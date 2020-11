Biomassa is klimaatneutraal

Als „bomen groeien nemen ze CO 2 op; als ze vervolgens sterven en vergaan komt het allergrootste gedeelte van deze CO 2 weer vrij, en is de balans nul […] Als de mens hout verbrandt om energie op te wekken, komt dit CO 2 ook vrij, maar dat was in de natuur dus ook gebeurd. Wij vermijden hierdoor echter emissie van fossiel CO 2 .” Martin Junginger, hoogleraar Bio-Based Economy, en vier anderen, in NRC

CO 2 -uitstoot niet meetellen is een boekhoudkundige truc

De CO 2 -uitstoot van biomassa wordt niet „meegerekend in de nationale emissies. Dus die uitstoot is er wel, maar die tellen we gewoon niet mee. [...] dit is gewoon een boekhoudkundige truc.” Alexander Kops, Tweede Kamerlid (PVV), in de Tweede Kamer

Bomen laten groeien duurt te lang

„We hebben niet meer zo veel tijd.” Als je een boom verstookt, en je plant er weer een, „kost het je twintig tot honderd jaar voor die CO 2 weer uit de lucht is.” Marjan Minnesma, Urgenda, in Dit is de dag (Radio 1)

Er worden bossen gekapt om hout te verstoken

Energiecentrales draaien op houtpellets, en die worden maar voor een klein deel gemaakt van afvalhout, dat onvoldoende voorhanden is. „De enige manier om genoeg pellets te produceren is massaal bomen kappen.” Martijn Katan, biochemicus en NRC-columnist, in NRC

Biomassa is tijdelijk nodig om de klimaatdoelen te halen

Inzet van biomassa is „niet eeuwig [...] we moeten hier zo snel mogelijk weer vanaf”. Maar er is onzekerheid: „over wat de vervanger dan is en hoe wij het doel dan gaan halen”. Minister Wiebes (Klimaat, VVD) in de Tweede Kamer

Je kunt biomassa veel beter gebruiken

Voor energietoepassingen ziet de SER „op de lange termijn een beperkte rol omdat daar steeds meer alternatieven komen”. Biomassa heeft „een onmisbare rol in de transitie naar de circulaire economie, waar zij de potentie hebben om de klimaatimpact van sectoren als de chemie en de bouw fors te reduceren.” De SER in zijn advies Biomassa in balans

Kwestie in kaart is een visuele weergave van verschillende argumenten rond een actuele kwestie.