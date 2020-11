Ethiopische luchtaanvallen in Tigray gaan door, zegt premier

De Ethiopische premier Abiy Ahmed heeft zaterdag gezegd dat er luchtaanvallen zijn uitgevoerd op militaire doelen in de meest noordelijke staat Tigray. Tussen de regering en de deelstaat is een hoogoplopend conflict gaande dat dreigt uit te lopen op een burgeroorlog. Volgens de BBC is het nog niet duidelijk of er ook werkelijk luchtaanvallen zijn geweest, maar internationale persbureaus melden van wel.

Volgens de regering heeft de TPLF (Tigray People’s Liberation Front) een militaire basis aangevallen en wapens en materieel gestolen. Premier Abiy Ahmed, die vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede won, kondigde zaterdag nog meer luchtaanvallen aan. Volgens Abiy zijn die niet gericht tegen burgers maar alleen tegen doelen van TPLF. De Verenigde Naties hebben opgeroepen tot onmiddellijke de-escalatie van het conflict.

Ondertussen is zaterdag door het Ethiopische parlement gestemd voor de vorming van een interim-regering voor de regio Tigray, die de huidige autoriteiten moet vervangen. Afgelopen week sloot de overheid telefoon- en internetverbindingen in de regio af en kondigde Abiy Ahmed, die tot de bevolkingsgroep Oromo behoort, een militaire invasie aan. Volgens Reuters wordt er al gevochten aan de grenzen van de deelstaat.

Zaterdagmiddag kwam via het Soedanese nieuwsbureau SUNA naar buiten dat de grens tussen Soedan en Ethiopië gedeeltelijk gesloten is. In de Soedenese deelstaat die grenst aan Tigray zijn veel zorgen over geweld, meldt Reuters.

Federale premier, spanningen in de deelstaten

Sinds de premier in 2018 de macht overnam in Ethiopië, ligt hij overhoop met de deelstaat. Het federalisme van Abiy zorgde direct al voor etnische spanningen. Sinds kort erkennen de Tigrese autoriteiten Abiy Ahmed niet meer als leider. Vanwege corona stelde de premier de verkiezingen uit en de TPLF zegt nu dat zijn mandaat is verlopen. Ze hielden hun eigen verkiezingen, wat door Ahmed werd gezien als een provocatie.

Na het omverwerpen van de regering van de marxistische dictator Mengistu Haile Mariam in 1991, leidde de TPLF een multi-etnische coalitie in het land. In 2018 trad Abiy aan en tot die tijd domineerden de Tigreeërs het leger. De regio zou nu nog altijd over zo’n 250.000 Tigrese militairen en militieleden beschikken. Gevreesd wordt dat militairen zich van het leger, waar nog altijd veel Tigreeërs in zitten, zullen afscheiden en zich aansluiten bij de strijd van de TPLF.