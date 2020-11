Minderjarige opgepakt voor geweld tegen verslaggever PowNed

De politie heeft zaterdag een 17-jarige jongen uit Rotterdam aangehouden die wordt verdacht van het mishandelen van een verslaggever van PowNed. Een cameraploeg van de omroep werd donderdag aangevallen bij het Emmauscollege, terwijl zij verslag deden van de bedreigingen tegen een leraar van die Rotterdamse school.

De leraar moest afgelopen week onderduiken omdat hij bedreigd werd vanwege een sportprent die al jaren in zijn lokaal hing. De tekening van Joep Bertrams laat een figuur zien in een Charlie Hebdo-shirt die zijn tong uitsteekt naar de man die hem heeft onthoofd. De docent zou de leerlingen hebben verteld dat de tekening niet de profeet Mohammed toont, maar een jihadist.

De jongen die zaterdag is opgepakt wilde niet gefilmd worden en viel de verslaggevers van PowNed vervolgens aan. De cameraman kreeg een klap in zijn gezicht en werd geschopt. In het ziekenhuis bleek hij kneuzingen aan zijn hand te hebben. Daarop deed hij direct aangifte.

De politie laat in een verklaring weten geweld tegen journalisten zeer serieus te nemen. In het geval van agressie of geweld tegen journalisten verdubbelt het Openbaar Ministerie de strafeis. Eerder op zaterdag werden een 17-jarige jongen uit Amsterdam en een 18-jarige man uit Den Haag opgepakt in verband met de bedreigingen tegen de docent van het Emmauscollege. De twee worden verdacht van bedreiging en opruiing, net als een 18-jarige vrouw die vrijdagochtend werd aangehouden. Zij is inmiddels op vrije voeten maar blijft nog wel verdachte in het onderzoek. Volgens de politie is het onderzoek nog gaande.