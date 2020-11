President Turkse centrale bank ontslagen na val van de lira

De president van de Turkse centrale bank, Murat Uysal, is zaterdag per direct ontslagen. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft per decreet direct een vervanger aangewezen, zo meldt hij in de Staatscourant, aldus internationale persbureaus. Aanleiding voor het ontslag van Uysal is de aanhoudende val van de Turkse lira.

De nationale munt is dit jaar al meer dan 30 procent in waarde gedaald ten opzichte van de dollar en de euro. 1 euro is op dit moment gelijk aan ongeveer 10 lira, waar het aan het begin van dit jaar nog zo’n 6,5 lira was. Ook wordt het land geplaagd door hoge inflatiecijfers tussen de 11 en 12 procent, terwijl het doel van de regering 8,5 procent is.

President Erdogan, die zich niet voor het eerst bemoeit met het monetair beleid van zijn land, heeft een vertrouweling, de voormalige minister van Financiën, Naci Agbal, tot nieuwe bankpresident benoemd. Agbal was van 2015 tot 2018 minister van Financiën. In het decreet van Erdogan dat is verschenen in de Turkse staatscourant wordt geen reden gegeven voor het ontslag van Agbals voorganger.

Erdogan benoemde Uysal in juli 2019 tot hoofd van de centrale bank, toen hij diens voorganger Murat Cetinkaya had ontslagen. Destijds was Erdogan ontevreden dat de bank de rentetarieven niet had verlaagd om de economie een impuls te geven. Kort na zijn aantreden verlaagde Uysal stapsgewijs de rentetarieven.

De Turkse president is van mening dat hoge rentes de inflatie aanwakkeren, terwijl de meeste centrale bankiers over de hele wereld het tegenovergestelde geloven. Analisten vrezen al enige tijd voor een herhaling van de financiële crisis waar Turkije in 2018 mee kampte. Net als destijds heeft Turkije een oververhitte economie door het goedkope krediet dat de overheid en de centrale bank in de economie pompen.