Laat ons Biden

Dagenlang keken we naar hetzelfde nieuws – de startpagina’s van de nieuwssites leken stijf bevroren. Ze brachten het nieuws van gisteren, het nieuws van eergisteren, vandaag bestond niet, morgen zou nooit komen. Langzaam doofde de opwinding en ververste je met doffe berusting nog maar eens de pagina zonder hoop op een uitkomst.

Sommige mededelingen kregen vanzelf iets grappigs: de NOS hield hardnekkig vast aan de kop De race naar het Witte Huis boven het liveblog. Een race tussen schildpadden, ja. De traagheid was symbolisch voor twee stokoude kandidaten, en Joe Biden was toch al nooit de snelste. Toen hij eens sprak in de Senaat, stuurde de jonge senator Barack Obama een briefje naar zijn medewerker met daarop de woorden: Shoot. Me. Now. Er zou simpelweg nooit meer een nieuwe Amerikaanse president komen; ook op de ochtend van de vierde dag zaten we nog altijd in een loop met een krankzinnige die ad infinitum zou beweren dat het presidentschap hem ontstolen was en dat als alleen de legal votes geteld waren, hij al lang gewonnen zou hebben.

Op straat werd die aanklacht door zijn volgelingen herhaald. Illegale stemmen, fraude, diefstal. Het riep herinneringen op aan de aloude Dolkstootlegende, de door Duitse conservatieven en nationalisten verspreide complottheorie dat de Eerste Wereldoorlog voor Duitsland niet verloren was gegaan op het slagveld, maar door machinaties van linkse politici: het bleek een comfortabel verliezersgeloof. De rancune vond een uitweg in een breed gedragen leugen, die de weg voor het nationaalsocialisme plaveide.

In de VS is een variant op die legende in de maak: we zouden hebben gewonnen als die smeerlappen van de andere kant ons niet hadden belazerd. De ongefundeerde bewering van frauduleuze verkiezingen zal een krachtig ingrediënt van de aanstaande verliezershaat blijken, die de komende jaren rancune, vijanddenken en mogelijk geweld zal voeden. Met die kwaadaardige leugen stelt Trump zijn belangrijkste nalatenschap veilig.

De haat en verdeeldheid in de VS zijn niet door Trump gecreëerd, ze bestonden al lang voor hem. Hij heeft ze alleen verdiept en tot steunpilaren van de Republikeinse partij gemaakt. Onder zijn leiding zijn ze geïnstitutionaliseerd: hij heeft er de dagelijkse omgangsvorm van gemaakt. Het heeft het democratisch proces in de VS het aanzien van bot tribalisme gegeven. De hoogmis van de democratie, de presidentsverkiezing, was bitter en onverzoenlijk, met een voortdurende dreiging van geweld; Walmart haalde uit voorzorg vuurwapens en munitie uit de schappen vanwege de ‘maatschappelijke onrust’.

De Amerikaanse democratie is onder Trump niet weerloos gebleken, maar wel zeer kwetsbaar. Binnen één presidentschap zijn de contouren van een autocratie zichtbaar geworden. Democratie gedijt niet goed onder extreme omstandigheden, zoals de huidige verdeeldheid; ze vraagt een gemeenschappelijke overtuiging en vertrouwen in de werkzaamheid van democratische processen en instituten; daarzonder verdwijnt het fundament en glijdt het huis reddeloos de helling af.

Wie of wat de Republikeinen nog zijn zonder Trump, is de grote vraag. Het trumpisme is een heilloze weg, zij het een succesvolle, die een presidentschap en bijna een herverkiezing opleverde (de staat Georgia verschoot toch nog van rood naar blauw, en Pennsylvania kan Biden niet meer ontgaan).

Een groot deel van het electoraat beschouwt die destructieve politiek als de enig mogelijke toekomst van het land. Maar een kandidaat even radicaal als Trump is niet gemakkelijk te vinden, en het is niet goed voorstelbaar dat de trumpisten met een gematigder kandidaat genoegen zullen nemen. Het enige wat ze vooralsnog rest is het traineren en frustreren van de tegenpartij, waar ze onder Senaatsvoorzitter Mitch McConnell een specialiteit van hebben gemaakt.

Te hopen valt dat Joe Biden het Chinese raadselboek Tao Te Tjing kent, dat hem kan dienen als leidraad bij de vrijwel onmogelijke opgave om een zo diep verdeeld land te herenigen: „Regeer een grote staat zoals je een klein visje bakt (behoedzaam).”

Tommy Wieringa schrijft elke week op deze plek een column.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 7 november 2020