordijn de oorspronkelijke ervaring belemmeren. Het ‘gezond verstand’ is dan een populistische belofte om die eerdere, eenvoudige toestand terug te krijgen. Daarin zijn de zaken niet ingewikkelder dan noodzakelijk, en, schrijft Rosenfeld, daarom zullen alle mogelijke problemen ook op de achterkant van een bierviltje kunnen worden opgelost.

Voor Van Wolferen bestond die wereld vóór 9/11; daarna „hebben de gevestigde kranten en nieuwsvoorziening op tv een gedaanteverwisseling ondergaan, en zijn over veel dingen niet langer te vertrouwen”. Ook Baudet wil terug naar een eenvoudiger wereld in Politiek van het gezond verstand. Zo schrijft hij in het voorwoord over het omslagpunt naar een te complexe wereld: „Ik zag een wereld van harde zielen en gesloten harten, omdat de vormentaal van onze oude architectuur en kunsten vergeten dreigde te raken, de verhalen en religieuze vertellingen niet meer zouden worden begrepen en ons de conversatie, de erotiek, de speelse omgang met verschillen en de historische worteling zouden ontglippen. […] Het is een wereld van atomisering, vervreemding en wantrouwen.” Voorheen was de wereld er eentje, kortom, waarin de mens en zijn omgeving elkaar naadloos begrepen.

Afgelopen zondag presenteerde Forum voor Democratie de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezing van komend jaar. De nummer 9, agrariër Jan Cees Vogelaar, sprong van zijn Fendt 718 en motiveerde zijn inzet voor Forum met de woorden „een stukje gezond verstand [te willen] terugbrengen in onze politiek”, om eraan toe te voegen dat „Nederland terug naar de Nederlanders” moest.

Gepasseerd station

Het gezond verstand, zo tekent zich af, wordt gebruikt om een gevoel van ouderwetse gemeenschappelijkheid en consensus voor te spiegelen – een gemeenschappelijkheid die even makkelijk kan worden gebruikt om anderen buiten te sluiten, zoals de ‘Nederlanders’ van het gezond verstand bij Forum doen. Of complotdenkers die vinden dat de ‘mainstream’ nog in diepe slaap is terwijl het wakkere verstand aan hun zijde is.

De wereld waarin het gezond verstand heerst klinkt minder verdeeld, minder hiërarchisch ook, je hoort er bijna een kampvuurtje bij knetteren. Misschien is dat een tweede verklaring voor waarom de term nu overal opduikt: niet alleen omdat er een gebrek aan consensus is, maar ook omdat die belofte van eenvoudige gemeenschappelijkheid maar moeilijk kan worden ingelost. Versplinterende nieuwe media maken een gedeelde ervaring bijkans onmogelijk. En anders dan Karel van Wolferen denkt is het maar de vraag in hoeverre hij met zijn blad voor „het hele publiek” de handen op elkaar krijgt.

Is het gezond verstand, in al zijn verschijningsvormen, in 2020 een gepasseerd station? Voor wie nostalgisch wordt van een bevestigend antwoord, biedt de expert uit Königsberg, Immanuel Kant, troost. Hij noemt het gezond verstand, in zijn recent heruitgegeven Prolegomena (1783) „een middel om zonder enig inzicht arrogant te doen”. „Het is inderdaad een grote gave des hemels,” vervolgt hij, „een gezond verstand te bezitten. Maar men moet dat in de praktijk bewijzen door weloverwogen en redelijk te denken en te spreken en niet door zich erop te beroepen alsof het een orakel was, als men te eigener rechtvaardiging niets verstandigs kan aanvoeren.”

