‘Minstens drie burgerdoden bij beschietingen in Nagorno-Karabach’

Ten minste drie burgers zijn vrijdag om het leven gekomen bij beschietingen op verschillende plekken in Nagorno-Karabach, de Armeense enclave in Azerbeidzjan. Dat meldt persbureau AP op basis van verklaringen van de lokale autoriteiten. Azerbeidzjaanse milities zouden raketten en artilleriegranaten hebben afgevuurd op de hoofdstad Stepanakert en de nabijgelegen stad Sushi. Volgens de autoriteiten zijn de slachtoffers een vrouw en haar twee kleinkinderen.

Het Azerbeidzjaanse ministerie van Defensie heeft de aanval ontkend en beweert zich niet te richten op gebieden waar veel burgers wonen. In plaats daarvan beschuldigt het land Armenië ervan de Azerbeidzjaanse stad Terter en nabijgelegen dorpen te bestoken. Dit ontkent Armenië op zijn beurt.

Al weken is Azerbeidzjan bezig met een offensief om Nagorno-Karabach terug te veroveren op Armenië. Met wapens geleverd door bondgenoot Turkije eist de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev de terugtrekking van Armeense troepen uit de regio.

Etnische Armeniërs

Nagorno-Karabach is internationaal erkend als Azerbeidzjaans grondgebied, maar wordt bewoond en gecontroleerd door etnische Armeniërs. Het decenniaoude conflict tussen de voormalige Sovjetlanden om het grondgebied laaide eind september weer op en groeide in korte tijd uit tot een van de ergste escalaties in decennia tijd. Exacte cijfers ontbreken maar vermoedt wordt dat honderden en mogelijk zelfs duizenden mensen om het leven zijn gekomen bij de recente gevechten. Volgens Unicef hebben meer dan 130.000 mensen hun huis moeten verlaten.

Ondanks internationale oproepen tot een staakt-het-vuren gaan de gevechten onverminderd door. Rusland, de Verenigde Staten en Frankrijk bemiddelden de afgelopen maanden tevergeefs met de betrokken partijen over een vredesovereenkomst. Hoewel het meermaals tot een wapenstilstand kwam, werd deze steeds na korte tijd door Armenië of Azerbeidzjan geschonden. Ook de recente toezegging van beide conflictpartijen om geen woonwijken aan te vallen, hield niet stand.