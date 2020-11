Tweede coronagolf piekt tijdens verkiezingsstrijd

Trumpaanhangers luisteren naar een toespraak van de Amerikaanse president tijdens een verkiezingsrally in Avoca, Pennsylvania. Achteraf is gebleken dat sommige van deze verkiezingsrally’s belangrijke spreader events waren. De Universiteit van Stanford verrichtte onderzoek naar achttien bijeenkomsten tussen juli en september. Daaruit bleek dat meer dan dertigduizend mensen besmet waren geraakt doordat ze bij Trump-rally’s waren geweest of in aanraking waren gekomen met mensen die zo’n bijeenkomst hadden bijgewoond.

Foto Brendan Smialowski/ AFP