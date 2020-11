In Beeld: de lange weg van Joe Biden naar het presidentschap

Biden tijdens een bezoek aan Oekraïne, in de nadagen van zijn vicepresidentschap. President Trump suggereerde tijdens de verkiezingsstrijd in 2019 dat Bidens zoon Hunter zich in Oekraïne schuldig zou hebben gemaakt aan corruptie en machtsmisbruik. Die zaak keerde zich tegen Trump toen bleek dat hij de Oekraïense president Zelensky voor zijn karretje had geprobeerd te spannen. Dat leidde tot een impeachmentprocedure tegen Trump, die hij overigens overleefde.

Foto Sergey Dolzhenko/EPA