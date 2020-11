Over het verschil tussen een piloot en een machinist

De overheid houdt Nederland in beweging. Dat heeft een prijs. De twee grote nationale vervoerders, KLM en NS, ontvangen veel geld om de coronacrisis, waardoor reizigers wegblijven, door te komen.

Dinsdag keurde het kabinet het bezuinigingsplan van KLM goed na een veelbesproken vertraging, omdat niet alle vakbonden meteen wilden instemmen met langdurige loonmatiging. De goedkeuring maakt de weg vrij voor het overmaken van het resterende deel van de steun aan KLM. Het hele pakket bestaat uit 3,4 miljard euro.

Op dezelfde dag kwam de goedkeuring van de Europese Commissie voor de zogenoemde ‘beschikbaarheidsvergoeding‘ van het kabinet voor veertien vervoersbedrijven. Het eerste geld is deze week overgemaakt. Het gaat om een geraamd bedrag van ruim 2,2 miljard euro: 1,5 miljard voor dit jaar, 740 miljoen voor de eerste helft van 2021. Voor 2020 gaat 770 miljoen euro naar NS.

KLM’ers ergeren zich aan het beeld dat KLM geld ‘krijgt’. Het zijn leningen die KLM moet terugbetalen, en waar de staat een forse rente voor vraagt. Waar ook nog eens voorwaarden aan verbonden zijn. Waarom gelden die voorwaarden niet voor NS en de andere ov-bedrijven? Waarom gaat het bij NS om een gift, en niet om een lening? Reden genoeg om de twee steunpakketten nader te bekijken.

Deze week gaf het kabinet groen licht voor staatssteun aan KLM, terwijl de Europese Commissie instemde met steun voor het Nederlandse openbaar vervoer. Er zijn overeenkomsten, maar vooral verschillen tussen de twee steunpakketten.

1. Waarom krijgen KLM en NS steun van de overheid?

KLM ontvangt de steun „vanwege het belang van KLM voor het intercontinentale bestemmingennetwerk op Schiphol”. Het gaat dus niet primair om de circa 30.000 banen van KLM, maar om de economische waarde die Schiphol genereert. Om de rol van Schiphol te behouden moet KLM overeind blijven. De weggevallen vraag heeft de mondiale luchtvaart in een ongekende crisis gestort. Zonder overheidssteun gaan veel maatschappijen failliet.

Met de beschikbaarheidsvergoeding compenseert het kabinet NS en de andere ov-bedrijven (onder meer Arriva, Transdev en de vervoerders in de grote steden) om treinen, trams, bussen en metro’s door te laten rijden. Ondanks de reizigersdaling wil het kabinet dat het ov op peil blijft, vanwege de ‘vitale functie’ voor de samenleving. De staat koopt het openbaar vervoer eigenlijk in.

2. Hoe is de financiële steun voor beide bedrijven opgebouwd?

Bij KLM gaat het om een directe overheidslening van 1 miljard euro en overheidsgaranties voor bankleningen à 2,4 miljard euro. Vanwege het grote risico vraagt de staat een hoge rente op de eigen lening: Euribor plus 6,25 procent in het eerste jaar van de lening, 6,75 procent in het tweede en derde jaar en 7,75 procent in het vierde, vijfde en zesde jaar. De oplopende rente moet snel afbetalen stimuleren. Of KLM in staat is om de lening (snel) terug te betalen, is de vraag. Zeker is dat de prognoses voor de luchtvaart tot 2025 somber zijn.

Via hun opdrachtgevers – meestal provincies, en voor NS het Rijk – ontvangen de ov-bedrijven een vergoeding van 93 procent van hun kosten, verminderd met hun opbrengsten. Die opbrengsten bestaan uit twee componenten: overheidssubsidies voor het uitvoeren van een concessie en reizigersinkomsten. Hoe minder reizigers, hoe meer de staat moet bijleggen. Als een bedrijf steun ontvangt van het buitenlandse moederbedrijf wordt dat opgeteld bij de inkomsten.

De vervoerders verliezen dit jaar 400 à 500 miljoen euro door de 7 procent van de kosten die ze zelf moeten betalen. In 2021 mogen ze hun dienstregeling uitkleden om zo’n verlies te voorkomen.

3. Wat zijn de voorwaarden voor het steunpakket?

Die zijn ingrijpend voor de private onderneming KLM, bescheiden voor staatsdeelneming NS. Gezien de verschillende aard van de steun is dat begrijpelijk: een lening is iets anders dan compensatie. Bij KLM vraagt het bedrijf de staat om steun, bij NS vraagt de staat het bedrijf om te blijven rijden.

