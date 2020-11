Op de vlucht voor klappen in de Kaapse wijk Covid-19

Het is niet eens zo lang geleden dat Ziphelele Zaula dacht dat de man die nu haar ex is, haar zielsverwant was. In de goede tijden werkte ze nog aan de kassa van de paardenrenbaan in Kaapstad. Hij woonde bij haar en hielp haar met de zorg voor Owentando, haar dochter uit een vorige relatie. Regelmatig zei hij tegen haar: „met jou wil ik trouwen”.

Toen begon het vreemdgaan. Eerst met Zinkle. Toen met Nonisa, zijn ex uit zijn geboortedorp in de Oost-Kaap. Daarna kwamen de klappen. Nadat ze een bericht van Nonisa vond in zijn telefoon en hem er op aansprak, sloeg hij haar kaken blauw. Toen kwam Covid-19 en ging Zuid-Afrika in lockdown. Het paardenrennen stopte en Zaula verloor haar baan aan de kassa. Ze zat thuis, met hem.

„Ineens waren we alle dagen samen. Hij werd steeds stiller en steeds agressiever. Alles aan mij irriteerde hem. Wat ik ook deed”, zegt ze. Ze vertelt haar verhaal op een bankje voor het huisje gemaakt van golfplaten dat ze afgelopen juli betrok met haar dochter Owentando (9), en haar pop Big White Fries.

Zaula verdient nu haar geld met de verkoop van frieten en kip in de krottenwijk met de naam Covid-19, genoemd naar de pandemie die nu aan meer dan 19.000 Zuid-Afrikanen het leven heeft gekost.

Geen straatnamen, geen wc’s

In Covid-19 hebben de straten geen naam en de huizen geen nummer. Kilometers blik ligt te glimmen in de lentezon, zo ver het oog kan zien. Hier wonen nu alle Kapenaren die in de afgelopen maanden van lockdown en groeiende werkloosheid over de rand vielen. Veel van die nieuwe bewoners zijn alleenstaande moeders als Zaula, die op de vlucht moesten voor wat wel Zuid-Afrika’s tweede pandemie wordt genoemd: huiselijk geweld.

„Hij weet niet dat ik hier ben”, zegt Zaula, starend naar het zand. In Covid-19 zijn geen toiletten. Als ze echt moeten, graven moeder en dochter een gat in het rulle duinzand. Zogauw de zon ondergaat, zie je in Covid-19 geen hand meer voor ogen. Dit is een wijk zonder stroom en zonder de wirwar aan draden die je in oudere krottenwijken wel ziet.

Voor water moeten Zaula en haar dochter met een emmer scheppen in de put aan de overkant van de snelweg. „Toch voel ik me beter hier”, lacht ze schuchter. „Ik ben tenminste vrij.”

De foto van schoonmoeder hangt nog steeds boven het bed. Het overleefde twee politieoperaties waarin hun huis werd neergehaald

De wijk Covid-19 ligt langs de snelweg N2 die Kaapstad met het achterland van Zuid-Afrika verbindt, aan de overkant van de afslag naar de grootste township van Kaapstad, Khayelitsha. Verderop liggen de wijken Sanitiser en Corona, toevluchtsoorden voor iedereen die thuisloos werd in de pandemie.

„Er wonen hier nu 8.255 mensen”, rekent Thembani Ndumeane voor. Hij runt het dagelijks bestuur in de wijk en beslist wie waar een krot mag bewonen. Hij wijst naar de heuvel die in de verte glooit. „Hier liggen sectie 1 tot en met 5 en helemaal aan het eind van de weg heb je sectie 6, 7 en 8.”

Vlak nadat Zuid-Afrika eind maart in lockdown ging, probeerde het gemeentebestuur van Kaapstad de bouw van de krotten hier nog te stoppen. Een „illegale landinvasie” noemden de wetshandhavers de bouw van Covid-19. Het land is aangemerkt als natuurreservaat. „Ze zeggen dat hier bijzondere kikkers en slangen leven. En de mensen dan?”, vraagt Ndumeane, vuur in de ogen.

Zijn huis werd tot vier keer toe tegen de vlakte gegooid door de handhavers van de Zuid-Afrikaanse wet. Hij keerde steeds weer terug, tot de politie opgaf. Het wijkbestuur moet naar de rechter om zich te verantwoorden voor de illegale landbezetting.

