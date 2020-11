Nog twee aanhoudingen vanwege bedreigingen Emmauscollege

De politie heeft zaterdag twee nieuwe verdachten aangehouden in verband met de bedreigingen tegen het Emmauscollege en een docent van die school in Rotterdam. Het gaat om een 17-jarige jongen en een 18-jarige man die worden verdacht van bedreiging en opruiing.

De minderjarige verdachte komt uit Amsterdam, de 18-jarige uit Den Haag. Vrijdagochtend werd een 18-jarige vrouw aangehouden, die inmiddels op vrije voeten is gesteld, al blijft zij wel nog verdachte. Het onderzoek naar de bedreigingen wordt verder doorgezet, laat de politie van Rotterdam weten.

Eerder deze week werd bekend dat een docent van de middelbare school is ondergedoken, na ernstige bedreigingen te hebben ontvangen vanwege een spotprent in zijn lokaal. Daarop is te zien dat een figuur in een Charlie Hebdo-shirt zijn tong uitsteekt naar de man die hem heeft onthoofd. Tijdens een lesuur ging de docent met leerlingen in gesprek om hen uit te leggen dat de man met het kapmes in zijn hand niet de profeet Mohammed moet voorstellen, maar een jihadist. De cartoon, die tekenaar Joep Bertrams maakte als reactie op de aanslag op de redactie van het Franse satirische weekblad in 2015, hing al jaren in het lokaal.

In de discussie die maandag ontstond eisten enkele leerlingen dat de docent de tekening weghaalde. Er werd een foto van gemaakt die daarna breed gedeeld werd op sociale media. De vrouw die vrijdag werd aangehouden zou op sociale media hebben aangezet tot „het plegen van strafbare feiten richting het Emmauscollege en een docent”. Ook de twee verdachten die zaterdag zijn aangehouden waren actief op sociale media. Of er specifiek contact is geweest tussen de drie personen, is volgens een woordvoerder van de politie niet bekend.

