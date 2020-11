Stacey Abrams deed het meeste werk voor Joe Biden in Georgia

Als Joe Biden de staat Georgia ook na de aangekondigde hertelling gewonnen blijkt te hebben, dan heeft hij dat te danken aan Stacey Abrams.

Abrams is de vrouw die in 2018 internationaal de aandacht trok toen ze, als eerste zwarte vrouw, in Georgia campagne voerde voor het gouverneurschap. Ze verloor destijds nipt van de blanke Republikein Brian Kemp, de op een na hoogste bestuurder van Georgia. Die vond het geen probleem dat hij in die functie ook de leiding had over verkiezingen waaraan hij zelf meedeed.

Maar de verkiezingen werden een schandaal. Kiezers stonden uren in de rij in de stromende regen. In twee zwarte districten waren er te weinig stemmachines, of werkten machines niet omdat de stroomkabels ontbraken. Eerder had Kemp stembureaus gesloten, tienduizenden kiezers van registratielijsten geschrapt, het registreren pal voor de verkiezingen opgeschort en strenge wetten ingevoerd voor identificatie. Alleen al de regel die voorschreef dat handtekeningen volstrekt identiek moesten zijn, maakte dat 53.000 registratiekaarten ongeldig werden verklaard, waarvan 70 procent van Afro-Amerikanen.

„In een beschaafd land”, zei Stacey Abrams met verstikte stem toen duidelijk werd dat ze zou verliezen, „moet het raderwerk van de democratie werken voor iedereen. Altijd, niet alleen op bepaalde plekken en op een bepaalde dag”.

In de running voor topfunctie

Abrams, een indrukwekkende verschijning met een kenmerkend klein spleetje tussen de voortanden, legde zich neer bij de uitslag, maar weigerde haar verlies officieel toe te geven. Pas toen sprak Kemp van „een schande voor de democratie”.

Lees ook:De week waarin de democratie terugvocht

‘Georgia 2018’ zette voter suppression, de Republikeinse heimelijke praktijk van het smoren van Democratische stemmen, in het volle licht. Haar verlies en haar protest daartegen, maakte Abrams tot een ster in de Democratische partij. Ze stond op Bidens lijst van running mates, een eer die uiteindelijk naar Kamala Harris ging. Ze geldt als kansrijk voor een ministerspost in een regering-Biden. Anderen vinden dat ze partijvoorzitter moet worden.

Topfuncties, terwijl Abrams politieke carrière zich beperkt tot haar jaren in het Huis van Afgevaardigden van Georgia. Maar dat gebrek aan ervaring compenseert Stacey Abrams met iets anders: ze metselt sinds 2018 keihard aan het fundament van de partij.

Sinds die november hebben Abrams en haar organisatie Fair Fight 800.000 inwoners van Georgia als kiezer geregistreerd. Al spanden ook veel anderen zich daarvoor in, Stacey Abrams werd hét gezicht van Democratisch stemrechtactivisme. Het kan er zomaar de oorzaak van zijn dat in de staat nu, voor het eerst sinds 1992, een Democraat aan kop gaat.

De partijtop had volgens Stacey Abrams een Stacey Abrams nodig om ze hierop te wijzen. „In 2019 ontmoette ik iedere presidentskandidaat en steeds had ik twee boodschappen”, zei ze tegen The Guardian. „Eén: stemonderdrukking is echt, en een van de redenen dat we verliezen. Twee: Georgia is een te winnen staat en het zou nalatig zijn dit niet onder ogen te zien.”

Net als in North Carolina verandert in Georgia de bevolkingssamenstelling snel. De zuidelijke plattelandsdemografie van een laagopgeleide zwarte basis en een witte bovenlaag, verandert door de uitdijende steden, magneten voor goed opgeleide progressieve jonge mensen met de meest diverse wortels. Abrams zelf trok in 2018 een recordaantal kiezers van kleur, en meer witte stemmen dan Hillary Clinton in 2016.

Domineesgezin

„Mijn ouders namen ons mee als ze gingen stemmen”, vertelde Abrams over het domineesgezin waarin ze opgroeide, als tweede van zes kinderen. „Ze wilden dat we begrepen dat onze invloed op onze gemeenschap direct gekoppeld was aan onze stemmen.”

Ze studeerde rechten in Texas, later aan Yale. In haar studietijd begon ze zich even zelfbewust als methodisch doelen te stellen. Ze wilde onder meer een bestseller schrijven en burgemeester van Atlanta worden. Uiteindelijk werd ze in 2007 gekozen in het Huis van Afgevaardigden van Georgia, en zou ze, onder het pseudoniem Selena Montgomery, romantische thrillers publiceren. Een Republikeinse collega noemde haar tegenover The Guardian „waarschijnlijk de briljantste vrouw, of persoon, die ik ooit heb ontmoet”.

Abrams weet wat ze waard is. Een vrouw met haar achtergrond heeft niks aan bescheidenheid en moet haar kracht niet verbergen, zei ze meermaals. „Als jong, zwart meisje uit Mississippi had ik snel door dat als ik niet opkwam voor mijzelf, niemand anders dat zou doen.” Ze zei desgevraagd dat ze dacht dat ze „een uitstekende running mate” zou zijn.

Democratie werkt alleen als we ervoor werken. Als we ervoor vechten. Als we het eisen

Ze kreeg van huis uit het besef mee dat rechten, ook als ze zijn toegekend, blijvend bevochten zullen moeten worden. „Democratie werkt alleen als we ervoor werken”, zei ze in 2018. „Als we ervoor vechten. Als we het eisen.”

Vrije en eerlijke verkiezingen bestaan in de VS alleen op papier, is haar boodschap. Fijnmazige bureaucratische hordes hebben in de eenentwintigste eeuw de politiehonden van de jaren zestig vervangen, zeker sinds het Hooggerechtshof in 2013 staten meer ruimte gaf bij het bepalen van hun stemregels. Prompt kwamen er allerlei extra identificatieregels, werden tijdstippen en mogelijkheden voor stemmen ingeperkt. Maatwerk, want niet toevallig zijn het in Republikeinse staten jongeren, armen en minderheden die hiervan het meeste last hebben. Emblematisch blijft Texas: daar is een studentenpas in het stembureau geen geldige legitimatie, maar een wapenvergunning wel.

Dit jaar maakte stemmen per post het mogelijk veel van die beperkingen te omzeilen – reden dat de Republikeinen er zo fel tegen ageren.

„Dit gevecht is niet voorbij met een enkele verkiezing of een decennium”, zei Stacey Abrams eerder dit jaar bij de lancering van haar documentaire over het onderwerp. „Dit is een probleem sinds het begin van deze natie. Mijn hoop zit hem erin dat we nog niet hebben opgegeven.”

Gevraagd naar haar eigen politieke toekomstplannen zei ze: „Ik zeg niet dat ik nooit meer een gooi zal doen. Maar mijn focus nu is, ervoor te zorgen dat we een democratie hebben waarin ik dat kan doen.”

Lees ook deze reportage over het smoren van stemmen in Georgia