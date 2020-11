Trumps Amerika bindt niet meer in

Was het dan allemaal een vergissing? Een bokkensprong van de Amerikaanse kiezers? Hadden ze in een vlaag van onbezonnenheid in 2016 een joker op de troon gezet? En is die bevlieging nu bedwongen door wat een overwinning lijkt te worden voor anti-joker Biden?

Omdat de camera zo vaak wordt gericht op de meest deplorabele aanhangers van Donald Trump – bekijk vooral de geestige, maar ook veelzeggende serie ontmoetingen met hen van tv-komiek Jordan Klepper (Fingers the Pulse) – lijkt het Trumpisme een rommelzolder in een uithoek van het politieke spectrum. De simpelste weerlegging van dat beeld is dinsdag geboden bij de verkiezingen met de hoogste opkomst sinds begin twintigste eeuw: bijna zeventig miljoen Amerikanen hebben vóór Trump gestemd, iets minder dan de helft van de kiezers.

Onder hen zal zich Roger Hadley hebben bevonden, de sojaboer uit Woodburn, Indiana, die in het natte voorjaar van 2019 wanhopig over zijn modderakkers liep te bidden om droogte. Wat de regen niet aan inkomsten had weggespoeld, had Trumps handelsoorlog met China wel gedaan. Jaren hadden de sojaboeren gelobbyd om de Chinese markt op te kunnen, het was net gelukt en nu was alles verloren, want die markt zouden ze na het tarievengevecht van de president nooit meer terugwinnen, verwachtte hij. „Wij boeren hebben meer pijn dan wie dan ook”, zei Hadley. Maar hij bleef Trump steunen. Kwestie van „gezond verstand”. De Democraten vieren het recht op abortus als een bevrijdingsfeest, ze delen belastinggeld uit aan mensen die te lui zijn om te werken. Daar stem je niet op, daar stem je tegen.

Ook John Tallon zal op Trump hebben gestemd bij de eerste presidentsverkiezingen in zijn volwassen leven. De negentienjarige student civiele techniek stond in september nog met een geweer op de borst en de vinger langs de trekker de wacht te houden bij het State Capitol van Salem, Oregon. Een vriend had hem gevraagd of hij zijn wapen wilde meenemen naar een Trump Trektocht die was georganiseerd door extreem-rechtse milities als Patriot Prayer en Proud Boys. En nu stond hij hier. „De kogels zitten in m’n achterzak”, zei hij ter geruststelling. Maar als Antifa zou komen, de verzamelterm die Trump gebruikt voor linkse demonstranten en relschoppers, dan was hij bereid ze te voorschijn te halen en te gebruiken om de democratie en zijn president te verdedigen tegen het gewelddadig socialisme.

De manager van het fijne hotel in upstate New York zei deze zomer dat hij op Trump zou stemmen – hij wilde zijn naam er niet bij vermeld zien, want niet alle gasten zouden zijn politieke voorkeur waarderen. Alleen Trump zou de economie uit het slop van de Covid-19-epidemie kunnen trekken. Vond hij dat de president goed werk had geleverd inzake de bestrijding van het virus? Nee. Maar de uitbraak was een ongeluk dat elk land en ieder staatshoofd had overvallen en het ging erom dat Trump vóór die tijd de economie had opgepompt tot recordhoogte en dat de werkloosheid lager was geweest dan ooit. Met een record staatsschuld erbij, toch? De manager haalde zijn schouders op. Wie ter wereld zou de Amerikanen dwingen hun schuld te voldoen?

De oogst

Zo breed is de coalitie die Donald Trump onder de Amerikaanse bevolking heeft gesmeed. Die groep is na vier tropenjaren niet kleiner maar groter geworden, bleek deze week; hij kreeg zo’n zeven miljoen stemmen meer dan in 2016. Trump heeft conservatief Amerika gemobiliseerd zoals eerder Richard Nixon en Ronald Reagan dat bij hun herverkiezing deden. Zíj wonnen er wel een tweede termijn mee, hij naar alle waarschijnlijkheid niet. Nixon en Reagan behaalden allebei rond de 60 procent van de stemmen, Trump nog geen 48 procent.

Komt dat doordat de sociale geografie van het land is veranderd? Wonen er in de 21ste eeuw nu eenmaal meer progressieve dan conservatieve mensen in de Verenigde Staten?

Als je naar de popular vote bij de recente verkiezingen kijkt, lijkt dat een logische conclusie. Van de laatste zes verkiezingen wist alleen George W. Bush als Republikein een meerderheid van alle kiezers te veroveren. Maar dan is die Republikeinse minderheid wel verdomd groot en taai. Want terwijl Trump de verkiezingen hoogstwaarschijnlijk verloren heeft, hebben de Republikeinen over de hele linie gewonnen.

Hun meerderheid in de Senaat lijken ze met succes te hebben verdedigd, ondanks het feit dat veruit de meeste zetels die dit jaar op het spel stonden, door een Republikein werden bezet. Ze hebben het verlies van het Huis van Afgevaardigden in 2018 zelfs enigszins goedgemaakt: zes zetels erbij. In de parlementen van de afzonderlijke staten hebben ze geen duimbreed hoeven toegeven. In dat opzicht zijn voor de Democraten de verkiezingen van 2020 uitgelopen op een deceptie – alweer.