KLM moet 15 procent bezuinigen, met een verplichte bijdrage van het personeel, oplopend vanaf modaal. Daarnaast gelden voorwaarden voor leefbaarheid (minder nachtvluchten) en verduurzaming (minder CO 2 -uitstoot, meer biobrandstof). Bonussen en dividend zijn verboden. Het minst belicht, en het meest in lijn met NS, is de voorwaarde dat KLM het netwerk vanaf Schiphol op peil houdt.

Voor de ov-bedrijven geldt alleen de voorwaarde dat er geen bonussen dividenden of ontslagvergoedingen worden uitgekeerd, en dat er geen eigen aandelen worden ingekocht. De NS-directie zag voor corona al af van de bonus. Voor voortzetting van de beschikbaarheidsvergoeding in de tweede helft van 2021 eist het kabinet op 1 april 2021 een ‘transitieplan’ van de ov-sector. Zeker is dat de regeling vanaf juli 2021 wordt ‘versoberd’.

4. Wat verdient de baas bij deze twee bedrijven?

Wie een beroep doet op overheidssteun, krijgt kritische vragen over de hoogste inkomens binnen het bedrijf. KLM-topman Pieter Elbers verdiende in 2019 1,1 miljoen euro, onder meer dankzij een vast salaris van 585.000 euro en een bonus van 342.000 euro. Vanwege de crisis levert Elbers zijn bonus voor 2019 en 2020 in, en van mei tot eind dit jaar ook 20 procent van zijn vaste salaris. Volgens minister Hoekstra (Financiën, CDA) levert de KLM-directie door de geschrapte bonussen 40 tot 65 procent salaris in.

NS-topman Roger van Boxtel verdiende in 2019 542.000 euro, dankzij 470.000 euro vast salaris plus vergoedingen. Marjan Rintel, zijn opvolger sinds 1 oktober, ontvangt hetzelfde vaste salaris en iets minder vergoedingen. Vanwege de crisis levert de raad van bestuur tot eind 2021 10 procent salaris in. In 2020 en 2021 worden de bonussen voor 200 leden van het ‘hoger management’ geschrapt.

5. Hoeveel verdienen een piloot en een machinist?

Over de pilotensalarissen was deze week veel te doen, naar aanleiding van hun weigering om zich voor minstens vijf jaar te verbinden aan 20 procent loonmatiging. Het piloteninkomen stijgt sterk met het aantal dienstjaren. Een beginnende KLM-piloot verdient 45.000 euro bruto per jaar. Aan het eind van zijn loopbaan verdient een gezagvoerder op een wide body-vliegtuig 250.000 euro.

Een machinist die bij NS begint, verdient volgens de cao 24.000 euro bruto per jaar, en eindigt met 39.000 euro per jaar. Door onregelmatigheidstoeslagen en senioriteit kan het inkomen oplopen.

KLM was in 2019 2,4 miljard euro kwijt aan salarissen (exclusief sociale lasten). Voor NS, met 20.000 werknemers, was dat 1,7 miljard euro.

6. Hoeveel banen gaan er bij KLM en NS verloren?

Bij KLM zijn de afgelopen maanden al duizenden werknemers vertrokken, door aflopende tijdelijke contracten, natuurlijk verloop en vrijwillig vertrek. Eind dit jaar zijn er 5.000 arbeidsplaatsen verdwenen, een daling van 15 procent. Vanwege het uitblijvende herstel van de luchtvaart zal dat oplopen. Elke 10 procent minder productie betekent 1.500 banen minder, zegt KLM.

NS verwacht dat tot 2025 2.300 banen moeten verdwijnen. Dat kan zonder gedwongen ontslagen, maar vergt wel dat werknemers naar andere functies of locaties verkassen. Die wijzigingen binnen het bedrijf zijn inzet van onderhandelingen tussen vakbonden en NS-directie.

7. Hoeveel reizigers vervoeren ze op dit moment nog?

KLM voert nu de helft van het normale aantal Europese vluchten uit, en in november 70 procent van het intercontinentale netwerk. Uit de vorige week gepubliceerde kwartaalcijfers blijkt dat het aantal passagiers in de eerste negen maanden van dit jaar met 66 procent is gedaald, van 26,4 miljoen in 2019 naar 9 miljoen dit jaar. De bezettingsgraad in de KLM-vliegtuigen ging van 90 naar 60 procent, en was in het derde kwartaal slechts 33,6 procent.

Het aantal NS-reizigers is gedaald tot 30 procent van het aantal uit 2019. Dankzij de staatssteun kan 90 procent van de treinen blijven rijden

Bij NS is het aantal reizigers gedaald tot 30 procent van het normale aantal. Vanaf maandag wordt de dienstregeling opnieuw aangepast. Nu voert NS 97 procent van de dienstregeling uit, eind november rijdt 90 procent van de treinen. Er worden geen lijnen geschrapt en overal rijden minimaal twee treinen per uur.