Vrouwen verdienen in EU nog altijd fors minder dan mannen

Ondanks een lichte verbetering in 2018 verdienen vrouwen in de Europese Unie nog steeds fors minder dan mannen, zo blijkt uit cijfers van statistiekbureau Eurostat. Bovendien dreigt de coronacrisis de loonkloof te vergroten. Dit maakte de Europese Commissie vrijdag bekend, voorafgaand aan de zogeheten ‘European Equal Pay Day’.

Volgens de meest recente cijfers uit 2018 bedraagt de loonkloof tussen mannen en vrouwen in de 27 lidstaten van de Europese Unie gemiddeld 14,1 procent. Dat is een zeer geringe verbetering ten opzichte van het jaar daarvoor, toen vrouwen 14,5 procent minder verdienden dan mannen voor hetzelfde werk.

De Europese dag voor gelijke beloning valt dit jaar op dinsdag 10 november: vrouwen kunnen dan symbolisch tot nieuwjaar stoppen met werken, want dan verdienen ze alsnog hetzelfde als mannen met dezelfde baan. „Vrouwen moeten dus jaarlijks 51 dagen méér werken om hetzelfde te verdienen als mannelijke collega’s”, stellen Vera Jourová, vicevoorzitter voor waarden en transparantie van de Europese Commissie, Nicolas Schmit, commissaris voor werkgelegenheid en sociale rechten, en Helena Dalli, commissaris voor gelijkheid, in een verklaring.

Structurele ongelijkheid

De loonkloof is niet alleen oneerlijk, zo stellen de Eurocommissarissen, maar het is ook in strijd met het recht op gelijke beloning, dat meer dan zestig jaar geleden in de EU-verdragen werd verankerd. „In het huidige tempo duurt het decennia of zelfs eeuwen om gelijkheid te bereiken”, stellen de drie. „Dit is niet acceptabel. We moeten deze loonkloof tot nul terugbrengen.”

De coronacrisis dreigt de loonkloof echter te vergroten. Vrouwen hebben vaker dan mannen informele banen die niet onder de stelsels voor sociale zekerheid vallen van de Europese lidstaten. „De pandemie heeft structurele ongelijkheden tussen mannen en vrouwen verergerd”, aldus de verklaring.

De drie Eurocommissarissen willen de komende weken met een voorstel komen voor bindende maatregelen wat betreft loontransparantie. Inzicht in de betaling van vrouwen en mannen zou loondiscriminatie tegen moeten gaan. Ze stellen dat 64 procent van de Europese werknemers voorstander is van de publicatie van gemiddelde lonen naar type baan en geslacht in hun organisatie.

In Nederland is de loonkloof nog groter dan in de meeste andere EU-landen. Slechts acht van de andere lidstaten doen het slechter dan Nederland, blijkt uit de Eurostat-cijfers. Nederlandse vrouwen verdienden in 2018 gemiddeld 14,7 procent per uur minder dan mannen voor vergelijkbaar werk. Het kleinste verschil, 1,4 procent, werd gemeten in Luxemburg.