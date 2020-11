Wat leren we van deze tweede golf? Onder meer: lachen met onze ogen. Dat merk ik in Dordrecht, een van de plekken waar een avondklok en totale lockdown zijn „klaargezet” zoals Rutte dat noemde. Waar ik ook binnenstap, overal is het patroon hetzelfde: warme, stralende ogen die me onthalen boven een lavendelblauw mondkapje. Komt u verder, welkom!

Alsof het helemaal niet vreemd is dat ik de enige bezoeker ben. Alsof Rutte helemaal niets heeft klaargezet. Alsof hier helemaal niet elk moment officieel de noodtoestand afgekondigd kan worden. HEMA, Xenos, boekwinkel en bakker: overal doen vrouwen met lachende ogen alsof het volstrekt normaal is dat de straten uitgestorven zijn op daklozen en boa’s na. Alsof alles hier precies verloopt zoals zij dat hebben gepland, tussen de sinterklaasversiering.

Wat had ik me dan voorgesteld? Dat iedereen krijsend door de straten rende? Welnee, als je ergens nog rustig kunt genieten van een noodtoestand dan is het hier, in dit historische centrum, oogverblindend in het herfstzonnetje.

Her en der herinneren vlaggetjes of postertjes aan een feest dat nooit gevierd is: de stad is precies acht eeuwen oud. In de middeleeuwse straatjes en langs de doodstille kades waar je alleen scheepstouwen hoort knarsen, denk ik ineens aan de hoofdpersoon van De dood in Venetië. Die kreeg ook overal stralend glimlachend personeel te zien, terwijl de straten gedesinfecteerd werden en bewoners wegvluchtten. Cholera-uitbraak, maar de commercie moest doorgaan. Niets aan de hand, meneer. Alles onder controle.

Is dat wat hier gebeurt? Niet echt. Winkeliers vertellen me dat het nu zo stil is dat ze eigenlijk beter dicht kunnen blijven. En die totale lockdown? „Ik heb echt geen énkel idee wat er allemaal gaat gebeuren”, zegt een Xenos-verkoopster. En weer zulke stralend lachende ogen boven haar mondkapje. Alsof de gemeente er een training voor gaf.

Pas na een paar gesprekjes begrijp ik het. Het is de totale onzekerheid. Open, dicht? Voor twee weken? Vier, twaalf? Wel of geen compensatie? Er is een ‘routekaart’ opgetuigd, die houvast moest geven, maar die bleek na de eerstvolgende persconferentie even effectief als de roadmap to peace van George W. Bush. De winkeliers weten niets, en de waarheid is dat het kabinet ook niets weet. Regionaal iets dicht, toch maar landelijk, toch weer regionaal? Toch maar ergens een noodtoestandje? Alsof het niet volslagen utopisch is om te verwachten dat we na een paar weken ineens wél in staat zijn tot ‘indammen’ met testen en contactonderzoek.

De ondernemers hier zijn in de leegte van een totale onzekerheid geworpen. Ergens vinden ze de bewonderenswaardige kracht om dan maar positief te blijven. Lachende ogen zijn de moed der wanhoop.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 6 november 2020