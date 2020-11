Vrijheidsstrijder die het leger laat begaan

Aung San Suu Kyi heeft in het Westen veel krediet verspeeld, maar is in eigen land zeer geliefd.Foto Nyein Chan Naing / EPA

Aung San Suu Kyi ging vorige week al stemmen. Ze droeg witte handschoenen en een N95-mondkapje. Senioren kregen in Myanmar de aanmoediging om vooral in aanloop naar de verkiezingen hun stem alvast uit te brengen, vanwege de risico’s op besmetting met het coronavirus. En met haar 75 jaar valt regeringsleider Aung San Suu Kyi zeker in die categorie.

Myanmar houdt zondag verkiezingen. Het zijn de tweede democratische verkiezingen sinds er een einde kwam aan de militaire junta in het land. En hoe anders is de sfeer nu dan vijf jaar geleden, toen Aung San Suu Kyi met haar Nationale Liga voor Democratie (NLD) een immense zege boekte. De verwachting is nog steeds dat de NLD gaat winnen, maar met veel kleinere marges dan toen.

In 2015 stonden overal in het land lange rijen voor de stembureaus. Inwoners hielden na het stemmen trots hun in paarse inkt gedoopte pink omhoog. Op straat werd gedanst en gefeest. Na jaren van militaire onderdrukking voelden die verkiezingen toentertijd als een feest van de democratie. Aung San Suu Kyi en haar NLD wonnen 79 procent van de verkiesbare zetels. Zij zouden de prille democratie in Myanmar naar een hoger plan brengen. Tenminste, dat was het idee.

Teleurstelling

Dat euforische gevoel verdween snel. Afgelopen jaren bleek verdere democratisering teleurstellend complex en kwam van de verkiezingsbeloften van Aung San Suu Kyi weinig tot niets terecht. De beloofde grondwetsherziening bleef uit. Het vredesproces gevoerd door etnische groeperingen die al jaren met elkaar in conflict zijn, ligt praktisch stil.

De onderdrukking van Rohingya-moslims escaleerde compleet in 2017. Naar schatting duizenden Rohingya werden om het leven gebracht, honderdduizenden van hen vluchtten de grens over en wonen nu in het grootste vluchtelingenkamp ter wereld in Bangladesh.

Is dat allemaal aan Aung San Suu Kyi te wijten? In westerse media is haar imago de afgelopen jaren in elk geval radicaal omgeslagen, van dat van een strijdster voor democratische vrijheden naar dat van een vrouw die haar Nobelprijs voor de Vrede maar beter kan teruggeven. Belangrijkste reden daarvoor is dat ze de militairen hun wreedheden liet begaan in Rakhine, de deelstaat waar de Rohingya wonen. En dat ze daar ook nog verantwoording over aflegt als staatshoofd, onder andere bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag eind vorig jaar.

In Myanmar is het beeld van haar heel anders. Inwoners waarderen juist dat Suu Kyi haar land zo fel verdedigt tegen internationale, in hun ogen unfaire kritiek. Zo’n 79 procent van de inwoners heeft vertrouwen in haar. Dat percentage is zelfs gestegen ten opzichte van de 70 procent vorig jaar. Haar Facebookpagina is veruit de populairste van het land, en de socialemediakanalen van de NLD zijn ook groter en professioneler dan die van de andere politieke partijen. Handig, nu de online campagne zo belangrijk is.

Op landelijk politiek niveau is er maar heel weinig oppositie tegen Aung San Suu Kyi, vanwege haar „enorme politieke status als individu dat zo lang tegen de militaire junta heeft gestreden”, mailt politiek analist Richard Horsey uit Yangon in antwoord op vragen over haar positie.

„En ze is de dochter van een geliefde onafhankelijkheidsstrijder.” Haar vader Aung San wordt als vader van de onafhankelijke Birmese natie gezien. Hij overleed toen ze twee jaar oud was.

Een diepe achterdocht

In de uithoeken van het land, waar de etnische minderheden wonen, is de weerstand tegen Suu Kyi en de NLD groter. Horsey: „Daar zien ze de NLD als partij van de Birmese meerderheid.” De politieke partijen van de etnische minderheden vormen geen echte bedreiging, omdat maar ongeveer een kwart van de kiezers in die buitengebieden woont.

Myanmar heeft een districtenstelsel waarbij de kandidaat met de meeste stemmen de zetel wint, geërfd uit de koloniale Britse tijd. Eigenlijk is het ongeschikt voor een land met zo’n grote diversiteit en 135 erkende etnische groeperingen, maar het systeem werkt in het voordeel van de NLD omdat de meerderheid van het land Birmees is.