Terwijl hij de procedure uitlegt, klinkt verderop gegil. Een man, wankel op de benen van de alcohol, heeft zich op het tengere lijf van een jonge vrouw geworpen en knijpt haar keel dicht. Haar luchtpijp piept. Als Ndumeane en twee andere mannen tussenbeide komen, haalt de dronkaard nog een keer uit. Hij mist.

Barbaars

In juni noemde president Cyril Ramaphosa het toegenomen geweld tegen vrouwen als gevolg van de lockdown „barbaars”. Maar nu in de Zuid-Afrikaanse lente het aantal besmettingen aanzienlijk is verminderd (minder dan duizend per dag) en het land sinds begin oktober uit de strenge lockdown is verlost, bewijzen wijken als Covid-19 de ware impact van de pandemie.

Foodforward, Zuid-Afrika’s voedselbank spreekt over een „crisis van Bijbelse omvang” en schat dat de helft van de Zuid-Afrikanen niet meer zeker is van een maaltijd per dag. De officiële werkeloosheid treft sinds de lockdown een op de drie Zuid-Afrikanen. Aan de randen van de stad wonen de tuinmannen, de schoonmakers, de timmerlui en iedereen die sowieso niet meetelden in die officiële cijfers.

De frustratie die dit met zich meebrengt stelt volgens president Ramaphosa nu een op de twee vrouwen bloot aan geweld van hun partners. De 28-jarige Tshegofatso Pule uit Soweto werd het gezicht van die crisis, toen ze in juli werd neergestoken en opgehangen aan een boom, 8 maanden zwanger.

Maar in de wijk Covid-19 wonen niet alleen vrouwen op de vlucht voor jaloerse echtgenoten of vriendjes. Akhona Mantshiyose legt haar elf maanden oude baby aan de borst, terwijl haar man Thembanetu rommelt in de keuken. „We woonden eerst bij zijn moeder in huis. Maar ze bleef maar klagen dat ik en de baby te veel aten. Mijn echtgenoot wilde er niet over praten. In mei had ik er genoeg van en zijn we naar hier verhuisd.”

De foto van schoonmoeder hangt nog steeds boven het echtelijk bed. Het gouden frame overleefde de twee politieoperaties waarin hun huis werd neergehaald. „Ze hebben het hele huis omver getrokken. Mijn hart brak. Baby of geen baby, het maakte ze niks uit. Er bleef maar een huis overeind staan in de wijk. Dat was het huis waarin een gehandicapte man woonde. In dat huis zijn we met zijn allen gaan schuilen voor de regen.”

Landbezetting

Covid-19 wordt nu met rust gelaten. Volgend jaar zijn gemeenteraadsverkiezingen. De oppositiepartij die Kaapstad bestuurd, de DA, wil niet worden gezien als de partij die heel Kaapstad op straat zet. Regeringspartij ANC evenmin. Een derde partij, de links-populistische EFF, moedigt de slachtoffers van de lockdown intussen aan zoveel mogelijk land te bezetten. „Als die wijk wordt neergehaald gaat Kaapstad in brand”, zegt een medewerker van een bedrijf dat de politie assisteert bij de ontruimingen. Hij wil niet met zijn naam in de krant. „De activisten bouwen niet voor niks langs de snelweg. Dat is een strategische keuze. Zo kunnen ze bij eventuele politieacties al het verkeer van en naar de stad stilleggen.”

Het gevoel van permanente onzekerheid verlamt deze stad, dit land. „Eerst is er de angst, de depressie. Dan het verlammende gevoel van falen. En dan, natuurlijk, die andere vloek van het kapitalisme: het criminaliseren van het lijden”, vatte radiopresentator Refilwe Molotho het sentiment van Zuid-Afrika samen in een tweet. „En intussen blijven we allemaal dat moedige gezicht opzetten: niet bij de pakken neerzitten.”

Sinds de politieacties slaapt Akhona Mantshiyose vederlicht. Het idee dat de politie ieder moment weer voor haar huis kan staan om ze opnieuw te verjagen, maakt haar angstig. „Iedereen in deze wijk is paranoïde. Niemand weet hoe lang we kunnen blijven. Maar als het hier niet mag, waar moeten we dan heen?”