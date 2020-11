Gewapende mannen opgepakt in de buurt van telbureau Philadelphia

Twee gewapende mannen zijn donderdag in Philadelphia opgepakt in de buurt van het centrum waar de stembiljetten worden geteld. Dat heeft de politie vrijdag bekendgemaakt, meldt persbureau AP. Een 42-jarige en 61-jarige man waren in een hummer vanuit Virginia Beach in de staat Virginia naar de stad gereden. Ze hadden geen vergunning om wapens te dragen in Pennsylvania.

De mannen konden door de politie in Philadelphia worden opgepakt dankzij een tip van de FBI in Virginia. Ze werden op straat aangehouden, niet ver van de auto waarmee ze gekomen waren. De namen van de verdachten zijn niet vrijgegeven. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat de twee lid zijn van een extremistische groepering. Ze worden aangeklaagd voor illegaal vuurwapenbezit.