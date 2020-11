Misbruik is geen teken van authenticiteit

Eigenlijk gaat het altijd hetzelfde. Ik denk aan Harvey Weinstein, Bill Cosby, Michael Jackson en nieuw in het rijtje: Julian Andeweg. Op enig moment komt het verhaal naar buiten en dan schrikken we, rollen we met onze ogen en dan bellen we elkaar. Wóedend. Want wéér. Weer gingen er jaren overheen. Weer werden slachtoffers niet serieus genomen. Weer is er van alles gedaan om de dader te beschermen.

Er is nog iets dat opvalt. Deze veelplegers binnen het scala van intimidatie, geweld en seksueel misbruik zijn allen publieke personen. En dat kan toch geen toeval zijn. Lees de uitgebreide reportage in NRC over kunstenaar Julian Andeweg (Hoe een kunstenaar carrière maakt onder aanhoudende beschuldigingen van aanranding en verkrachting, 30/10).

Tinkebell is kunstenaar.

Het lijkt typerend voor de kunstwereld om ruimte te geven aan (meestal) mannen die zich schuldig maken aan grensoverschrijdend gedrag. Ook in het geval van Andeweg werden er vele handen boven zijn hoofd gehouden en meldingen ter zijde gelegd. Zijn ‘ruige voorkomen’ werd zelfs als interessant en artistiek gezien – en werd zo onderdeel van zijn kunstenaarsimago, het cliché van het onaangepaste kunstenaarsgenie.

Niet lang na de publicatie over Andeweg werd een Instagramaccount gelanceerd waar wordt opgeroepen om „ervaringen van seksueel misbruik, racisme of ander onacceptabel gedrag binnen Nederlandse kunstinstellingen” anoniem te melden. Sindsdien wordt de ene na de andere kunstacademiedocent, galeriehouder en kunstenaar bij naam genoemd en beticht van ongepast geflirt, seksistische en/of racistische opmerkingen en, in een enkel geval, seksueel misbruik.

Dit alles bekrachtigt het idee van een kunstwereld, tot in de diepste krochten doordrenkt met totaal onwenselijke normen. Toch is dit te makkelijk. En wel om twee belangrijke redenen.

Publieke personen

Ten eerste lijkt het alsof (seksueel) misbruik voornamelijk een issue is in de film-, televisie-, muziek- en kunstwereld. En, niet te vergeten, in de politiek. Denk Donald Trump, Silvio Berlusconi, Rodrigo Duterte. Immers, veel grote schandalen vinden in deze ‘sectoren’ plaats.

Maar dat misbruik trekt vooral onze aandacht omdat de daders publieke personen zijn. Het nieuws van hun beschuldiging trekt nu eenmaal veel aandacht, bereikt vrij snel onze beeldschermen. Dat geldt niet voor, hypothetisch, een verkrachter in een opslagdepot of een veelpleger op een accountantskantoor in Zierikzee – zelfs niet als hij (of zij) in een uitzonderlijk geval wordt veroordeeld.

Met andere woorden, de zaken die wij kennen, vormen slechts een kleine selectie. In de echte wereld is seksueel misbruik en geweld overal.

‘Authentiek’ imago

Ten tweede, en dit zóu een argument kunnen zijn om te denken dat grensoverschrijdend gedrag wel degelijk (meer) wordt getolereerd en zelfs wordt goedgepraat als het gaat om publieke personen, is er de belangrijkheid van een ‘authentiek’ imago. En wat dit met het ego doet.

Wat we bij ‘normale mensen’ veroordelen als onaangepast gedrag, waarderen we juist wanneer het een televisiepersoonlijkheid betreft. Zou Gerard Joling op een stadsdeelkantoor werken, hij zou worden ontslagen om zijn racistische wereldbeeld. Nu vinden we zijn blogjes echter grappig. Werkte Johan Derksen achter de kassa in de Albert Heijn, we vonden zijn opmerkingen zeer ongepast. Nu smeken we hem haast om terug te keren op televisie want, hahaha, wat is hij leuk.

Lees ook deze column van Joyce Roodnat: Een beest is nog geen grote geest

We worden nu eenmaal graag vermaakt door clowns.

Dat weten die clowns zelf ook. Zij beseffen: zich niet aanpassen kan een prima verdienmodel zijn. Bovendien streelt alle aandacht hun ego en kunnen ze zich misdragen, zonder daarop te worden aangesproken. Sterker, ze krijgen er zelfs complimenten voor. Dit alles bij elkaar biedt alle ruimte aan narcisten en is een prima motivatie om hun rotkarakter in uitvergrote vorm te etaleren.

En het publiek maar klappen.

Begrijp me niet verkeerd. Authenticiteit kan een prachtige en vaak ook belangrijke eigenschap zijn. Maar we zijn het spoor bijster geraakt als het om de definitie gaat. Misbruik is namelijk helemaal geen teken van authenticiteit. Net zo min als seksisme, racisme of elke vorm van (verbaal) geweld. We moeten dus oppassen om authenticiteit te zien als een logische bron van misbruik.

Naming & shaming

Maar goed. Wat nu? Want toen we de berichtgeving over Julian Andeweg lazen, hebben we het weer allemaal opgesomd. Onze ervaringen. In onze hoofden. In vertrouwen tegen vrienden. Misschien toch nog een keer aangifte proberen te doen?

Velen zijn inmiddels zo woedend dat ze allemaal de kankercoronatyfus kunnen krijgen en fuck dat zogenaamde rechtsysteem en nu aan de schandpaal ermee. Verdomme. Het genoemde Instagramaccount waar vrij kan worden genamed en geshamed is hier een rechtstreeks gevolg van.

Dat is natuurlijk geen oplossing, eigen rechter spelen. Verre van. En voor slachtoffers van (ernstig) seksueel geweld is het juist een nieuwe vorm van minachting om te worden vergeleken met een academiedocent die net wat te veel flirt. Nog los van degenen die vals worden beschuldigd en hun naam moeten zuiveren na een anonieme melding op internet.

Goed nieuws is dat de (juridische) definitie van verkrachting deze week is versoepeld. Hierdoor wordt het iets minder moeilijk om een zaak aan te spannen tegen de daders.

Maar het blijft een taak van ons allemaal om ongewenst wangedrag direct af te keuren. Of het nu om een president, kunstenaar of een tv-presentator gaat.

Die norm, die bepalen we samen.