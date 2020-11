Verkiezingen VS: bepaalt de kiezer of de rechter?

Met de aankondiging van een winnaar, is de verkiezingsstrijd in de Verenigde Staten nog steeds niet tot een einde gebracht. Integendeel, ziet correspondent Bas Blokker, hier worden twee parallelle gevechten gevoerd: een electorale én een juridische. En als het aan Donald Trump ligt is niet de stembus beslissend, maar - straks - de rechter.