Neerbuigendheid

In zijn column voor The New York Times schreef David Brooks vrijdag dat „verkiezing na verkiezing de nakende Democratische meerderheid weigert te arriveren”. Hij had er de volgende verklaring voor: de neerbuigendheid van Democraten ten opzichte van hun politieke tegenvoeters. „Zij zien Amerika als verdeeld tussen verlichte kosmopolieten (Democraten) die de multiculturele postindustriële wereld hartelijk welkom heten, en de zich op handen en voeten voortbewegende, racistische holbewoners (Republikeinen) die dan niet doen.”

Hier komen we weer bij Jordan Klepper en zijn ontmoetingen met Trump-aanhangers uit. De hele grap van die reeks filmpjes is dat Trump-aanhangers dom zijn en Klepper slim is. Klepper vraagt een man bij een Trump-rally hoe men vrouwen hoort te behandelen. „Het is een Amerikaanse waarde om vrouwen met respect te behandelen”, zegt de man. Dan laat hij zijn T-shirt lezen: ‘Hillary sucks, but not like Monica’. „Je ziet de ironie niet eens hè”, zegt Klepper.

Wat hebben ze een hekel aan de wijsneuzige intellectuelen die hun doorgaans vertellen wat ze moeten doen (‘draag een mondkapje, idioot!’) en wat ze niet mogen doen (bidden op school). Niets leuker dan zulke lui op hun nummer zetten.

Een ontmoeting met Dave Miller in Washington, een plattelandsstadje in Iowa, vatte het hele gevoel goed samen. De gepensioneerde vertegenwoordiger in landbouwbenodigdheden zat met zijn even oude vrienden – op één na Republikeinen – aan hun stamtafel in het koffiehuis. Het was een hartelijke bijeenkomst, de mannen mijmerden over de gloriedagen van het stadje en van zichzelf. Tussen zijn Republikeinse vrienden was Miller de enige die een rood Make America Great Again-petje op had. „Dat draag ik om mensen pissig te maken”, zei hij.

Dat is misschien wel de krachtigste scheidslijn die door het verdeelde Amerika loopt: de lijn tussen de opgetrokken neus en de opgestoken middelvinger.

Huisvrouwen

In de schitterende tv-serie Mrs. America wordt teruggeblikt op de contrarevolutionaire beweging in de jaren zeventig. De wind woei stevig uit de linkse hoek. Burgerrechten werden in de wet verankerd, vrouwenrechten werden bevochten, abortus werd gelegaliseerd. De kroon op al die vrijzinnigheid zou worden gezet door het Equal Rights Amendment, waarmee de gelijke rechten voor mannen en vrouwen in de Amerikaanse grondwet zouden worden vastgelegd.

In politiek Washington was nauwelijks iemand daar tegen. De vrouw van president Ford was een vurig verdediger van de wet. Maar vanuit de conservatieve staat Missouri begon Phyllis Schlafly een tegenbeweging van vrouwen die het gevoel hadden dat de stadse feministen op hun manier van leven als echtgenotes en huisvrouwen neerkeken.

Een van de hoogtepunten in de serie is de Nationale Vrouwen Conventie waar de progressieve vrouwen met spijkerbroek en zonder beha voorstel na voorstel aannemen, en dat er ineens busladingen worden aangevoerd, waaruit in mantelpak en met hoofddoekje om een grote coalitie uitstapt van orthodoxe christenen tot Republikeinse huisvrouwen. Zo breed is de nieuwe Republikeinse coalitie nu weer.

Gesteld dat hij inderdaad het Witte Huis moet verlaten, dan is het bijna wrang dat Donald Trump, de vleesgeworden middelvinger, de winst van zijn presidentschap moet laten aan de Republikeinse Partij die hem vier jaar geleden met dichtgeknepen neus tot kandidaat benoemde. Met zijn houding van antipoliticus en bulldozer heeft hij de weg vrijgemaakt voor die groepen die zich door de Obama-coalitie omver geblazen voelde. Het is alsof ze zich herpakt hebben.

Achter de grote Twittertoeter van Trump hebben ze het aangedurfd luidkeels de politieke correctheid, de wokeness van de Democraten belachelijk te maken. Ze hebben heilige huisjes, zoals de internationale betrekkingen en het recht op abortus, omver getrokken. En dat hebben ze, om in progressieve termen te blijven, unapologetic, onbeschroomd, gedaan.

Dat zij wel op Republikeinen, maar niet op Trump hebben gestemd dinsdag, ligt waarschijnlijk aan het enige dat ze niet van hem waarderen: zijn persoonlijkheid. Het gevloek, het gescheld – veel mensen die hem steunden, zeiden dat ondanks die agressie van hem te doen. En dit is het resultaat: de Republikeinen gaan met de Trumpiaanse agenda verder. Ze zullen aartsconservatieve rechters benoemen, ze zullen het defensiebudget groot houden, ze zullen de openbare scholen verder laten verkommeren, ze zullen ‘Amerika eerst’ prediken. En dat zullen ze mogelijk allemaal doen zonder Trump. Als Trump inderdaad wordt verslagen door Biden, zal hij vanaf de zijlijn moeten toekijken. Volgens The New York Times zal hij dat niet stilletjes gaan doen, maar met de gegevens van miljoenen Amerikanen die zijn campagne heeft verzameld, misschien een media-imperium opbouwen. Zijn schaduw zal over de Amerikaanse politiek blijven hangen, is het niet vanuit het Witte Huis dan vanuit de tv. Stay tuned.

