‘Er is expres geen wifi in de zaak, praten is gezelliger’

Yun ce Yang (47) runt samen met zijn vrouw cafetaria Family in Beverwijk. Hij volgt zo veel mogelijk nieuwsbrieven. „De Snackkoerier en de Frituurwereld gaan over de fastfoodbranche en passen dus heel erg bij ons. Maar ik lees alles dat ook maar enigszins met mijn zaak te maken heeft, Misset Horeca, Koninklijke Horeca Nederland en De Cafékrant. Horeca gaat toch steeds meer op elkaar lijken. Wij verkopen naast snacks nu ook goede koffie en bijna elk café serveert frituur. Ik volg de updates niet om voorop te lopen, maar zodat ik niet achter raak. Ik wil erbij zijn als er iets gebeurt. Na de intelligente lockdown hebben wij besloten om te gaan bezorgen. Best laat, ik heb het lang vermeden, investeer liever in mijn eetgedeelte. Het was een trend, maar inmiddels echt een way of life. We kunnen er niet meer omheen. We zijn nog zoekende, veel bedrijven zitten al op die trein en wij springen er net op.

„In mijn zaak heb ik expres geen wifi. Mensen vragen er weleens naar. Ik reageer dan dat het toch veel gezelliger is om met elkaar te praten. Daar krijg ik altijd positieve reacties op. Zelf heb ik geen sociale media. Het levert me niets op. En ik vraag me ook af wie er zit te wachten op wat ik zou uploaden. Ik maak graag tijd voor mensen in het echt, maar ik denk niet dat ik via sociale media een connectie met mensen voel. Al heb ik wel een smartphone. Ik zit vooral op de NOS-app. Juist tijdens de pandemie houd ik naast de nieuwsbrieven ook het gewone nieuws veel in de gaten. In de eerste lockdown wilden we even dicht. Bij gebrek aan perspectief werden dat prompt zes weken. Nu analyseer ik continu de situatie om veilig open te blijven.

„Berichten over creativiteit door corona vind ik mooi om te lezen. Ik luister regelmatig BNR, laatst was in het programma Big Five econoom Sylvester Eijffinger te gast. Hij vertelde hoe inventief mensen tijdens een crisis worden. Oude verdienmodellen vallen weg en dat is heel erg, maar ook louterend voor de economie. Er ontstaat noodgedwongen iets nieuws. Zoals bij ons met bezorgen. Het is een moeilijke situatie, maar ik geloof dat je een probleem als het ware moet knuffelen om erdoorheen te komen. Niet weglopen. Podcasts zoals van BNR vind ik ideaal omdat ik zelf bepaal wanneer ik ze aanzet. Ik luister veel educatieve podcasts om mijn Chinees bij te spijkeren. Op mijn negende kwam ik met mijn ouders vanuit China naar Nederland. De taal zakt snel weg. Door naar verhalen te luisteren, leer ik bij.

„Chinese media volg ik niet, wel kijk ik regelmatig Chinese video’s op YouTube. Over gezondheid bijvoorbeeld en hoe je het lichaam sterker kunt maken. Ik vind het belangrijk om te zorgen voor mezelf. Ik hou van yogavideo’s. Carolyn Cowan maakt video’s waarin ze de diepte ingaat over de medische kant van yoga. Als het gaat over gezondheid, doe ik veel onderzoek zelf. Wanneer er wordt gezegd dat vitamine D goed is tegen corona, duik ik daarin. Van de ene video beland je in de ander. Ik vind het mooi een nieuw inzicht te krijgen. Op dit moment lees ik Mindgym van Wouter de Jong. Ik ben er pas net in begonnen en nu al bezig meer in het hier en nu te zijn. Meteen een goed resultaat.”

Yun ce Yang (47) Kijken: „Via YouTube zoek ik dingen uit die me bezighouden. Toen corona net begon heb ik hele colleges over het virus gekeken en ik kijk veel naar yogavideo’s van David Procyshyn een Yoga Asia.” Lezen: „Vooral non-fictie over persoonlijke ontwikkeling of yoga.” Luisteren: „Bij Chinese muziek luister ik naar de teksten om mijn taalkennis te vergroten.” Liken: „Ik heb geen sociale media.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 7 november 2020