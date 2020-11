Oud-agent en 12 anderen gearresteerd in drugsonderzoek Rotterdam

De politie heeft dinsdag dertien verdachten aangehouden in een onderzoek naar georganiseerde misdaad in de Rotterdamse haven. Dat heeft zij vrijdag bekendgemaakt. Het dertiental wordt verdacht van betrokkenheid bij drugshandel.

Vier van de arrestanten vormen volgens de politie een criminele organisatie. Acht verdachten werkten in de haven als havenarbeider. Eén verdachte is een voormalige agent. Die laatste persoon wordt verdacht van corruptie, computervredebreuk en het schenden van het ambtsgeheim. Over de identiteit van de verdachten is weinig bekendgemaakt, behalve dat zij allen tussen de 28 en 37 jaar oud zijn.

Verschillende woningen en bedrijfspanden in de regio Rotterdam zijn doorzocht. Daarbij zijn een onbekende hoeveelheid contant geld, een vuurwapen, een gestolen auto en „luxe merkkleding en dure kledingaccessoires” in beslag genomen.

‘Stevige interventie nodig’

Het sectorhoofd van de Dienst Regionale Recherche van de Rotterdamse politie Arjan de Zwart zegt in een persbericht dat de politie haar best doet om „criminele organisaties te ontmantelen” en hun corrupte contacten op te sporen. Volgens hem bedienen de criminelen die actief zijn in de haven weer andere criminele organisaties en is „stevige interventie” daarom van belang.

Al langer is duidelijk dat corruptie in de Rotterdamse haven een hardnekkig probleem is. Vorige maand werd al bekend dat de rijksrecherche onderzoek doet naar mogelijk corrupte douaniers die werken in de zeehaven van Rotterdam, op Schiphol en in de haven van Vlissingen. Die zaak is volgens een politiewoordvoerder niet gerelateerd aan de arrestaties van deze week.