De gedeelde „sociaal-conservatieve Birmees-nationalistische kijk” van zowel de NLD als de militairen heeft hun ongemakkelijke samenwerking min of meer gered, stelt Richard Horsey vast. Van oudsher koesteren de twee een diepe achterdocht tegen elkaar.

De NLD won in 2015, maar van begin af aan was duidelijk dat het leger veel macht zou houden. In de grondwet staat dat de militairen de totale controle hebben over de ministeries van Defensie, Binnenlandse Zaken en Grensbewaking.

Ze houden elke vorm van verdere democratisering en voorstellen tot het herschrijven van die grondwet tegen. Voor aanpassingen is een driekwart meerderheid nodig in het parlement en het leger heeft een kwart van de zetels in handen.

Niet dat Suu Kyi het niet heeft geprobeerd met die herzieningen. De NLD diende begin dit jaar een lijst met amendementen in die de macht van het leger langzaam maar zeker zouden doen afnemen – maar de partij wist vooraf toch al dat die het niet zouden halen.

Veelzeggend en luguber was in 2017 de moord op een van Suu Kyi’s belangrijke adviseurs, Ko Ni. Hij werd op het vliegveld van Yangon door het hoofd geschoten. Ko Ni zou een weg hebben gevonden om de grondwet te herschrijven én een manier om dat met een simpele meerderheid in het parlement te regelen.

Hij was ook een van de bedenkers van de constructie om Aung San Suu Kyi alsnog staatshoofd te maken, ook al hadden de militairen de wet speciaal zo ontworpen dat zij geen president kon worden, omdat ze een buitenlandse echtgenoot had. Nu is ze officieel staatskanselier en de facto regeringsleider.

In aanloop naar deze verkiezingen is de relatie tussen ‘The Lady’ en de legerleiding weer verder onder druk komen te staan. Het leger lift mee op kritiek van mensenrechtenorganisaties dat de landelijke verkiezingscommissie, verantwoordelijk voor een onafhankelijk verloop van de verkiezingen maar aangewezen door de NLD, amateuristisch te werk gaat. De hoogste generaal Min Aung Hlaing liet een nogal ongebruikelijke verklaring uitgaan dat hij nu „fouten en zwaktes” ziet waar in eerdere jaren geen sprake van was. Ironisch ook, gezien de tientallen jaren van onderdrukking door het leger waarin überhaupt geen verkiezingen werden gehouden.

Dezelfde praktijken als het leger

De mensenrechtenorganisaties hebben daarnaast ook kritiek op de organisatie van de verkiezingen. In een aantal gebieden zijn die uitgesteld, precies dáár waar waarschijnlijk de partijen van minderheden beter zouden scoren dan de NLD. In Rakhine zijn in negen van de zeventien gemeenten de verkiezingen geannuleerd. Rohingya-moslims zijn praktisch uitgesloten van deelname en internet is geblokkeerd in grote delen van Rakhine.

De NLD „ondermijnt de democratie in Myanmar” en maakt zich schuldig aan dezelfde praktijken als de militairen toen zij de macht nog helemaal in handen hadden, stelt Foreign Policy vast.

Op het eerste gezicht zal een overwinning zondag dus vooral een bevestiging lijken van de populariteit van The Lady, of in elk geval een peiling van hoe populair ze nog is. Maar onder de oppervlakte kan er wel degelijk iets kapotgaan, stelt denktank International Crisis Group vast in een analyse.

„De uitkomst kan vrede en inclusiviteit ondermijnen. Als minderheden hun vertrouwen in verkiezingen verliezen, is de kans op opstanden groter en dat zet het vredesproces dat toch al zo goed als stervende is, verder onder druk.”

Myanmar en Covid-19 In Myanmar is relatief laat een grote golf van besmettingen met het coronavirus op gang gekomen, waardoor ook steeds de vraag was of de verkiezingen wel konden doorgaan. Het aantal besmettingen staat er nu op 57.000. Er overleden tot dusver 1.330 mensen, al liggen de werkelijke aantallen hoger. Aung San Suu Kyi houdt geregeld televisietoespraken en livesessies op Facebook om de bevolking in te lichten over de laatste regels. In en rond de grootste stad Yangon zijn de lockdownmaatregelen verlicht zodat politieke partijen nog wel iets van campagne kunnen voeren. Voor buitenlanders zijn de grenzen in elk geval nog tot eind november gesloten, wat ook het monitoren van de verkiezingen lastiger maakt.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 6 november 2020