Democraten in Washington DC zwaaien, juichen, fluiten en drummen

Van Dupont Circle tot aan het Witte Huis staat een lange file van toeterende auto’s. Ze toeteren een deuntje, tuut tuut tuuttuut tuut tuut. Vlaggen uit de ramen. Alsof Galatasaray de Champions League heeft gewonnen en Istanbul op z’n kop staat. Voetgangers zwaaien, juichen, fluiten, drummen op van huis meegenomen pannetjes, hun vingers maken het vredesteken. Een vrouw steekt een bordje omhoog: ‘You’re Fired!’

Zaterdag rond het middaguur, vlak nadat de Amerikaanse tv-zenders Joe Biden tot winnaar van de presidentsverkiezingen hadden uitgeroepen, barstte in hoofdstad Washington rond het Witte Huis een groot volksfeest los op het kruispunt van H Street en 16th Street – sinds de protesten van deze zomer omgedoopt in Black Lives Matter Plaza. Om de tien minuten ontkurkt iemand een fles champagne en gaat er gejuich op.

Iemand loopt rond met een levensgrote afbeelding van Michelle Obama. „Biden is Back” staat op het T-shirt van Clare McInerney (22). „Ik heb het al vier jaar in mijn kast liggen”, zegt ze. „Ik zat op de Universiteit van Delaware. Biden kwam daar in 2016 terug als hoogleraar.” De waterverkoper die vaak in deze buurt te vinden is, prijst zijn ijskoude flesjes aan: „Feels like America again”.

‘Democratie redden’

„Washington DC is wakker geworden”, zegt Chris VanderStoep – ambtenaar Werkgelegenheid op het stadhuis - „Mijn grootvader kwam uit Friesland.” VanderStoep en Yolanda Cleveland wonen om de hoek van het Witte Huis in 14th Street. „Vier jaar geleden stonden we hier ook. Er heerste een groot verdriet. De stad verloor die dag al zijn energie en zie: die energie is in één keer terug.”

In anderhalf uur tijd verzamelen zich hier zaterdag 20.000 mensen, vooral jongeren. „Wij zijn het die de democratie moeten redden”, zegt Jonathan, student politieke communicatie. „Die het klimaat moeten redden. Die racisme moeten uitbannen.” Over de propaganda van de afgelopen vier jaar, zegt hij: „Eens in hun leven moeten de leugenaars naakt staan. Die dag is vandaag.”

Matt F – die net als Jonathan alleen zijn voornaam wil zeggen – herkent veel usual suspects deze middag. „Demonstranten van Black Lives Matter.” De softwareontwikkelaar voor de Amerikaanse douane immigratiedienst is meteen op de fiets uit Arlington gekomen. „Fuck Donald Trump”, roept hij tien keer hard achter elkaar. Een koortje echoot hem na. Niet erg verzoenend, geeft hij toe. „Maar Donald Trump symboliseert de tirannie van de minderheid. Amerikanen die de restanten van de slavernij omarmen: door hun landgenoten bij de stembus weg te houden bijvoorbeeld.”

Dat iets minder dan de helft van de Amerikanen voor Trump stemde, is niet ideaal, vindt hij. „Een deel van hen zal zich verschansen in een extreemrechtse beweging, maar de rest kan hopelijk terugkeren naar een gewoon leven. Persoonlijk hoop ik dat Biden een progressievere agenda uitvoert.”

Afstand houden lukt niet

Bree Gelin (21) en Kinsi Al-Said (22) wurmen zich door de menigte heen naar een rustiger plek. Iedereen draagt een mondkapje, maar afstand houden lukt niet goed. Het gemeentebestuur van de stad laat digitale waarschuwingen uitgaan over plaatsen waar de kans op blootstelling aan het Covid-19-virus groot is. Dit is zo’n plaats. „En toch voel ik me vandaag veilig”, zegt Gelin. Haar ouders zijn uit Haïti naar Florida verhuisd en zij is de eerste in haar familie die studeert, zegt ze, aan George Washington University. De ouders van Al-Said komen uit Somalië. „Het waren vier lange jaren”, zegt ze. „Toen Trump Florida gewonnen bleek te hebben, dinsdag, hield ik mijn hart vast. Wie Florida wint, wint meestal de verkiezingen. Dit is een groot moment in de geschiedenis.”

Aan de zijkant van het Witte Huis staat Tehinde Ogun, geboren in Brooklyn, zijn ouders in Nigeria. Hij leunt tegen de muur en draagt een T-shirt waarop staat: ‘Trump 45Th President’. „Mijn hart is bij Trump”, zegt hij. „Maar ik respecteer de uitkomst van de verkiezingen. We moeten verder.”