Feest in Bidens thuisstaat Delaware: ‘Wij zijn met 4 miljoen meer gebleken’

In Wilmington, de woonplaats van Joe Biden in Delaware, verzamelden zich zaterdag gelijk na het toewijzen van het presidentschap enkele honderden aanhangers van de beoogde Democratische president. Nikkie Kemper en haar vriendin hollen naar het Riverfront Park, waar Biden deze week een campagnepodium heeft opgezet. Terwijl auto’s al toeterend langs rijden, spuit zij met een flacon oranje zeep om zich heen. De kleur van het schoonmaakmiddel is niet toevallig gekozen: „We gaan The Orange Man wegpoetsen”, jubelt ze, verwijzend naar president Trumps gezichtsteint.

Op hun hoofd hebben ze petjes met de tekst Amtrak Joe. De voormalig vicepresident en oud-senator pendelde decennialang met de trein tussen Wilmington en Washington. Naar eigen zeggen legde hij daarbij zeker 2 miljoen mijl per spoor af. Het lokale treinstation van het stadje (70.000 inwoners) is naar hem vernoemd. Ze hopen dat hij op Inauguratiedag (20 januari) nog eenmaal de trein naar de hoofdstad pakt.

Ze tonen zich wel ongerust wat in de ruim twee tussenliggende maanden nog zal gebeuren. „Trump zal allemaal mensen gaan ontslaan, nog meer regelgeving afschaffen voor zijn zakenvriendjes”, voorspelt Kemper. Ook verwachten ze niet dat hij snel zijn verlies zal erkennen. „Maar we zijn een sterk land. We kunnen dit aan. Willen jullie in Europa hem niet hebben?”

Later vandaag, mogelijk rond 20.00 uur primetime, zou Biden een toespraak geven om de overwinning formeel op te eisen, melden Amerikaanse media. Julia Lawes heeft dat niet willen afwachten, ze heeft haar kinderen in haar jeep gezet en is meteen naar het Riverfront Park gereden. Daar staat ze nu vanuit het open dak de menigte aanhangers en journalisten toe te juichen, die zich hier heeft gevormd. „Het is zo’n lange week geweest. Het voelde als vier jaar.”

Lawes meent dat Biden al begonnen is met het land „te helen door ook naar Trump-kiezers te luisteren, zoals Trump nooit naar ons luisterde. Dat is de enige manier”. Een deel van het Republikeinse electoraat zal dat waarderen, denkt ze, een ander deel niet. „Die hebben hun ware gezicht al laten zien. Maar dat is oké. Wij zijn met ruim 4 miljoen meer gebleken.”