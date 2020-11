Valt niet mee hoor, met een mondkapje en een beslagen bril zo’n onwillig winkelwagentje vooruit te duwen. Een smal pad, tegenliggers wringen zich veel te dicht langs me heen, wanhopig probeer ik de giftige uitlaatgassen van het voorbijrazende verkeer te vermijden. Ik struikel over een losse steen, moet de kar loslaten, die steeds sneller de helling afdendert.

Pfff, duidelijk nog wat te warm, dat winterdeel van m’n dekbed.

