De Nederlandse poldercultuur geeft intolerantie alle ruimte

De Nederlandse Samuel Paty werkt dus op het Rotterdamse Emmauscollege. Een betrokken docent die de horizon van zijn havo- en vwo-leerlingen wil verbreden. Die hen wil leren discussiëren, zodat ze straks gewapend met vrij denken de volwassen wereld ingaan. Op zijn prikbord hangt onder andere een prijswinnende cartoon van Joep Bertrams. Daarop staat een jihadist die net iemands hoofd heeft afgehakt. Het slachtoffer is het Franse blad Charlie Hebdo, destijds doelwit van een islamitische terreuraanslag. Uit de onthoofde nek steekt een plagende tong. Zo van: lekker puh, je maakt me toch niet bang! De boodschap: terreur gaat om angst zaaien. Pas als je daaraan toegeeft, winnen de terroristen. Het is een elementaire wijsheid die Charlie Hebdo begrijpt: de eerstvolgende editie, een week na de aanslagen, had een cartoon van Mohammed op de cover.

Terug naar het Emmauscollege. In de nasleep van de onthoofding van de Franse leraar had het kabinet de scholen gevraagd maandag „stil te staan bij het belang van de vrijheid van meningsuiting” en Paty zo te herdenken. Op het Emmauscollege houdt de rector een minuut stilte, waarna sommige leerkrachten de kwestie nog eens met hun leerlingen bespreken. Dat zou, schreef NRC, „al tot de nodige spanningen hebben geleid”. Leerlingen verspreiden ook nog eens het gerucht dat een leraar een cartoon van Mohammed in zijn lokaal heeft hangen.

Een aantal islamitische meiden komt verhaal halen. De leraar legt uit dat op de spotprent niet de profeet, maar een terrorist staat. Maar de meiden nemen daar geen genoegen mee. Als ze uiteindelijk boos vertrekken, blijkt de cartoon van het prikbord gehaald.

Alsnog wordt een stiekem gemaakte foto van de cartoon op het prikbord op Instagram gezet. Een storm van haat- en dreigberichten volgt. De volgende dag, dinsdag, moet de leraar onderduiken. De school heeft inmiddels aangifte gedaan van de bedreigingen op Instagram, afkomstig van mensen van buiten de school.

En de islamitische meiden die de intimidatie in gang hebben gezet? Die mogen op school blijven en vrolijk tentamen doen. Collega-leraren van de Nederlandse Paty zijn daar naar verluidt erg verontwaardigd over.

NRC tekent op welke maatregelen de school dan wel onderneemt: een wijkagent is de hele dag op school om „de verbinding te zoeken” met leerlingen, zegt een politiewoordvoerder. Een zorgteam staat klaar om met de leerlingen te praten. „Samen moeten we ervoor zorgen dat we in verdraagzaamheid met elkaar in gesprek blijven”, aldus de rector.

Natuurlijk hebben besturen geen belang bij onrust op hun school, laat staan een potentiële aanslag. Alle begrip. Maar waarom worden de desbetreffende meiden niet geschorst? Welke boodschap geeft een school dan af? Wordt een milde vorm van terreur zo eigenlijk beloond?

Het Emmauscollege is geen uitzondering. Nederlandse scholen buigen al jarenlang voor het expansieve gedram van leerlingen die zijn geïndoctrineerd door groeiende streng-islamitische normen in Nederland. Willen islamitische leerlingen wijde kleding dragen tijdens gym, ook al is dat onveilig? Dan maar ‘samen’ een oplossing zoeken. Willen streng-islamitische ouders niet dat jongens en meisjes samen op schoolreis gaan? Dan maar gendersegregatie invoeren. Beginnen islamitische leerlingen een hetze om een cartoon die niet eens over Mohammed gaat? Dan maar de cartoon weghalen en de leerlingen niet straffen, ook al moet een leraar onderduiken.

Radicaal-rechts Nederland doet alsof heel Nederland binnenkort wordt onderworpen aan de sharia. Onzin. Maar wat er wél gebeurt, is niet minder zorgwekkend. Besturen en managers die, vanuit de hardnekkige Nederlandse poldercultuur van ‘geen gedoe’ als ultiem primaat, hun didactische taken, ook jegens leerlingen die over de schreef gaan, in de prullenbak gooien. Waarmee ze en passant ook nog eens de boodschap afgeven dat intimidatie wel degelijk werkt. Zo moet het dus niet. Wie dat niet begrijpt, moet nog eens goed naar die cartoon van Joep Bertrams kijken.

Zihni Özdil is historicus.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 7 november 2020