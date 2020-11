VNO-NCW wil ‘testsamenleving’ zonder 1,5 meter

Lees hier het laatste nieuws over de verkiezingen in de Verenigde Staten

In de Verenigde Staten heeft de corona-epidemie al aan 236.000 mensen het leven gekost. Over de afgelopen week meldden gezondheidsautoriteiten in de VS dagelijks gemiddeld 95.000 nieuwe besmettingen. De gezondheidscrisis vormde een belangrijk thema tijdens de opmaat naar de presidentsverkiezing en in de debatten. Trumps tegenstander Joe Biden hekelde in zijn campagne geregeld het beleid en de relativerende opmerkingen over Covid-19 door de huidige president.

Mark Meadows, de stafchef van het Witte Huis, is positief getest op het coronavirus. Dat melden Amerikaanse media, waaronder Bloomberg News , en meerdere persbureaus zaterdagochtend op basis van bronnen. Enkele medewerkers van Meadows zouden ook besmet zijn. Het is niet bekend hoe zij eraan toe zijn, noch wanneer Meadows het virus precies heeft opgelopen. In de laatste dagen voor de verkiezingsdag reisde de staf-chef met president Donald Trump naar een aantal campagnebijeenkomsten. Trump zelf werd in oktober ziek en werd enige tijd in het ziekenhuis opgenomen.

VNO-NCW pleit voor ‘testsamenleving’ zonder 1,5 meter

Werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft een plan gemaakt voor een „testsamenleving”, waarbij de anderehalvemeterregel op termijn vervalt. Door de testcapaciteit minstens te vertienvoudigen zou Nederland binnen een half jaar weer terug naar „vrijwel normaal” kunnen. Dat heeft de organisatie zaterdag bekendgemaakt, na berichtgeving in De Telegraaf.

„Wij denken dat dit een haalbaar plan is, dat ons land de lucht kan geven waar iedereen zo naar snakt”, zegt VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen in een verklaring. „Door komende tijd in regio’s met veel besmettingen iedereen te testen kan het virus zónder complete regionale lockdowns met een grote klap snel in kaart worden gebracht en worden uitgedoofd.”

Het plan van VNO bestaat uit drie fases, waarvan de laatste half april zou moeten ingaan. Het plan is tot stand gekomen „op basis van gesprekken met experts, onze ervaringen met de XL-snelteststraten, ervaringen uit het buitenland en berekeningen”, stelt VNO. Het is niet duidelijk hoe haalbaar het plan werkelijk is. Het heeft de overheid de afgelopen maanden veel moeite gekost om de testcapaciteit snel te verhogen. Ook wordt er wereldwijd nog steeds gestreden om het opkopen van coronatests en de XL-snelteststraten gaan pas aan het eind van deze maand open.

Massaal testen

In de eerste fase van het VNO-plan wordt de gehele lokale bevolking getest in regio’s met de meeste besmettingen. Zo kan het virus naar schatting met 85 procent worden teruggedrongen, verwacht VNO. De werkgeversorganisatie wil de tests laten uitvoeren door mobiele testteams. Zo verwacht de organisatie vergaande lockdowns te voorkomen.

Vervolgens denkt VNO terug te gaan naar de situatie van afgelopen zomer: horeca, kantoren en theaters kunnen weer open. De anderhalvemeterregel blijft gelden en thuiswerken blijft nog wel de norm. „Kun je niet thuiswerken? Dan laat je je dagelijks testen”, zo stelt VNO voor. „Met een negatieve test in de hand mag je die dag aan het werk.”

In de laatste fase denkt de werkgeversorganisatie dat alles weer „vrijwel normaal” kan worden en is ook de anderhalvemeterregel niet meer nodig. Dan „heb je wekelijks 4,5 miljoen testen nodig” aldus Thijssen in De Telegraaf. „Die moeten dan nog allemaal worden ingekocht.”

Kosten

De eerste fase zou zo’n 30 tot 50 miljoen euro per regio kosten, heeft VNO berekend. De tweede fase 20 tot 40 miljoen euro per week en de derde fase 50 en 100 miljoen euro per week. Volgens Thijssen vallen de kosten „in het niet bij de maatschappelijke en economische schade als we het níét doen.”